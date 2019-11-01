Ответы на ТОП-5 вопросов недели: скандалы в Раде, новые тарифы, «Теплый дом», спорткомплекс «Зоря»

Записали новую передачу «ТОП-5 вопросов недели». Текстовая версия в моем блоге👇

1. Скандал в Верховной Раде Украины. Закон о продаже земли.

Все ожидали, что новая Верховная Рада будет способна проводить не скандалы, а законы, которые позволят людям почувствовать, что жизнь улучшилась. Но то, что мы увидели во время протягивания так называемого нового закона о продаже земли, — это не то, чего ожидали наши люди, те, кто шел и голосовал, в том числе и за партию «Слуга народа» на этих выборах.

Вместо увеличения заработных плат и пенсий мы увидели, как эти депутаты Верховной Рады проголосовали за закон, который фактически направлен против предпринимателей и, наверное, будет добивать остатки среднего класса и предпринимательской деятельности в Украине. Вместо того, чтобы провести грамотную мощную фундаментальную реформу в области сельского хозяйства, мы увидели позорное голосование за продажу земли.

«Не объединяют общество, а продолжают раскол»

Все подобные решения, которое происходят внутри Верховной Рады, в том числе скандалы с переписками, с взаимными обвинениями и т.п. – это все не объединяет наше общество, а, наоборот, продолжает раскол.

Этот созыв Верховной Рады качественно ничем не лучше предыдущего созыва — того, против которого народ и голосовал. Ведь предыдущий созыв Верховной Рады пользовался нулевой поддержкой населения. А сегодня многочисленные скандалы, ложные решения, порой антинародные законы, конечно, приводят к тому, что у всех нас наступает разочарование.

Неужели в очередной раз те люди, которые под брендом Президента Украины, под брендом «Слуги народа» зашли в Верховную Раду Украины, протягивают интересы каких-то олигархических групп, а не отстаивают интересы простых людей?

2. Очередное повышение тарифа на газ. Переживём ли эту зиму?

Для всей страны и для города Николаева в частности стало постсоветской традицией — жить вопросом, начнется в этом году отопительный сезон или нет. Слава Богу, в этом году в Николаеве отопительный сезон начался. Депутаты городского совета в том числе внесли в это свою лепту, поддержав коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» и фактическим выплатив всю задолженность по заработной плате трудовому коллективу — в наших детских садах, школах, в жилых домах отопление появилось.

С другой стороны, для каждого горожанина начало отопительного сезона – это увеличение затрат в семейном бюджете, потому что большую его часть теперь мы будем отдавать на то, чтобы оплатить тепло.

Уже через месяц людям придут платежки, относительно которых во время выборов были даны обещания о снижении тарифов на газ.

«Обещания во время выборов очень сильно расходятся с реалиями, которые наступают после выборов»

Опять же, мы должны констатировать, что обещания во время выборов очень сильно расходятся с реалиями, которые наступают после выборов. И эта новая власть, по большому счету, ничем хорошим не отличается от всех предыдущих. Ведь вместо того, чтобы населению показать инструменты, каким образом можно сэкономить и при этом получить качественную услугу, вместо этого правительство приняло банально простое решение и практически на пятнадцать процентов увеличило тариф на газ. Соответственно, или тариф на тепло будет увеличен, или же наше коммунальное предприятие придет через какое-то время и снова будет говорить, что денег на зарплаты не хватает и-за необоснованности тарифа.

Все такие решения, к сожалению, не приводят к тому, чтобы у нас в стране наступила стабильность, а каждый гражданин мог прогнозировать свои затраты как на базовые потребности, так и возможности для оплаты учебы ребенку или же своего отпуска летом.

3. «Николаевводоканал». Когда в наших трубах будет качественная вода?

Основной функцией коммунального предприятия «Николаевводоканал» является подача качественной воды горожанам и водоотведение.

За последние 4 года жители Николаева выполнили все условия договора, которые выдвигало руководство предприятия. А именно, за это время тариф «на воду» увеличился в 2 раза. То есть, для того, чтобы водоканал поставлял качественную услугу, горожане стали платить в 2 раза больше.

Помимо этого, и депутаты городского совета на протяжении этих 4 лет выделили ни много ни мало около 80 млн грн для поддержания функционирования водоканала.

Возникает интересный вопрос. С одной стороны, горожане начали платить в 2 раза больше. С другой стороны, депутаты городского совета дали колоссальную сумму. А стала ли вода в нашем кране питьевой? Или же она осталась технической?

«Почему мы продолжаем ходить с баклажками и покупать питьевую воду?»

Согласитесь, возникает достаточно простой, но при этом серьезный вопрос — почему после таких вливаний за эти 4 года мы продолжаем ходить с баклажками, покупать питьевую воду или же в пунктах продажи воды во дворах или ходить в супермаркеты и покупать питьевую воду там? Почему до сих пор после таких вложений воду в нашей кранах сложно назвать питьевой, почему она техническая?

Но даже после таких колоссальных вливаний единственный полученный результат — это уверения руководства предприятия, что нужно найти еще 1,3 млрд грн на ремонт водовода из Днепра.

То есть, все руководство предприятия на протяжении этих лет доруководилось до того, что вода в кране как была технической, так и осталась, деньги, которые мы заплатили, потрачены, и еще нам нужно найти 1,3 млрд грн для того, чтобы в будущем вода в наших кранах была.Я считаю что такое руководство сложно назвать эффективным.

4. Станет ли спорткомплекс «Зоря» городским?

Что касается многострадального вопроса передачи спорткомплекса «Зоря» в собственность города Николаева, к сожалению, нужно констатировать тот факт, что решение этого вопроса — как индикатор, в том числе, новое власти.

Ведь новой власти — уже полгода, и за это время могли бы доделать то, что была не в состоянии сделать предыдущая власть.

Но по прошествии уже стольких месяцев мы видим, что вопрос передачи спорткомплекса стоит на том же месте, как и год назад, и полтора года назад. За это время фактически не сдвинулись с мертвой точки.

В чем суть этой проблемы, почему спорткомплекс до сих пор не передан в городскую собственность?

Проблема заключается в том, что город Николаев имел договоренность с предприятием «Укроборонпром», которому фактически принадлежит СК «Зоря». Поскольку спорткомплекс находится в аварийном состоянии, то было принято решение отремонтировать его с позиции «50 на 50». То есть, половину суммы для ремонта дает «Укроборонпром», половина — будет выделена из бюджета города.

Однако пока все считали, сколько это средств, власть сменилась, и теперь уже желание «Укроборонпрома» выделять 50 процентов на ремонт куда-то улетучилось.

Пока чиновники с представителями «Укроборонпрома» спорят, кто даст больше средств, мы видим, что от этого, в первую очередь, страдают дети, страдают тренеры. И мы понимаем, что те спортивные коллективы, которыми мы гордились на протяжении всех лет существования спорткомплекса «Зоря», вынуждены переходить в другие спортивные школы. А сам спорткомплекс, в том числе плавательный бассейн, так и остается без воды.

«Нужно принимать волевое решение»

Мое мнение следующее. Конечно, очень бы хотелось, чтобы у нас был дополнительный финансовый ресурс для ремонта спорткомплекса. Ведь, согласитесь, от того, что этот спорткомплекс поменяет собственника и станет городским, вода там не появится в силу того, что он аварийный. И навряд ли от этого кому-то станет лучше. Навряд ли туда зайдут спортсмены и будут тренироваться. При этом я считаю, что нам нужно принимать волевое решение — спорткомплекс принимать в том состоянии, в каком он есть.

С моей стороны было обращение к главе облгосадминистрации взять на контроль эту ситуацию. Что такое взять на контроль? Взять на контроль — это значит провести совещание с участием всех сторон: города, «Укроборонпрома», народных депутатов Украины.

Если сегодня есть желание новой власти показать избирателям, жителям нашего города, что они действительно заботятся о детях, о спортсменах, о горожанах,то найти финансовый ресурс — 15 или 20 млн грн — для государственного бюджета, для субвенции народного депутата или в недрах «Укроборонпрома» — это не есть проблема. При условии, что есть желание ее решать.

И все-таки я еще раз обращаюсь к сегодняшней власти — не делать вид, что этой проблемы не существует. Она есть и она ждет своего решения.

5. Программа «Теплый дом». Что удалось сделать?

Что касается трудностей при реализации нашей программы «Теплый дом», то не в моем стиле говорить о проблемах. Но при этом, откровенно говоря, мы должны объективно озвучивать, с чем мы сталкиваемся при реализации тех или иных задач программы.

На протяжении всего 2019 года каждый месяц у нас возникали какие-то новые и новые трудности. И в основном они исходили от депутатов городского совета других фракций и чиновников, которые каждый на своем этапе пытались или же забрать средства с реализации программы «Теплый дом», или же принять распоряжения, которые забирают у Департамент энергоэффективности те или иные функции. Многие наши жители столкнулись с этой проблемой, когда мы смогли установить окна в подъездах, но при этом средства на то, чтобы сделать откосы, были заблокированы управлением финансов. И на протяжении почти 5-6 месяцев эти средства не давались Департаменту для завершения работ.

Но, несмотря на все эти преграды, команде «Теплого дома» удалось установить энергосберегающие окна и входные двери в более чем 120 домах. На сегодняшний момент в работе — еще около 60 домов.

Кроме того, в 4 детских сада и 6 школах сейчас активно работают специалисты и эксперты программы «Теплый дом», чтобы сделать здания энергоэффективными.

Еще одно направление работы программы — это «теплые кредиты» для ОСМД.

«Это то, что мною было обещано в 2015 году — для программы «Теплый дом» привлекать средства различных энергосберегающих фондов, инвестиций и средств государственного бюджета».

В этом году удалось выделить порядка 15 млн из городского бюджета для проведения различных энергомодернизационных мероприятий в ОСМД. И в дополнение к этому удалось привлечь также средства областного и государственного бюджетов. В целом это порядка 80 млн грн, за счет которых ОСМД смогли выполнить необходимые работы в своих домах.

Это то, что мною было обещано в 2015 году — для программы «Теплый дом» привлекать средства различных энергосберегающих фондов, инвестиций и средств государственного бюджета. Мы уже смогли привлечь более 80 млн грн для наших ОСМД. И мы продолжаем работать. Мы понимаем, что те же преграды, которые нас ожидали в 2019 году, могут нас ждать и в 2020 году. Но мы готовы, и будем продолжать эту работу. Потому приходите к нам, присоединяйтесь к нашей программе «Теплый дом», и не забывайте подписываться на страницу «Теплый дом» https://www.facebook.com/TeplyjDom/ Мы вас ждем.