Горе от ума

Правда, если уточнить, то не от ума, а от РозУМу – это у нас появилась в городе такая новая общественная организация. И не горе, конечно, а всего лишь некоторые хлопоты, сейчас о них расскажу. Если в двух словах, то вопросов к РозУМу больше, чем радостных ожиданий, мол, ну наконец-то, ну слава богу… Так, может быть, это и хорошо? Есть вопросы – будет движение, развитие. Но обо всем по порядку.

1. Преамбула или как все начиналось

Очень просто, в Фейсбуке Олега Мудрака. 60 человек приветствовали лайками новость о том, что у нас в городе есть теперь РозУМ (да еще и со своей Фейсбук-страницей). А человек десять приняли участие в работе по организационному развитию новорожденной организации. Именно так, потому что дискуссия, вопросы и пожелания, как конкретные, так и философские – это же пролог к развитию. Или, если хотите, становлению, началу эффективной работы.

Поговорили и поговорили. А вопросы остались, попробую их сформулировать.

2. Вопросы

Первый о том, как поговорили, с каким результатом. Из 15 основателей новой организации только двое участвовали в разговоре, один (одна) отметилась лайком, остальные скромно промолчали. Хотя ссылочку на этот разговор я поставил на Фейсбук-странице организации. И потом, 60 лайков же есть, значит, видели? По сообщению страницы за 15 ноября, в организации уже около 70 человек. Не настроенных, почему-то, на активный разговор. Это вопрос. Как раза из числа философских.

Второй вопрос, возможно, вытекающий из первого или тесно с ним связанный – кадровый. А ху из ху в новой организации? В таком смысле: кто берется за коммуналку, кто за медицину, кто за образование? Это же классика местного самоуправления, три слона, если можно так выразиться. Организационные моменты, вокруг которых шел разговор (или даже организационно-идеологические) – они ведь носят вспомогательный характер, сервисный. Результат, настоящий, весомый, работы местной организации партии или городской общественной организации должен лежать именно там, в реальных, ощутимых, понятных жителю города сферах жизни.

Третий вопрос вытекает из второго: для информационной поддержки каждой из областей работы организации (в уставе их 26, на сайте 7) нужны форумы. На странице ссылок на такую развитую информационную структуру нет. А об этом стоит позаботиться с самого начала.

Ну вот, например, образование. У нас есть три местных форума, ориентированных на эту сферу. Условно первый, второй и третий. Каждый имеет свою аудиторию, специализацию, работает на коммуникацию педагогов, специалистов и менеджеров отрасли в определенном направлении или с определенной спецификой. Должен ли РозУМ присоединиться к этой схеме со своим форумом, посвященным образованию, обогатить ее, сказать свое весомое слово? Безусловно. Или нет? Кому вопрос? Тому, кто отвечает в РозУМе за направление – возвращаемся к вопросу номер два.

Но можно и обобщить.

2. Агентство развития или депутатский клуб?

Главное впечатление от первого знакомства с РозУМом – что это и то и это, и одно и другое. То есть, отчасти экспертное сообщество (мы хорошо знаем, как и что, но не решаем), а отчасти внепартийная депутатская группа (мы знаем, что выбрать из предложенного экспертами). Депутатская группа в зародыше, под будущие местные выборы.

Но ведь у нас в гооде есть уже упоминавшееся в связи с уставом РозУМа Агентство развития? РозУМ будет в чем-то лучше? Учтет опыт, уже накопленный в работе на ниве развития городского хозяйства? Готов к сотрудничеству? А специалисты Агентства – они готовы помочь РозУМу? Быть может, влиться в эту организацию или наоборот, привлечь ее к работе Агентства. Или, скажем, поддержать друг-друга по-партнерски?

Теперь зайдем с другой стороны, партийной. Если говорить о депутатской работе, РозУМ оттолкнется от опыта городских партийных организаций? Например, Платформы или Слуги народа? И покажет, так сказать, новый уровень и новое, РазУМное качество этой работы? А с другой стороны, по аналогии с Агентством: не помешали бы этим партиям дополнительные 15 рабочих рук? Голов, конечно, в первую очередь, потому что партийная работа требует прежде всего знаний. И опыта. То есть, снова речь идет о партнерстве того или иного рода. Теперь уже по линии РозУМ – партии, местные партийные организации.

Суть вопроса вот в чем: количество людей, готовых работать на развитие города квалифицированно и результативно, конечно. И очень важно собрать все наличные ресурсы в треугольнике менеджмент (управления, департаменты, коммунальные предприятия) – общественность (экспертные сообщества) – партии (депутатские фракции, местные организации). Над этой проблемой, я знаю, работает Артем Ващиленко, интересно будет послушать его мнение о том, как РозУМу вписаться в существующую систему, чтобы ее усилить? Ну и еще один Артем нам бы не помешал в качестве эксперта. Как и Игорь. Возможно, или даже наверняка, тут возможны разные схемы или модели – какую выбрать? Вот это и является, как представляется, главным вопросом для новой общественной организации. Ну а теперь о схемах или моделях развития вообще.

3. Развитие: люди и процесс

РозУМ нацелен на развитие. Критическим ресурсом здесь выступают люди. И очень важен при этом процесс, в который эти люди вовлечены. Для того, чтобы это развитие обеспечить. Давайте посмотрим некоторые примеры подходов к этому вопросу.

Пример №1 Экономика страны. Вот концепция этого подхода.

Можно заменить "экономика страны" на "образование в Николаеве" – предложенная схема организации людей, желающих управлять процессом, останется. Очевидно, она упростится и отдельные элементы сменят названия, но процесс как таковой, его информационная сущность, движение от концепции к реализации – все это останется.

Пример №2Фракция в областной раде. Здесь мы опять видим стратегическую и тактическую программы, по которым собирается действовать в выборном органе фракция партии. При поддержке экспертного сообщества, сформированного в рамках своей местной организации.

Можно заменить "областной совет" на "городской", но организация работы фракции не может быть другой, особенно в части стратегия - тактика. Если говорить об эффективности. Невозможно говорить о конкретных планах развития той или иной отрасли (на год-два?), не имея стратегического плана (на пять-десять лет?). Партии имеют или должны иметь такие планы, а РозУМ?

И теперь можно снова вернуться к схеме будущей работы РозУМа. Сопоставить, подумать, попытаться нарисовать собственную схему. Кому? Очевидно, ответственному за организацию РозУМа. Может быть, ее лидеру. В уставе фигурирует глава правления (организации), но на сайте никто в этом качестве не упоминается (как и состав правления). Еще не выбрали?

4. Так что же дальше?

Дальше нужно поговорить. С заинтересованными лицами. Упомянутыми тут по тексту или не упомянутыми. Но заинтересованными в вопросе. Я бы, конечно, еще раз посоветовал РозУМу запустить целевой форум "РозУМ. Развитие" – это было бы правильно с точки зрения организации дискуссии. Но, конечно, можно обойтись и наличными площадками, их у нас вполне достаточно.