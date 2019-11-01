Креминю – нет, а Монаховой – да!

Министерство культуры выдвинуло новую кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка или языкового омбудсмена. Это филолог Татьяна Монахова из Николаева, завкафедрой журналистики Черноморского университета им. Петра Могилы.

39-летняя Татьяна Монахова окончила Николаевский педуниверситет им. Сухомлинского по специальности "преподаватель украинского и английского языков и зарубежной литературы". Защитила докторскую диссертацию по теме "Современные стратегии текстообразования в украинском языке".

Достижения в науке второго кандидата на такую важную должность – Тараса Креминя - гораздо скромнее, он кандидат филологии, и предпочёл науке и преподавательской деятельности политическую карьеру в Народном Фронте.

Кроме прочего, Тарас Дмитриевич бесславно проиграл битву за ректорское кресло «сухомлинки» Валерию Дмитриевичу Будаку. Экс-нардеп (списочник), просидев 5 лет в Верховной Раде, ничем себя не проявил, не штурмовал политических вершин, не бросался грудью на амбразуру, защищая интересы и чаяния жителей Николаева и области…

И не будет пан Креминь взвешенным и справедливым судьей в языковых спорах, одна черточка вопит про это: он любит бить лежачих. А ежели получиться, то добить…

У Татьяны Монаховой 2 весомых гаранта и поручителя – ректор ЧНУ Леонид Павлович Клименко и доктор филологических наук Александр Викторович Пронкевич, люди уважаемые, полновесные созидатели.

О Леониде Павловиче можно говорить в превосходных степенях долго. А я принимаю его как соратника в деле спасения Березанского лимана и возвращения осетров.

Александр Викторович Пронкевич умен, честен и смел.

Не станет он закрываться железным занавесом от реальных проблем, даже самых провокационных - языковых. Он пример для коллег и учеников.

Стало быть, наша общественная организация «ДАНА» за Монахову и категорически против Кремня!

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