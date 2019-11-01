Инвалидность за деньги?

Шопенгауэр когда-то писал, что злополучие этого мира разорвало бы его сердце, если бы он был его творцом.

Но почему-то чудовищный цинизм негодяев в белых халатах не рвет ни их сердца, ни сердца их руководства.

Да какие там сердца? Когда плюя на серьезную гормональную болезнь двухлетнего ребека, они просто издеваются с матери и заставляют ее мотаться по Украине и получать заново поставленные диагнозы и лечиться самому.. Ибо, как оказывается, получение НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ инвалидности больному ребенку стоит в николаевской областной больнице денег!! Вы слышите все - денег!! Так маме красиво намекнула областной детский эндокринолог Иваненко. А если вы посмеете (не дай бог) возразить или оспорить волю некой Иваненко - то судьба вам мотаться по всей Украине и выпрашивать очередные подтверждения диагноза для необходимого лечения. Ибо она предупредит всех своих подруг по стране - и будете вы долго ездить и тщетно вымаливать группу инвалидности для больного ребенка, котрая ему АПРИОРИ должна быть присвоена.



Кстати, харьковским коллегам они пытались "вставить" за правдиво поставленный диагноз. Это мрак, мать его!

Прошу меня простить за мои эмоции и лично мое возмущение в процессе интервью. Мне очень трудно остаться спокойным, когда слышишь про такое неслыханное скотство от беспредельщиков - врачей. Эмоции захлестывают - без всякого пафоса

Интервью очень большое - около тридцати минут. Но из песни слов не выкинешь! Прошу вас - посмотрите его.. И пусть вы никогда не попадете в чудовищный круг пройдох и решал от медицины, которые просто решили вас проучить и наказать (не смотря на прогрессирующую болезнь двухлетней девочки). Да похрен им!

За такое нужно сурово карать.Принципиально. Без компромиссов.

Олександр Стаднік Вот что творится в несчастной николаевской медицине, которую "возглавляет" Трайтли

Павел Георгиев Хотим от вас услышать комментарии по данной ситуации, И заявление от Иваненко.

Zoryana Skaletska Ау! Вы вроде как министр у нас в стране?? И что скажете?

Ну а с "героинями" сегодняшнего интервью мы обязательно встретимся. Увидите.

PS Помните, у Игоря Талькова песня - "Покажите мне такую страну"