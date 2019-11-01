Как «добробатовцы» на крестьян нападают по заказу фермерши

Почему бандформирование именующее себя «добровольцами батальона «Волынь» заблудилось и вместо фронта напало на агрономов на крестьянском поле в Доманевке?

После разоружения добробатов в январе 2018г. силами спецназа МВД «КОРД» многие служивые стали безработными и нашли себе применение в бандформированиях нападающих по заказу на предприятия и людей.

К адвокатам компании «Оперативная юридическая помощь» обратились жители Доманевского района. Уже три месяца не проводится никаких действий по уголовному делу, фигурантом которого является некая Ирина Зоря, причастная к ФГ Орфей и Алмаз. 25 собственников земельных паев обратились в полицию с заявлением о подделке работниками Орфея и Алмаза документов о продлении аренды до 2038 года. Сейчас таких заявителей уже около 40. Крестьяне обвиняют «Орфей» и «Алмаз» в захвате их земли.

В октябре крестьяне коллективно заключили договор с компанией для обработки земли и трактор выехал на их поле для вспашки. Вскоре на поле появилась фигурантка уголовного производства Ирина Зоря и 17 человек на автомобилях с зелеными номерами, использующимися добровольными формированиями. Данные граждане вытащили из автомобиля агронома и избили его, а затем, стреляя из оружия, гонялись по полю за трактором в котором находился тракторист и женщина-агроном. Один из «добробатовцев» бежал за трактором с бутылкой с какой то смесью и пытался поджечь ее (наверное мечтал поджечь трактор), но героической вооруженной борьбе с трактором помешали запутавшиеся ноги добровольца и его последующее падение. Окончание нападения происходило в присутствии работников полиции.

Двое персонажей «добробатовцев» приезжали на поле на старом мерседесе с номером ОД 027 и называли себя представителями 18 добровольного батальона «Волынь» и «батальона самообороны района». Этих «представителей самообороны» и их автомобили видели на базе у скандальной фермерши Зори.

Сегодня подано заявление о бандитизме министру внутренних дел Арсену Авакову. Принадлежность бандитов (или отсутствие таковой) к добровольному батальону «Волынь», а также их причастность к другим преступлениям, их связи с фермершей фигурирующей в уголовном деле о подделке документов на аренду земли выяснит следствие.

Сейчас крестьяне – собственники земли готовятся выйти к районной администрации с требованием проведения скорейшего расследования нападения бандформирования и препятствование обработке их земли а так же ускорения расследования о подделке документов аренды земли со стороны ФГ «Орфей» и «Алмаз».

Безнаказанность вооруженного бандформирования, бездействие полиции может стать прелюдией к событиям, аналогичным произошедшим в соседней Врадиевке в 2013г.

Если же подтвердится причастность бандитов к добровольному формированию «Волынь» то вопрос с бывшими служащими формирований должен решаться в уголовной плоскости по отношению к совершившим преступление. Интеграцией же честных служащих, ставших безработными должна озаботиться в том числе и полиция, в рядах которой недобор полицейских.