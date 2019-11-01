Снова о территориальном устройстве

На прошлой неделе 21-22 ноября в четверг и пятницу состоялась встреча главы Николаевской областной государственной администрации (далее - ОГА) с председателями сельских советов, представителями районной власти, целью которой было обсудить и принять в рамках работы над Перспективным планом окончательное решение по будущему административному устройству Вознесенского, Еланецкого (четверг), Первомайского, Очаковского и Николаевского районов (пятница). По результатам встречи главой государственной администрации принято предварительное решение оставить в силе раннее внесенное предложение ОГА по этим районам, исключение - Еланецкий район, который решено оставить в формате "один район - одна громада". Для справки: Перспективный План формирования территорий громад - это окончательное видение государством административно-территориального устройства страны на ближайшие десятилетия.

Мое присутствие на данном мероприятии можно обозначить как осведомленного, небезразличного гражданина, т.к. накануне истек срок действия моего контракта директора, к тому же сеть Центров развития местного самоуправления ликвидирована по всей Украине.

В первый день заседания активно участвовал в обсуждении, но быстро понял, что видение и подходы, на которых строилась работа нашего Центра в соответствии с рекомендациями Минрегиона, в общем хоре разномнений не находят понимания, потому достичь разумного диалога не получилось. Поскольку свои экспертные предложения Центр официально предоставил еще в мае текущего года, пришлось этим и ограничиться.

В результатате встречи и заслушивания мнений присутствующих победил украинский бизнес: как работодатель, лоббист, манипулятор и субьект влияния. Т.е. инициатива снизу. Еще эти два дня запомнятся тем, что практически никто из присутствующих в своих суждениях не руководствовался Методикой формирования самодостаточных территорий громад утвержденной Кабинетом Министров Украины от 8 апреля 2015 г. № 214 (далее Методика). Удивительное, как по мне, исключение - "еланецкий вопрос" по которому наши предложения, базировавшиеся на Методике, совпали с решением головы ОГА .

Как человек достаточно осведомленный в административно-территориальном устройстве, хочу обозначить, что политика вокруг территориального устройство страны - это не результат принятого решения на уровне собрания в клубе или сельсовете, не опрос общественного мнения и тем более не раздача вожделенной и экзальтированной аудитории территорий как пряников. Это сфера деятельности ученых и экспертов, а любое отклонение от Методики и ключевых позиций реформы децентрализации - ползущая тенденция к феодализации страны и создание "именных" громад.

То, что по результатам встречи города обласного подчинения Очаков, Первомайск и Вознесенск, они же районные центры и долгие десятилетия источник всех административных и социальных услуг в своих районах, оказались в тисках значительно меньших, но укрупненных по Перспективному Плану сельских советов пусть со здоровыми амбициями, но с абсолютным отсутствием необходимых ресурсов для оказания услуг населению, говорит о том, что вопрос понимания реформы пока не доработан!

Утверждаю ответственно - абсолютный миф, будто наши граждане проживающие в сельской местности боятся административно обьединяться с городом. Особенно странно звучат подобные мифичные домыслы в отношении населения проживающего на расстоянии до 20 -30 км. от города. Извините, но жители пригорода и более дальних сел давно интегрировано в сеть городских услуг! В городе есть работа и не только! - посмотрите на трафик движения людей и транспорта вокруг городов каждое утро и каждый вечер! Вы еще не стоите в траспортных пробках? - поздравляю! Тем временем мифом об антагонизме города с селом умело манипулируют: несложно раскусить, что кричаще низкая плотность населения Николаевской области, разобщенность, бедность, тотальная безработица и колоссальные водные и земельные рессурсы, - идеальная почва для влияния и контроля.

Может начнем менять взгляды! И там, где есть исторически сложившиеся "центральні садиби" - центры районов с рабочими местами, больницами, лицеями и школами, ЦНАПами, рынками, музыкальными школами, банками, фондами, структурами государственной власти ... оставлять их административными центрами укрупненных громад с разумными границами в радиусе 15-25 км. Так живет весь мир, в котором реформы вызнаны успешными. А созданные громады работают как локомотив развития территорий.

Далее.

Для справки: село Бугское находится не далеко от г. Вознесенска. Но это не Вознесенск. К существованию и успехам нынешней Бугской громады отношусь с должным уважением. Ретранслирую эти успехи по всей Украине! При этом с прошлого года у меня легкое недоумения вызывала перспектива обьединения Бугской громады в формате: Бугская громада, пос. Вознесенское и с. Григорьевское. Но когда за результатами описываемой встречи к названному выше формату еще "дошивают" существующую Дорошовскую обьединенную громаду, Мичуринскую и Щербанивскую путем простого опроса(???!!!!) присутствующих председателей Дорошевской и Мичуринской громад и при этом выносят за скобки город Вознесенск и даже не рассматривают его как центр такой огромной территории, - вводит в ступор!

Что имеем в сухом остатке после того, как будет реализовано все на практике. Апеллирую к расстояниям, деньгам и времени, ничего личного. Просто факты и голая правда! Напомню, Щербанивскую как и Мичуринскую громаду планировалось обьединить с Дорошовской громадой в единый пазл. Село Дорошовка, согласитесь, достаточно удобный центр. Кстати так думало и руководство района в 2016 году. Теперь с. Дорошовка ликвидируется как центр Дорошовской громады и пенсионеру-жителю с. Щербани, например, чтобы попасть на прием к председателю своей "новой" Бугской громады, придется совершить путешествие в 44 км с двумя пересадками: сначала в с. Дорошовка, потом проехать через центр другой обьединенной громады - город Вознесенск, далее - в село Бугское. Так, или нет?

То есть, для того, что бы попасть в центр своей громады и получить услуги придется проезжать транзитом центр другой соседней громады (город Вознесенск), - это потеря времени, денег, расстояния, здоровья, беспрецедентное давление на психику здорового человека. Идея разместить вывеску в Бугском, а административные процедуры от имени Бугской громады совершать в г. Вознесенске не нова. "Громада - "бублик" вокруг г. Вознесенска уже планировалась, только называлась Александровская. С подобным проектом выходили на Минрегион в 2015 году, который выступил категорически против такой авантюры.

Теперь с космическим укрупнением Бугской сельской громады для жителей соседних с Вознесенском населенных пунктов город действительно становится "проходной комнатой". Вопрос, кто будет расплачиваться за "вытоптанный пол"??? Если бы только проблема с "полом"! По большому счету, пока каждая из амбициозных, пусть даже укрупненных сельских громад создаст свою инфраструктуру - пройдут годы, а может и десятилетие. При этом жизненно необходимый спектр услуг в учреждениях медицинской, образовательной, социальной, спортивной, культурной инфраструктуры жители Вознесенского района как и прежде будут получать в городе Вознесенске, жители Первомайского района - в Первомайске, жители Очаковского района - в Очакове. Вот только дотировать городскую инфраструктуру, обьекты и услуги придется горожанину из своего кармана!

Знаете, а кого это волнует?!? Если горожан считать «шахтерами», то, действительно, зачем шахтерам мыло?

Как помочь городу, если межмуниципальное сотрудничество в Николаевской области не приживается. Да и вопрос этот больше политический, до очредных выборов представительского органа. Наш Центр в прошлом и в этом году подавал в областной совет и Николаевскую ОГА проект областной програмы межмуниципального сотрудничества громад с полностью выложенной тексуальной частью, обоснованием, бюджетом и расчетами ... К сожалению, оказалось ... не интересно, не в приоритете!

Та же ситуация вокруг других городов обласного значения. Поддержку водной транспортной связи с Кимбурнской косой и селами Покровской громадой будет обеспечивать г. Очаков своими силами, поскольку причальные стенки находятся именно там, но административно Кимбурн теперь будет относится к Черноморской громаде. За услугами жители Кимбурнской косы все-таки будут обращаться в г. Очаков, а налоги и туристический сбор оставлять в Черноморской громаде.

Жители села Грушевка (село Грушевка от города Первомайска находится на расстоянии 50 метров) для того, чтобы попасть в центр своей "новой" громады в с. Каменный мост должны будут проезжать через город Первомайск, а потом еще преодолевать путь в 16 км в сторону от города!!! Вопрос: зачем людей загонять в глубинку, если люди, тем более пенсионеры, с. Грушевка последние 50-70 лет все услуги, и в первую очередь медицинские, получали в городе Первомайске?!

Ну, а жители с. Каменка подобный транзитный маршрут проделают через город Очаков, чтобы попасть в свой центр громады в с. Черноморка.

Где элементарная логика?