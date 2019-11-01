О зарплате Виктории Москаленко

Вот заинтересовала меня информация по поводу зарплаты и прочих выплат "наших" главных руководителей.

По поводу Кушнира и Боня я уже публиковал предоставленные мне ответы. И захотелось мне узнать, за сколько "пашет" на нас глава облсовета Москаленко. Имею ПОЛНОЕ право - знаете ли! И право сие подкреплено законом, который обязывает предоставлять подобную информацию в течение пяти рабочих дней - и ни днем позже.

Также сторонников теории заговора хочу сразу уведомить - этот пост не связан никак с сегодняшними событиями в облраде. А насчет моего мнения (если что) - немедленное увольнение! Область рухнула из-за таких вот деятелей, которые думают только об одном и абсолютно ничего не умеют. И не хотят.. Но это мое мнение - и я его никому не навязываю. Имею право его иметь. И оно всегда было таким - еще после ее первых лет работы. Да и журналисты никак не могут получить от нее ответ - вот я и решил проверить.

Короче, сделал я запрос. И в прошлую пятницу должен был получить законный ответ. Естественно - никто мне не перезвонил. Посему вчера я пошел в отдел обращений облсовета и спросил у них, как же так. В ответ виноватые ухмылки и пожимания плечами - мы, мол, свою работу сделали, а ответ нам не предоставили - на подписи лежит, наверное.

Тогда я пошел прямо в кабинет Москаленко и применил старый дедовский метод - включил камеру на запись и поинтересовался у секретаря, где же мой ответ. Тут же произошло шевеление - и одна из бесчисленных помощниц главы скоренько понесла вниз в отдел ответ)))) Вот так реализовывается на практике получение НЕУДОБНЫХ ответов на информационные запросы.

Ну и что мы видим? Да так, почти ничего. За 2018 год Виктория Викторовна, кроме з/п, получила 310 тысяч премии(!), материальную помощь на оздоровление на 62 тысячи, 130 тысяч гривен надбавки за "особый характер работы и интенсивность труда (вот последнее точно заслужила); и также скромно получила еще 44 тысячи на решение социально-бытовых проблем. И вся это музыка по кругу выходит в средней зарплате 48 тыс. грн. в месяц. Почти прожиточный минимум...

За 2019 год ставки уже выросли и уже больше получается. А еще два месяца не указано в ответе - это ноябрь и декабрь. Ну в общем, сами смотрите - как оценивается такая непосильная работа. Имеем право - это наши налоги и наши деньги.

PS Единственный вопрос - насколько достоверна данная информация? И все ли мне указали?

Источник - страница Дмитрия Рябченко в Facebook.