Друзья, со мной связалась редакция Преступности.НЕТ и сообщила, что «Николаевэлектротранс» прислал свою позицию на мой предыдущий материал. Хотя они это почему-то назвали опровержением. Я же назову это их позицией.

Рад, что там всё читают, всё отслеживают. Не вижу оснований не дать им возможность высказать свою точку зрения на мой материал. Пусть каждый сам сделает свои выводы.

Позиция КП НГС «Николаевэлектротранс».

КП НГС «Николаевэлектротранс» – крупное транспортное предприятие города, перевозящее миллионы пассажиров и дающее работу сотням николаевцев. Поэтому неудивительно, что оно является постоянным объектом внимания общественности и СМИ.

В николаевских интернет-изданиях периодически публикуются статьи о деятельности предприятия, к сожалению, не всегда отличающиеся объективностью и содержащие ряд заведомо неправдивых и негативных суждений. Как правило, авторы таких тексов – блогеры, псевдо-эксперты и специалисты «широкого профиля» – используют голословные обвинения, травлю и заведомо ложную информацию, которая никоим образом не подтверждена и не проверена.

В связи с этим мы призываем читателей более критически относиться к написанному, а СМИ – проверять факты перед обнародованием. Мы всегда готовы предоставить информацию о предприятии. Поэтому в ответ на публикацию блогера Максима Ярченко «Николаевэлектротранс»: полтора года падения на дно» в интернет-издании «Преступности.НЕТ» от 15.11.2019 года предоставляем опровержение, с основательной аргументацией и подкреплением фактов документами.

Важно отметить, что КП «Николаевэлектротранс» работает согласно закона о горэлектротранспорте, в котором четко определенны объекты горэлектротранспорта: контактная сеть, трамвайный путь, подстанции и подвижной состав - трамваи и троллейбусы. Ежегодно все объекты горэлектротранспорта и подвижной состав проходят государственный технический осмотр, который проводит ГП «Киевская государственная региональная техническая инспекция городского электротранспорта». Во время проведения гостехосмотра проверяется техническое состояние объектов и транспорта, что оформляется соответствующими актами, в которых фиксируются выявленные недостатки. Для контроля выполнения устранения замечаний через определенное время проводится повторный технический осмотр.

Трамвайные пути, их содержание и ремонт.

Что касается непосредственно трамвайных путей, то предприятие руководствуется Правилам эксплуатации трамвая и троллейбуса (далее – ПЭТТ). Всего по Николаеву насчитывается 64,436 км пассажирских трамвайных путей, более 80% которых требуют капитального ремонта из-за предельных износов рельс, дефектности шпал и скреплений. Работы по обновлению трамвайной инфраструктуры проводятся, но, к сожалению, недостаточно относительно необходимых объемов. За собственные средства такой объем работ предприятию выполнить невозможно. КП НГС «Николаевэлектротранс» постоянно обращается к местным властям с просьбой дополнительно профинансировать работы, которые необходимо выполнять для обеспечения безопасности движения.

В то же время за собственные средства предприятие в 2018-2019 гг(по состоянию на 01.11.2019) провело замену рельсов общей протяженностью 413,08 м.

Капитальный ремонт пути на аварийной прямом участке по ул.Чкалова между ул.Садовая и ул.Инженерная проводился летом 2019г. и в ноябре 2019г. за средства, выделенные как взносы в уставной капитал на капитальный ремонт аварийных участков трамвайных путей. В итоге мы заменили 550 метров рельсошпальной решетки: 400 м – летом и 150 м – в ноябре 2019г. Стоимость этих работ вместе с материалами – для участка в 400 м. – 1 056 401,30 грн, для участка в 150 м – здесь работы еще продолжаются, приблизительная их стоиомость 385 000 грн.

Работы выполняются согласно ГСТУ 204.04.05.005-2004.

Восстановление двух трамваев Татра-Т3.

В 2015 году на предприятие поступили 12 вагонов, в двух из которых (1115 и 1122) тяговые преобразователи были не пригодны к эксплуатации, и эти трамваи с 2015 по 2019 года простаивали в депо. Так, например, вагон 1122 с даты введения в эксплуатацию (30.12.2015) имел пробег всего лишь 38 км. А вагон 1115 ввели в эксплуатацию 26.10.2015г., но уже 16.11.2015г. вышел из строя (Приказ и экспертное заключение прилагаются).

Почему бывшее руководство не потребовало от поставщика гарантийного ремонта вагона, который не проработал и месяца? Почему дало добро на использование его как донора, в результате чего с него были сняты основные узлы ходовой части и электронного оборудования? Данные вопросы автор статьи не ставит, вероятно, в чьих-то интересах.

И здесь хотелось бы спросить, откуда господин блогер взял сумму в 10 млн. грн., якобы потраченных на ремонт этих вагонов? Не иначе, как с потолка. Ведь из городского бюджета в октябре 2018г. было выделено на эти цели всего 6 млн.грн., а именно на ремонт вагонов 1122, 1115 и 2120.

В 2019 году в вагоне 1122 был успешно проведен капитальный ремонт с заменой системы управления тягой, и сейчас этот трамвай исправно работает на линии. Заметим, что ремонт вагона 1122 обошелся предприятию в 1 112 056,72 грн, но никак не 5 млн грн. И поэтому фантазировать о том, что можно купить за 10 млн. грн., не приходится. Есть бюджетные средства, которые тратятся четко на определенные для них цели. И есть неисправные вагоны, закупленные в 2015 году при директоре Д.В.Лисовском, а восстановленные при новом руководстве. Ответ на вопрос, чей менеджмент более эффективен, очевиден. Также отметим, что закупочная стоимость этих вагонов по договору составляла 997 500 грн. (Акт приема-передачи прилагается), а не 1,2 млн. грн. Сейчас в вагоноремонтных мастерских уже начаты работы по восстановлению вагона 1115 (Фото прилагаются).

Вагон 2120.

Касательно капитального ремонта с переоборудованием трамвая КТМ-5М3, то работы в этом направлении ведуться, на данном этапе заканчиватся разработка проектной документации. С учетом того, что такая работа ведется в Украине впервые, процесс движется не так быстро, как нам хотелось бы.

Сумма, выделенная из горбюджета на ремонт вагона 2120, входит в те же 6 млн. грн., которые предусмотрены для восстановления вагонов 1122 и 1115. О каких же 8 млн. грн. только на этот трамвай пишет автор, ссылаясь на информирование от сотрудников предприятия?..

В целом, за 2018-2019гг предприятием было выполнено средних ремонтов трамваев на общую сумму 1 562 215,02 грн в количестве 15 единиц: 2122, 1119, 2051, 1120, 1107, 1108, 1117, 2129, снегоочиститель 62, 1114, 2006, 1111, 1083, 2004, 1058; капитальных ремонтов трамваев на сумму 3 622 273,53 грн в количестве 12 единиц: 1088, 2001, 1071, 2124, 1109, 2128, 2002, 2065, 2085, 1915, 2063, 1108.

Содержание и ремонты троллейбусов.

Весомая статья расходов предприятия – затраты на содержание и ремонты подвижного состава. Ежедневно на линию выпускается 42 троллейбуса. Четыре троллейбуса подлежат списанию, еще три находятся у нас на капитальном ремонте, т.к. почти сразу после покупки их превратили в доноров: 3028, 3029, 3014. (Фото прилагаются).

Летом 2019г. был восстановлен троллейбус «ЛАЗ» 3002, который использовался как донор при бывшем руководстве. Предприятие практически полгода занималось поиском оригинальных комплектующих для этой машины, которые были попросту украдены. Согласно нормативных документов и при условии соблюдения требований по поставке материалов и запчастей, а также при полной укомплектованности штата ремонтных бригад, длительность капитального ремонта составляет 20 дней. Но из-за того, что троллейбус использовался в качестве донора, то его попросту «разобрали». Одни контакторы стоят больше 130 тыс. гривен. Особенно учитывая то, что такие детали уже не производятся. Сейчас троллейбус реанимирован и ежедневно работает на линии. (Фото прилагается).

При улучшении условий закупки, после приобретения необходимого количества инструментов и средств малой механизации ситуация с количеством и качеством ремонтных работ изменилась. В процессе работы создается запас отремонтированных основных узлов и агрегатов, которые будут установлены на трамвай или троллейбус, поставленный на ремонт. Таким образом, сокращается время простоя в ремонте, а значит, подвижной состав быстрее выпускается на линию для осуществления пассажирских перевозок.

В декабре 2018 г. в троллейбусное депо были закуплены шиномонтажный и балансировочный стенды. С тех пор предприятие собственными силами может производить ремонт колес троллейбусов и машин автослужбы.

Осенью 2019г. был восстановлен малярный цех, в котором производится покраска подвижного состава после капитальных и средних ремонтов.

В целом, за 2018-2019гг предприятием было выполнено средних ремонтов троллейбусов на общую сумму 1 163 315,54 грн в количестве 25 машин: 3032, 3019, 3031,3041, 3134, 3021, 3018, 3015, 3150, 3027, 3033, 3038, 3012, 3016, 3037, 3024, 3035, 3017, 3162, 3004, 3005, 3026, 3003, 3023, 3013, капитальных ремонтов троллейбусов на сумму 885 115,56 грн в количестве 10 единиц: 3008, 3164, 3166, 3167, 3021, 3002, 3165, 3011, 3010, 3140.

Кроме выполнения системы ремонтов и проведения надлежащего технического обслуживания, предприятие «Николаевэлектротранс» провело огромную работу для обновления троллейбусного парка города. Переговоры, подготовка всей необходимой документации, постоянная связь с представителями ЕБРР и горсоветом – сотрудниками предприятия были мобилизованы все силы для достижения результата.

12 сентября 2019 года состоялось заключение кредитного договора с ЕБРР по закупке 60 новых троллейбусов и модернизации подстанций – знаковое событие для города Николаева, когда создаются условия для развития электротранспорта на десятилетия вперед.

В связи с данным кредитом в адрес предприятия звучали обвинения в «накручивании тарифа». Отметим, что кредитные требования ЕБРР – это второстепенный фактор в вопросе необходимости повышения тарифа.

Изменение тарифа – это вынужденная мера, на которую предприятие пошло не от «хорошей жизни». Оплата за электроэнергию и заработная плата – весомые статьи расходов предприятия. Уже трижды с начала года вырос тариф на электроэнергию. Заметим, что в бюджете на 2019, несмотря на согласование АМКУ, финансирование на это не предусмотрено вовсе.

С 1 июля 2019 г. установлен новый размер прожиточного минимума, что автоматически повлекло за собой необходимость увеличения заработных плат работников. Такое повышение предприятие смогло частично осуществить лишь с 01.11.2019г., не имея для этого ранее финансовой возможности. Начиная с апреля 2019г, предприятие неоднократно обращалось в горисполком с вопросом повышения тарифа, и только 25.10.2019г. тариф был изменен с 3 до 5 грн.

В то же время в 2018 г. при наличии финансовой возможности заработная плата на предприятии повышалась трижды.

Сравнительная таблица роста заработных плат

сотрудников КП «Николаевэлектротранс»

Водитель трамвая 1 класса Водитель трамвая 2 класса Водитель трамвая 3 класса Столяр депо №1 Бухгалтер Апрель 2018 г. 10689,95 8974,26 8677,26 10351,65 6380,57 Август 2018 г. 12096,53 10127,82 9900,25 10960,98 7980,00 Декабрь 2018 г. 14906,29 12344,82 11544,66 12401,52 9576,00 Октябрь 2019 г. 15844,90 13116,33 12038,61 16932,68 9751,69 Водитель троллейбуса 1 класса Водитель троллейбуса 2 класса Водитель троллейбуса 3 класса Электрослесарь депо №3 Апрель 2018 г. 12774,55 10620,76 9133,74 8660,94 Август 2018 г. 14869,90 11899,46 11126,38 11675,28 Декабрь 2018 г. 16328,16 13349,12 12948,37 12443,55 Октябрь 2019 г. 18126,74 15729,71 14900,08 15823,40

Ликвидация многолетней мусорной свалки на территории предприятия. С 2010 года на площадку за вагоноремонтными мастерскими и автохозяйством начали сваливать как бытовые отходы, так и отходы от производства и ремонтов, что в результате привело к превращению этого участка в мусорную свалку в центре города. Государственная экологическая инспекция в Николаевской области в очередной раз вручила предписание об устранении этого захоронения мусора, невыполнение которого грозило предприятию многотысячным штрафом.

Задействовав спецтехнику и человеческий ресурс, потратив значительные средства на ГСМ, по состоянию на 26 апреля 2019г было вывезено 2062 м.куб. твердых бытовых отходов. Т.е. понадобился почти год (!), чтобы вывезти весь накопившийся мусор на полигон твердых бытовых отходов. На освободившемся месте работники обустроили зеленый сквер, за состоянием которого активно ухаживают и поддерживают в чистоте и порядке.

Озеленение и очищение территории предприятия вменяется нам в вину. Наверное, лучше жить посреди мусорной свалки? А задаться вопросом, почему бывшее руководство допустило захламление территории, некому…

Взаимоотношения КП НГС «Николаевэлектротранс» и арендаторов. Существует 3 объективных причины, по которым предприятие разрывало договора аренды.

1 – истечение сроков действия договора и отказ Управления коммунального имущества НГС в согласовании нового договора, что является обязательным при заключении договоров аренды коммунального имущества.

2 – нарушение условий договора аренды.

3 – в заключенных ранее договорах были выявлены грубые нарушения (занижение стоимости аренды, несанкционированное использование вдвое большей площади, чем прописано в договоре, самозастрой на земельном участке, который относится к коммунальной собственности территориальной громады г.Николаева), из-за чего теперь предприятие вынуждено возвращать через суды коммунальное имущество. Так, на гостиничный комплекс «Бомонд», который находится на территории Тяговой подстанции №2 по адресу ул.Строителей, 22, наложен арест в рамках криминального производства, до выяснения обстоятельств двухэтажное здание передано на сохранение под охрану КП «Николаевэлектротранс».

По некоторым объектам аренды возникает много вопросов. Например, как могли разрешить бывшие руководители размещение вышки мобильной связи на территории предприятия с повышенной опасностью и вблизи от жилого сектора? Или же зачем сдавать в аренду диспетчерский пункт, а диспетчеров выгонять в холодный вагончик без водопровода и канализации?

Речь идет о помещении диспетчерского пункта на Промзоне. В 2010 году руководство КП сдало в аренду помещение диспетчерского пункта, переместив диспетчеров в построенный у разворотного кольца Промзоны вагончик без надлежащих условий труда. С конца 2018 года предприятием было инициировано прекращение договорных отношений с арендатором. 1 апреля 2019 г. предприятие вернуло в свое пользование помещение для размещения диспетчерского пункта с обустроенным рабочим местом для диспетчера и возможностью отдыха водителей (санузел, комната отдыха). В помещении произведен ремонт и закуплена новая мебель.

Проведение мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. За последние 1,5 года были выполнены текущие и косметические ремонты фасадов зданий и сооружений, комнат отдыха водителей и медпунктов в трамвайном и троллейбусном депо, бытовых комнат службы пути, санузлов в вагоноремонтных мастерских, управлении, диспетчерского пункта в Широкой балке), проведен ремонт системы отопления в бытовых и административных помещениях подразделений предприятия с установкой энергоэффективных приборов, здания оборудованы энергосберегающими окнами, установлено 5 новых киосков для продажи проездных билетов (Фото прилагаются).

Автор статьи яростно выступает против таких работ. Неужели лучше работать в старом прогнившем и проржавевшем за 30 лет киоске без света и отопления? Сидеть в кабинетах с протекающим потолком, трещинами в стенах и старыми деревянными окнами? Оставить все как есть и ничего не делать? Такие методы работы считаем неприемлемыми.

То же касается строительства мойки трамваев на территории депо №1. Пассажиры требуют качественной услуги, они хотят ехать в чистом и безопасном транспорте. Именно с целью улучшения качества предоставляемых услуг, для обеспечения комфортного перемещения пассажиров по городу и строиться сейчас мойка. Также руководство предприятия заботиться об улучшении условий труда рабочих, ведь на данный момент трамваи моются вручную под открытым небом.

Это будет вспомогательная постройка для мойки трамваев специальными агрегатами Karcher. Данное строительство зарегистрировано под № МК 061192001037 от 19.07.2019 г. в ГАСИ Украины. Получены все соответствующие разрешительные документы на строительство, над которым постоянно осуществляется авторский и технический надзор.

Отметим также, что работники предприятия постоянно выполняют работы по асфальтированию переездов и переходов, ремонту и установке остановок, покраске и замене опор, обрезке веток деревьев.

Всего с начала 2019 и по сей день предприятием заасфальтированы 15 трамвайных переездов на следующих участках:

• пр.Богоявленский - ул.Чкалова

• пр.Мира - ул.Строителей

• ул.Кузнецкая - ул. Шестая Слободская

• ул.Пушкинская - ул.Сенная

• ул.Потемкинская (между ул.Садовая и Инженерной)

• ул.Пушкинская - ул.Защука

• ул.Потьомкинская - ул.Садовая

• ул.Чкалова - пр. Богоявленский

• ул.Чкалова – ул. 1-я Слободская

• ул.Чкалова - ул.6-я Слободская

• ул.Космонавтов - Херсонское шоссе

• ул.Космонавтов – ул.Коминтерна

• ул.Космонавтов - вул.Электронная

• ул.Декабристов - пр.Центральный

• ул.Шоссейная - ул.Никольская

Асфальтирование пешеходных переходов произведено в количестве 8 единиц на участках:

ул.Кузнецкая – ул. 3-я Слободская – 2 ед.

ул.Чкалова – ул. 1-я Слободская – 2 ед.

ул.Кобера – пр.Богоявленский (Материальные ворота ЮТЗ)

ул.Космонавтов – ул.Днепровская

ул.Космонавтов – ул.Коминтерна

ул.Космонавтов – ул.Электронная.

В работе еще 4 пешеходных перехода.

Также сейчас продолжается установка трамвайных остановок по улице Кузнецкой. Уже установили 3 остановки: вул.Гражданская, ул.Садовая, ул.1-я Слободская.

Кроме того, службой энергохозяйства предприятия проведены работы по замене 32 опор контактной сети, покрашено 27 опор.

В общем, на данный момент коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» стабильно и планомерно работает. За 1,5 года проделана огромная работа, но еще многое предстоит сделать.

Конечно, не все в нашей деятельности идеально, и на объективные замечания мы готовы отвечать, разбираться и принимать меры к их устранению. Тех же лиц, кто размещает в интернете заведомо лживую и перекрученную информацию, интересует не решение проблемы, а нанесение вреда репутации и деятельности предприятия и его должностных лиц. Для нас это понятно, надеемся, что для внимательных читателей тоже.

Мы в своей деятельности открыты, постоянно говорим о том, что и для чего делаем, придерживаемся порядка и буквы закона. Чего желаем и остальным.

С уважением, пресс-служба КП НГС «Николаевэлектротранс»