Распил пошел!

25 ноября нам позвонили товарищи и сообщили, что по улице Космонавтов уже третий день пилят дубы. В парке, который находится возле улицы Николаевской по диагонали от завода "Заря" за автостоянкой. Причем пилят завзято и с размахом.

Пришлось быстро появиться в вышеуказанном парке с нашими друзьями. По итогу обнаружили кучу пней и группку работников с бензопилами и прочим инструментом. Их бригадир заявил,что они пилят исключительно сухие деревья и все разрешительные документы у них есть.

Но, к счастью, тут же оказались вызванные неравнодушными николаевцами представители экоинспекции. которые четко и ясно объяснили - что в невегетационный период спил деревьев (если они все же сухие) запрещен! И разрешен только в случае, если на деревьях есть листья и четко можно определить,зеленое ли оно. Потому что по дубу довольно сложно это сделать сейчас - чем эти "санитары" и воспользовались. Хотя это уже уголовное дело - в зависимости от причиненного ущерба.

Пришлось вызвать полицию - они помогли установить данные распильщиков и был составлен протокол. Потом они долго стращали нас каким-то начальником из департамента ЖКХ,который вот-во приедет и нас рассудит.

Но в итоге приехал их директор (подрядчика) и то же пытался доказать, что у них все разрешения есть. Тыкал бумажонкой, подписанной лично Кореневым, скандальным директором департамента ЖКХ....Правда, Коренев забыл поставить дату демонтажа - а это нужно обязательно. Подстраховался, маладца.. А самого главного документа,который обязан по закону быть в таком случае - у них почему-то не оказалось.

Короче, собрали они свои манатки и ушли. Составлен протокол - но "бригоДИР" распильщиков отказался его подписывать, как посоветовал ему тут же прибывший (внимание!) юрист департамента ЖКХ)))))

"Откуда дровишки? Из парка, вестимо,Коренев, слышишь, подписывает, а я продаю"

Вот так резко захотели Коренев и подрядчики ЗАСАНИТАРИТЬ парк - как раз в сезон торговли дровами. Причем незаконно..