Полтора года назад Горожане вышли на центральную площадь Николаева, требуя своего ПРАВА на выбор управляющей компании для своего имущества!

(впервые со времен СССР с экономическими требованиями)

Год назад мэр Сенкевич соврал на сессии горсовета и отказался выполнить свое слово и освободить Николаевцев от 6 грн рабства его компании «Мисто для его людей» и двойных платежек.

С депутатами от народа ( не путайте с «народными» в ВРУ) Исаковым, Ентиным и активистами Горожане пошли в украинский суд, отстаивая решение николаевского парламента от 5.10.2018 года, отменяющее продажный конкурс выбора УК имени Репина-Сенкевича.

Николаевский административный окружной суд и николаевский антимонопольный комитет стали на сторону Горожан и горсовета, ибо живут в Николаеве и тоже платят эти двойные тарифы.

Одесский и Киевский суды далеко, а компания «Мисто для их людей» платит налоги в Киеве. Юристы и адвокаты корпорации крутейшие (признаю, ибо сам был на слушаниях), натасканные на крючках юриспруденции и имеющие входы прямо к судьям в мантиях.

Формальный повод, что департамент ЖКХ имел в определенный период право проводить конкурс по переходным положениям закона Украины, жульнически заложенных в закон Оксаной Бабак, перевесил Конституционное право Громады и городского совета САМИМ распоряжаться своим имуществом.

Пиррова победа мэра Сенкевича, когда он за год борьбы с Горожанами из уважаемого и перспективного молодого мэра, превратился в изгоя с нулевым рейтингом, друга МОНОПОЛИСТОВ и вороватого бывшего гаранта, маргаринового покровителя и «временного градоначальника».

Пиррова победа корпорации «Миста для их людей», что вместо обслуживания наших домов и вывозки мусора, что захлестнул Николаев, потратила миллионы гривен на юристов и судей и тоже имеет НУЛЕВУЮ деловую репутацию и держится только на дружбе с мэром и на наших социальных субсидиях.

Горожане же за полтора года борьбы почувствовали свою силу и сплоченность. Мы изгнали корпорацию «Мисто для их людей» на НАРОДНОМ тендере без откатов и коррупции из мкр Соляные и Северный, и выдавливаем в законной процедуре их из других районов, получая меньшие тарифы и обслуживание, которое контролируем мы, а не чиновники Репин, Кузнецов (уже выгнали) и Корнеев (обыски СБУ идут в данный момент)!

Суд по самому тарифу продолжается в Ленинском районом суде города Николаева и антимонопольном комитете!

Все только начинается! И ПРОЩАЙ временный мэр Сенкевич!

Респект Николаевцам и депутатам от народа!