Интенция. Три взгляда на депутатов горсовета

Пока вы восседаете в гаджетах и в Фейсбуке – дела не стоят на месте. Практический разум подгоняет акт воли и рождается реальность.

Интенция №1. Воссоздание утраченного

Анатолий Дюмин любит Николаев. Он много путешествует по различным уголкам мира, и знает высокую себестоимость этого благодатного и щедрого края на большой планете.

Следует особо отметить нашу общую с депутатом Дюминым «зеленую линию» - гражданскую ответственность за целостность и безопасность окружающего нас мира, жесткий прагматизм сопричастности к обороне биоресурсов лиманов и Черного моря.

Он сызмальства удил рыбу, юношей ходил с рыбацкой артели на промысел. Для него чистое море и здоровые реки – родная среда, точно такая осознанная необходимость, как для романтика водной стихии из прошлого Человека-амфибии.

Анатолий Григорьевич по натуре своей хлебосол, меценат и благотворитель. Активно помогает блогерам, журналистам и художникам.

Исходя из вышеперечисленного, долго убеждать Анатолия Григорьевича в архиважности углубления водообменного канала на насыпной части Варваровского моста не было особой необходимости. Да, это подзабытое(!!!) гидросооружение специального назначения имеет уникальную экологическую водообменную функцию. Известно, что стоячая вода – гниение и смерть, и Южный Буг в этой локации насыпи тяжело болен.

В 70-е годы прошлого века вдоль насыпной части был чудесный городской пляж, с бархатным песком, напоминающим болгарские золотые пески. А с малого мостка местные пацаны прыгали в воду.

Ныне внизу твердь песочная…

Сегодня есть шанс восстановить потерянное. Усилиями депутата Анатолия Дюмина гидросооружение внесено в план реконструкции Варваровского моста!

Интенция №2. Ну, здравствуй, Парковая!

Успешная технология гражданского противостояния фейковым самоуправленческим решениям на лицо в «Деле Парковой»!

3 фактора сыграли решающую роль – успешная судебная практика, позиция областной прокуратуры в качестве сторонника и гласность.

Жители улицы фанатично жаждали вернуть первоначальное её имя - Парковая. Увы, коллективные усилия и протесты особого успеха не принесли. Технологическим гражданским ноу-хау стала серия судебных тяжб, правильно спланированная и последовательная, а также постоянная поддержка прокуратуры области. А вишенкой на торте успеха оказались эти неутомимые писаки.

Ввиду этого, отдельной строкой выражаем благодарность прокурорам, поддержавшим жителей Николаева, Тарасу Дунасу, Александру Белоусу, Дмитрию Левицкому и Дмитрию Коробченко.

Отдельное спасибо секретарю Николаевского горсовета Татьяне Викторовне Казаковой!

Казалось, к завершению рукой подать, но на пути возникает очередная преграда – нет средств на смену табличек. Совершенно правильно вернули улице прежнее имя, а таблички оставили старые. И снова дорога пролегла в Административный суд. Ответчики по делу - мэр Сенкевич А.Ф., Городской Совет и ДЖХ Николаева.

На помощь своевременно пришел депутат Александр Репин, чисто вам волшебник Хоттабыч в очень добром смысле слова. Он выделил из своих депутатских денег нужную сумму на информационные таблички, очень небольшую, но умиротворившую горячие страсти как жителей Парковой, так и правозащитника Анатолия Ильченко.

Истцы и ответчики по «Делу Парковой», благодаря депутату Александру Репину, заключили вожделенный мир! Таблички заменили на новые.

Своевременное и очень правильное дело депутата Репина!

Интенция №3 Ёлочки Варваровки

Акации вовсе не парковые деревья. У большинства жителей любовь к суровым, мелколистным породам всего лишь дань прошлому. В парковой зоне, а именно в его культурно-развлекательной части, высадили три милых ёлочки. Жители в восторге от прибавления в семействе деревянистых.

Пушистым красоткам без труда удалось объединить радостью и младость, и старость.

Главный человек микрорайона – почтальон Татьяна, каждое утро, волнуясь, пересчитывает новосёлов. Могут ведь и украсть, тем более к новогодним празднествам. «Берегите нас!» - взывают хвойные деревца.

Депутат Александр Викторович Бернацкий – вдохновитель и автор елочного ноктюрна. Вот чего у него не отнять, так это сопереживания и соучастия. Он человек слова, пообещает, и на 100% сдержит обещание. Ну, а ежели Александр Викторович не готов дать ответ, то скажет честно: я подумаю. Вот в этом месте не стоит терять надежду, рано или поздно к теме можно будет вернуться. Например, провести в парке рок-н-рольный батл для всех возрастов.

Послесловие. 1. Быть добру – быть варваровскому пляжу! 2. Бороться и искать, найти и не сдаваться! 3. Красота спасет мир!

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