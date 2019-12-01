Не так давно довелось вновь побывать в Канаде и по приезду обратно возникло желание поделиться увиденным. Для более удобного понимания прочитанного я прилагаю небольшой фотоальбом, который я сделал самостоятельно, и который назвал "Когда никто никому ничего не должен".

На прилагаемых фото - самый обычный многоквартирный дом, в котором живет семья наших друзей. В доме ориентировочно 190-200 квартир, может, чуть больше, но с уверенностью можно сказать, что дом является типовым, так как на одном замкнутом локально участке расположены три одинаковых строения. Таких домов в Торонто огромное количество. Не ошибусь, если скажу, что тысячи. Жилые дома именно такой серии активно строили, начиная с середины 90- х годов прошлого века, и сегодня ему около 25 лет.

На территории, где расположены этих три ОСМД (кондо-корпорации, или проще в обиходе - кондо) - наземный и подземный паркинг для хранения автомобилей, секьюрити с фэйс-контролем и брелками для автоматического подъема шлагбаумов, летний бассейн, озеленение. В самом доме, из отличного от нас: фойе для недолгих встреч с посетителями, комната для менеджера управляющей компании, которая обслуживает этот жилой комплекс, зал для проведения общих собраний, который также, за отдельную небольшую плату, можно использовать для проведения личных семейных торжеств, на тот случай, если количество гостей не позволяет комфортно принять их в квартире. В нем же небольшой кухонный блок для подогрева доставленных продуктов.

Жилой комплекс расположен прямо на стыке двух городов и разделен улицей, одна часть которой является окончанием Торонто, а другая – уже городом Вон. Сам большой Торонто состоит из нескольких городов со своими городскими советами (сити), но визуально это не бросается в глаза, совершенно незаметно и носит характер разделения исключительно на карте административно-территориального деления большого Торонто.

Семья наших друзей: он - механик на небольшой станции технического обслуживания, она - мастер-визажист, работает на дому. Обычные, приятные, дорогие нам люди, но речь не об этом. Канада, в отличие от Украины, не проходила свой путь развития через период неудачного построения коммунизма и бесплатного предоставления жилья своим гражданам. Наверное, поэтому и создала изначально простую, жесткую и справедливую систему, при которой собственность, в том числе и недвижимая, помимо преференций несет в себе и круг вполне осязаемых и достаточно дорогостоящих обязанностей, связанных с необходимостью ее обслуживания.

Система очень похожа на наши ОСМД, при которой общим собранием выбирается правление (борд) и определяется круг их задач. Объем их полномочий обычно предусмотрен уставом кондо-корпорации. Собрание также определяет и форму управления: либо это выполняет сам борд, либо привлекается управляющая компания, качество работ которой и контролируется правлением. Эти вопросы решаются общим собранием, в полномочия которого также входит утверждение/не утверждение разработанного правлением тарифа на общее содержание дома. Естественно, тарифы поставщиков других коммунальных услуг (электроэнергия и вода) рассчитываются самими поставщиками. Отопление также входит в круг обязанностей правления, так как такие дома имеют собственные котлы отопления, которые, в отличие от традиционной для нас системы, подогревают воздух и по воздуховодам подают в квартиры.

Я не стану приводить цифры ежемесячной квартирной платы (кондо фи), которая уплачивается на счета кондо-корпорации владельцами квартир. Мы живем в разных экономических измерениях и приведенные мной цифры никак не помогут разобраться в том, дорого это или дешево там. Однозначно скажу, содержание жилья – это достаточно затратная статья расходов для каждой семьи в Канаде и порой может достигать 50-70% (может и больше) заработной платы одного из членов семьи. Особенно, если квартира куплена за кредитные средства, что наблюдается в Канаде массово. Все, конечно же, зависит от уровня личного дохода каждого и эта цифра очень усреднена.

В каждом ОСМД действуют свод типовых правил проживания, базовые положения которых утверждены законом, но, тем не менее, есть и характерные отличия и особенности между различными ОСМД. Не могу не привести несколько примеров, потому как они весьма показательны и нехарактерны для нашего общества. Например, мне приходилось сталкиваться с кондо, где правлением принято решение на уровне вышеупомянутых правил о полном запрете содержания домашних животных или ограничения их количества. Один мой знакомый как-то возмущался, что у них запретили содержание животных, вплоть до аквариумных рыбок. В другом случае, на уровне кондо было принято решение о запрете курения на балконах. Во всех кондо запрещен ночной паркинг автомобилей во дворе, режим их нахождения урегулирован по времени. Обычно такой запрет уже на уровне решений городского совета действует с 2 ночи и до 7 утра. Поэтому, перед принятием решения относительно покупки той или иной квартиры, покупатели обычно уделяют достаточно много времени изучению правил совместного проживания и только уж после этого принимают окончательное решение.

Почему?

Потому что за нарушение этих правил штрафуют. Делает это управляющая компания и размеры штрафов могут достигать достаточно приличных размеров.

Цель?

Неукоснительное соблюдение правил совместного проживания принятых общим собранием владельцев и обеспечение комфорта жителей.

Как по мне - перебор присутствует, но мое субъективное мнение там никого не волновало.

Жестко? Более чем. Но еще жестче обстоят дела в отношениях между каждым ОСМД и городским советом - этих отношений попросту НЕТ. В Канаде любой из многочисленных городских советов в любой из провинций НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ. Ни к частным домовладениям, ни к кондо (многоквартирным). И это буквально. Поэтому просить горсовет отремонтировать крышу, осушить подвалы, заменить в нем трубы, поставить детскую площадку, отремонтировать крыльцо, заменить окна в подъезде, восстановить лифт и т.д. - это не по адресу, таких полномочий горсовет не имеет на уровне принятых законов. Потому что это не есть сфера компетенций городских советов.

Еще раз. Содержание жилья - это прямая обязанность его собственников, которая осуществляется через создаваемые структуры, о которых я написал выше, чем они и занимаются, принимая ежемесячные платежи собственников.

Поступающий на счета кондо тариф расщепляется в примерной пропорции 75% на 25%, из которого 75% являются прямые текущие расходы, а 25% направляются на специальный накопительный счет ОСМД, созданный для формирования резерва. Режим функционирования такого счета строго зарегулирован, использовать средства с него можно только для выполнения капитальных ремонтов или в случае чрезвычайных ситуаций. Оставшиеся риски покрываются обязательными страховками.

Например, равноценный по возрасту дом, в котором жил я, информировал жителей на общем собрании, что по состоянию на такое-то число такого-то года размер резервного фонда в денежном выражении составлял 1.2 миллиона канадских долларов, которые просили разрешения разместить на депозитных счетах для получения дополнительного дохода ОСМД.

А что же делает горсовет? - спросите Вы.

Горсовет строит и обслуживает дороги, содержит и развивает огромные прекрасные парки, озеленяет скверы и многочисленные водоемы, прокладывает и ремонтирует коммуникации, модернизирует больницы и школы, насыщает их современным оборудованием, обеспечивает ежедневную доставку детей, строит новые станции метро, обеспечивает решение экологических инноваций, совершенствует логистику перевозок населения и т.д. Слишком долго перечислять, да, наверное, и не стоит.

К сожалению, у нас выстроенное в советское время отношение к содержанию жилья и сегодняшнее заигрывание властей в переходный период, по сути - это страшно, потому что подобные конвульсии оттягивают мучительную кончину таких отношений. А она неминуема и чем поздней, тем более оглушительной и разрушительной она станет для всех нас.

Понимаю, что многие могут привести аргумент: "Мы же столько лет платили ЖЭКам". Частично я с этим согласен, и даже поддерживаю идею, что государству нужно стимулировать переход многоквартирных домов к ОСМД. Как финансово, так и путем оперативного принятия нужных и справедливых поправок в действующие законы и подзаконные акты. И делать это надо как можно быстрее.

Возвращаясь к Канаде...

Симпатично и комфортно ведь живут обычные люди, не правда ли?

Все потому , что система проста до боли понятна, справедлива и неизменна многие годы. Хотя и ох как не дешева.

Собственность обязывает. Остальное - никому не нужные и ни на что не влияющие эмоции, которые по сути не решают ничего!

А у них ведь, как утверждают, государственный строй базируется на миксе капитализма и социализма, или, другими словами- социальном капитализме.