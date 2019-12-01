День адвокатуры в Украине отмечается 19 декабря и приурочен к введению в действие первого закона «Об адвокатуре» независимой Украины. В 2002г., Указом Президента Украины №1121/2002 этот день объявлен официальным профессиональным праздником.

Более высокий статус профессия адвоката получила в 2012г. с принятием Верховной Радой Украины закона «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность». За последние годы, одновременно с уменьшением полномочий органа поддерживающего обвинение (прокуратуры), большие полномочия и возможности получила адвокатура. С 2019г. действует монополия адвокатов на представительство в судах (в связи с внесением изменений в процессуальные кодексы в 2016г.). Юристы, не имеющие свидетельства о праве на адвокатскую деятельность, не могут представлять интересы граждан и организаций в судах. Цель этих законодательных норм - повышение профессионального уровня юристов предоставляющих услуги. Адвокатура это институт проверяющий квалификацию адвокатов, привлекающий в случае необходимости их к дисциплинарной ответственности. Адвокатура это фильтр и гарант того, что к вам с предложением о предоставлении юридических услуг не обратится «юрист» неработающий по специальности.

Рада адвокатов Николаевской области работает с момента принятия закона про адвокатуру в 2012г. Два года назад головой рады избран Вячеслав Антипченко.

В день адвокатуры в сессионный зал Николаевского областного совета поздравить профессионалов пришла голова областного совета Виктория Москаленко, до избрания в областной совет многие годы работавшая адвокатом, начальник главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк, директор регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Николаевской области Наталия Гнатуша.

Выступили на празднике музыкальные коллективы Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» (директор Богдан Фасий).