Украли любимое чудо

1. Похищение

Таки украли маленькую чудо-ёлочку из варваровской парковой зоны. Не дали разбойники вырасти малышке, выкопали подлой лопатой под покровом ночи и густого тумана.

Варваровцы, успевшие привязаться всей душой к ёлочке, искренне сожалеют о потере и констатируют тот неоспоримый факт, что мелкие жулики и мародеры активизировались с неведомым ранее размахом. О последних мало говорят и совсем не пишут, их массовое воровство оправдывают безработицей и маленькой пенсией. Тем временем, полиция закрывает глаза на кражи коммунального и частного имущества.

В дежурке Ингульского райотдела полиции невольно стала свидетельницей телефонного диалога, когда растерянный предприниматель общался с полицейским по случаю кражи продукции из его предприятия. Знаете, что ему ответил доблестный дознаватель: «Мы вам не стол находок!» И точка. Следовательно, мелкие жулики и ворье живут снаружи украинских законов, в секторе полной безнаказанности. Выходит, что так!

Хотя, если быть справедливым, благодаря усердию участкового Центральной полиции по Варваровке Николая Свинобоя заглохла эпопея с порчей скамеек. Значит есть польза от участковых.

И надо бы ответственным гражданам сигнализировать о жулье и вандалах по телефону 093 44 64 866 - старший дільничний офіцер поліції капітан поліції Свинобой Микола Васильович - информация официальная. Не мучайтесь сомнениями и раздумьями, набирая номер капитана Свинобоя, а то уведут из-под носа последнее чудо чудное и оставят в одних подтяжках.

2. Дети героя революции лейтенанта Шмидта

Без малого 100 лет назад талантливые и наблюдательные еврей Иехи́ел-Ле́йб А́рьевич Фа́йнзильберг, писательская фамилия Ильф, и одессит Евгений Катаев (Петров) создали целую галерею мелких людишек, вечно одолеваемых страстью к воровству и стяжательству.

Классическими образцами стали Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта, и Шура Балаганов, молодой жулик без фантазии. В крепкий узел мелких воришек, как жертв исторических обстоятельств, связал своим именем герой революции лейтенант Шмидт, и они были его детьми.

Интересен тот факт, что у лейтенанта Шмидта был действительно сын Евгений. Он воевал на стороне Белого движения и умер в Париже, в страшной бедности.

Специально для В. Вятровича. И при этом ни Ильфа, ни Петрова «органы» не заподозрили в подыгрыванию врагу революции и белому агрессору. Видимо потому, что в это время курсировало по большой стране несметное число самозванцев, демонстрировавших свою причастность к известным героям революции и гражданской войны, и на этом делавших деньги. Ах, какая до боли знакомая картина для ныне живущих в Украине.

Два этих жулика халтурили волонтерами у Великого Комбинатора, в намерениях последнего «колонуть» на «бабло» подпольного олигарха Корейко. Картина маслом!

Где же взять такие перья как у Ильфа и Петрова, поскрипеть ними по бумаге, и, смеясь, обессмертить нынешнюю галерею - псевдогероев, жулья и ворья, социальных иждивенцев, снайперов и подрывников из синдиката наёмных убийц. Ну так, чтоб потомки знали – кто есть кто!

3. Кто ты такой, жулик?

Пенсионер Паниковский крал гусей, то ему не составляло труда выкопать и снести на базар нашу ёлочку. Так может вор в домашних тапках, потертых шерстяных носках, телогрейке и свитере с оленями времен перестройки? А главное, с маленькой пенсией, которую он компенсирует кражей чуда чудного. Как раз на 4 литра самогонки вполне хватит.

Допустим, что это современный Шура Балаганов, чернявый как ром ( есть такая информация, что скамейки разбирали молодые ромы), или коротко стриженный бобриком, бесшабашный любитель курнуть и нюхнуть, в фальшивых адидасах, в качестве хобби переворачивающий по ночам урны, бьющий стекла, ломающий ударом ноги лавочки, плюющий семечки. Только вот не надо говорить, что у нас мало кружков и спортивных секций, он может и сыграет музыку, только не на кнопках инструмента под названием баян.

Видимо, Паниковские и Балагановы бессрочные герои человеческого бытия, неистребимые. И чем меньше этой заразы, тем здоровее для общества, законопослушных граждан и державы. Вот и не паханное поле для общественников и чиновников вкупе с правоохранителями.

Комментарии https://www.facebook.com/elena.kabashnaya