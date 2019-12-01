Самые результативные депутаты Николаевского горсовета: попытка анализа

Увидел на интернет-ресурсе «Новости-N» занимательный материал о том, кто же из депутатов Николаевского облсовета самый активный. Учитывая, что автором является читатель издания, который попытался проанализировать то, что происходит в городском совете, я думаю, что в качестве ознакомления можно прочитать. Ну и сделать свои выводы. Сразу оговорюсь, я не со всеми кандидатурами согласен, но навязывать свое мнение не буду.

***

Уважаемая редакция!

Я являюсь вашим постоянным читателем последние шесть лет. Меня можно отнести к активным пользователям: я захожу на сайт практически каждый час, кроме, разве что, ночи. В принципе, на сайте меня все устраивает. Вместе с тем хочу отметить одно существенное, на мой взгляд, упущение. Вы много пишете о местном самоуправлении, в частности, о деятельности депутатов горсовета. Но материалы эти, как правило, появляются из двух источников: заседаний постоянных депутатских комиссий и сессий городского совета. При таком подходе работа депутата в округе остается «за кадром».

Недавно я попытался создать своеобразный рейтинг депутатов по их работе «в поле»: с людьми, в избирательных округах. Получилось не сразу - оказалось, что это не такое простое дело. Приходилось и всех знакомых обзванивать, и родственников напрягать и т.д. Скажу честно — если бы не помощь друзей, которые на определенном этапе стали мне помогать, ничего бы не вышло.

Результат этой работы мы решили направить в вашу редакцию. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы вы его опубликовали, тогда все наши усилия не пропали бы даром. Если же это не возможно — примите, хотя бы, к сведению.

Уходящий 2019-й год стал для нас годом перемен - главным событием уходящего года стало безусловно, избрание нового главы государства и радикальное обновление украинского парламента, в котором, впервые за все годы независимости было сформировано монобольшинство на основе одной-единственной парламентской партии - "Слуга народа". С этими изменениями у всего украинского народа связаны огромные надежды, и Николаев в этом плане не исключение.

Депутатский корпус Николаевского горсовета будет переизбран только осенью будущего года возможно, даже раньше, если к этому моменту будет завершен процесс децентрализации и внесены соответствующие изменения в законодательство.

В любом случае неумолимое приближение выборов заставляет депутатов горсовета быть более активными и не сидеть, сложа руки. Но эта депутатская активность очень разнонаправлена: если одни стараются эффективнее решать проблемы как отдельных отраслей городского хозяйства и микрорайонов, та и городской общины в целом, то другие напряженно пытаются успеть по максимуму решить свои личные, а если говорить точнее и откровеннее – шкурные проблемы.

Сегодня нет необходимости дотошно перечислять всё, что сделано горсоветом в целом и отдельными депутатами в частности. Но есть общие очевидные тенденции. И, наверное, выделить самых активных депутатов, как со знаком "плюс", так и со знаком "минус" было бы правильно. Одни сработали результативно, другие шумно и скандально, но тоже сработали.

Мы попытались составить свой рейтинг самых активных депутатов горсовета. Он достаточно условен и составлен как на основании опроса жителей города, экспертов, знакомых журналистов, так и на основании собственных умозаключений. Подчеркиваем, что этот рейтинг не является репрезентативным с точки зрения канонов социологии и не может претентовать на стопроцентную объективность. Тем не менее, формируя его, старались быть максимально объективными, чтобы избежать несправедливых обвинений в ангажированности и «заказухе».

Итак, кого мы считаем самыми активными?

1. Анатолий Дюмин. Этот депутат горсовета не нуждается в особом представлении – на протяжении многих лет он является депутатом горсовета по одному из самых сложных округов в микрорайоне Водопой. И, наверное, самая объективная оценка его деятельности — это то, что на каждых выборах местные жители снова и снова голосуют именно за Дюмина: каждый раз он набирает на округе огромное количество голосов, не оставляя даже самым достойным конкурентам никаких шансов. Конечно, нельзя не вспомнить, что несколько лет назад его имя иногда было связано с какими-то скандалами, но в последние годы ничего такого не было. Сейчас Дюмин активно работает на округе, занимается благотворительностью. Сам он в интервью журналистам говорил, что все прежние скандалы вокруг него инициировали его конкуренты по бизнесу и политические оппоненты. Теперь, когда созданные им бизнес-проекты работают бесперебойно, словно швейцарские часы, он сосредоточился на меценатской деятельности. И здесь, в принципе, он выделяется на фоне остальных. Ведь к сожалению, далеко не всегда у обеспеченных и даже неприлично богатых жителей Николаева есть желание системно заниматься благотворительностью, развитием николаевской культуры и прочими вещами, не приносящими прибыли. Анатолий Дюмин говорит, что помогать — это «зов его души». Взять хотя бы ежегодное проведение пленэров и выставок «Кинбурн Арт-Элит», объединяющее талантливых и творческих людей Николаевщины — много лет депутат занимается проведением и финансированием данных мероприятий, собирая художников, поэтов, писателей в живописном уголке на Кинберснской косе.

Но все же мы оцениваем избранника по его работе на округе, где, как уже упоминалось выше, Дюмин много лет является бессменным депутатом. Медленно, но уверенно преображаются дворы, ремонтируются проезды, завершен ремонт практически всех аварийных крыш многоэтажек округа. При его активном участии решается вопрос реконструкции бывшего детского сада №15, который городская община удачно смогла выкупить у предыдущих собственников, вдвое снизив первоначальную цену. Уже разработан проект реконструкции. А это значит, что сотни жителей Ингульского района, прежде не имевшие такой возможности, скоро смогут отправить своих детей в новый коммунальный детский сад.

2. Братья Сергей и Вячеслав Карцевы. Оба брата – депутаты на соседних округах в Заводском районе и работают как единое целое, слаженный механизм, поэтому мы не стали их разделять в нашем рейтинге, а поставили обоих на второе место. Она только реконструкция школы №36 чего стоит, сколько сил и здоровья вложено в этот объект! А сколько сделано для жителей Ялт и прилегающих микрорайонов! Опять же, после жуткого порыва канализации на ул. Лесковой, когда улица буквально проваливалась под землю, Карцевы регулярно занимались проблемами местных жителей, чуть ли не ежедневно приезжали на место аварии, выбивали средства, контролировали ход ремонта. Сейчас они активно участвуют в решении проблем жителей припортовой улицы Заводской. Сергей и Вячеслав Карцевы всегда выступают по делу, вопросы, которые они поднимают,важны и актуальны. У них сложные, проблемные округа, но делается там очень много. И николаевцы, их избиратели, ценят это по достоинству.

3. Федор Панченко. Его считают верным оруженосцем Сенкевича, человеком, особо приближенным к мэру. Да, дыма без огня не бывает, он действительно близок к первым лицам города, но использует это для того, чтобы по максимуму помогать избирателям своего округа, расположенного в Соляных. Молодой депутат сумел привлечь на благоустройство своего округа и улучшение условий жизни горожан не только деньги городской казны, но и субвенции госбюджета, в чем ему помог депутат Верховной Рады прошлого созыва александр Жолобецкий. Результат – новенькие проезды и тротуары, металлопластиковые окна в подъездах, наружное освещение и прочие коммунальные "вкусняшки". Хотя Панченко не настолько публичен, как другие, но свои депутатские обязанности он выполняет системно и добротно.

4. Сергей Мотуз, главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №4, расположенного на ул. Адмиральской возле Ингульского моста. Врач и администратор он неплохой, хотя иногда бывают конфликты с подчиненными и пациентами. Впрочем, у кого из главврачей их нет? Зато депутат он результативный, хотя округ у него – далеко не мед. Мотуз депутат по Матвеевке – отдаленному микрорайону Николаева, оторванному от основной части города. Проблем там много, начиная с того, что добраться до Матвеевки и обратно было сложно. Но в уходящем году вопрос с транспортным сообщением, включая перевозку льготного контингента, наконец-то решился: дала свои плоды совместная работа депутата округа, всего депутатского корпуса и чиновников от исполнительной власти.

5. Александр Бернацкий, депутат по Варваровке. Кто-то хвалит его за благоустройство, за елочки, высаженные в парковой зоне микрорайона. Но если объективно, прежде всего он заслуживает похвалы за реализацию проекта строительства дюкера из центральной части города и водопроводной сети, которой в Варваровке не было за два с лишним века её существования. Работы по водопроводу уже в разгаре и в обозримом будущем варваровцы вместо соленой и загрязненной технической воды из скважин получат более качественную днепровскую воду, которой снабжается Николаев. Добросовестно Бернацкий работает и на посту председателя бюджетной комиссии городского совета. Для такой работы нужен не только богатый опыт (прежде он руководил городской налоговой инспекцией), умение правильно расставлять приоритеты, но еще и стальные нервы. Ведь часто приходится отказывать в бюджетных запросах, на все "хотелки" и "забаганки" денег у городской общины просто нет, порой их нет даже на самое необходимое.

6. Наталья Горбенко. Тоже плодотворно работает на своем избирательном округе, хотя и не настолько известна в городе и, по большому счету, не является медийной персоной и пламенным трибуном на сессиях горсовета. Зато она проявила себя как талантливый менеджер на должности директора городского коммунального предприятия "ЭЛУ автодорог". Предприятие развивается, закупает новую технику, ремонты дорожного покрытия и ливневой канализации её подчиненные стали выполнять более качественно и оперативно. Больше того, в Николаеве уже стали забывать, что такое снежные заносы и гололед на зимних дорогах. И дело не только в глобальном изменении климата и мягких зимах, но и в слаженной работе коллектива "ЭЛУ автодорог" тоже. Вспомните, после снегопадов прошлой зимой в городе была обеспечена нормальная проезжаемость, а вот уже за пределами Николаева начинался кромешный ад. На округе Горбенко в Корабельном районе ремонтируются внутридворовые проезды, освещение. Огромная заслуга депутата в масштабном проекте качественного освещения на перегоне, где теперь в темное время суток дорогу освещают мощные и экономичные светильники.

7. Лариса Веселовская. Если абстрагироваться от её непомерной любви к бездомным собачкам (а их в городе тысячи, и эту проблему нужно решать радикально, раз и навсегда), в целом она много сделала для микрорайона Кульбакино, от которого была избрана депутатом. Веселовская обладает такими важными для депутата качествами как смелость и решительность. Иной раз она шла наперекор департаменту ЖКХ (когда без учета мнения жителей решался вопрос, какой управляющей компании передать на обслуживание многоэтажные дома микрорайона) и даже общегородским интересам (история с неудавшимся размещением городского кладбища по соседству с Кульбакино). Но именно за это избиратели её и ценят – она умеет постоять за интересы жителей микрорайона.

8.Евгений Рымарь. Не отметить этого молодого, но очень активного депутата в нашем рейтинге, мы не могли. Он живет в округе, депутатом которого является — микрорайон Казарского. И нужно отметить, что давно уже в этом отдаленном и проблемном уголке нашего города не было такого количества ремонтов дорог, высаженных деревьев и установленных фонарей. Да чего уж там — Рымарь даже с браконьерами борется, которые сетями ловят рыбу в реке на Казарского! В общем, по всему видно, что депутат искренне переживает за свой округ.

9. Елена Киселева. Одна из самых ярких представительниц нынешнего депутатского корпуса — вряд ли какое заседание сессии проходит без ее витиеватых и насыщенных эпитетами выступлений. Но стоит отдать ей должное — за свой округ в Ракетном урочище он буквально «рвет» чиновников — и из управления транспорта, и из департамента ЖКХ. Тщательно отслеживает ремонт социальных объектов на округе, отстаивает продолжение их финансирования. Киселева активно помогает и детским домам семейного типа, детям-сиротам, лоббирует программы помощи им. В общем, работа депутата важна и видна.

10. Александр Маликин. На первый взгляд не самый активный депутат, но на округе его знают, особенно жители частного сектора в Соляных. Маликин отстаивает интересы избирателей, «выбивает» финансирование ремонта и укладки новых дорог, поддерживает важные для горожан проекты.

Еще раз подчеркнем, что мы не истина в последней инстанции, и этот рейтинг носит весьма условный характер, но тенденции, надеемся, мы уловили верно.

Напоследок можем сделать очевидный вывод. Избиратели предпочитают говорить о конкретных депутатах, не привязываясь к их партийной принадлежности. Им все равно, в "Оппоблоке" человек, в "Нашем крае" или (после будущих местных выборов) – в "Слуге народа". Людям главное, чтобы дождь с крыши не тек на голову, а канализация из подвала – под ноги, чтобы их детей нормально учили, медицина была качественной и доступной, общественный транспорт ходил по расписанию, дворы не напоминали декорации для съемки фильма о конце света. Всё это ярко свидетельствует о том, что большая политика – удел президента, правительства и парламента, но никак не депутатов нашего горсовета. Их дело – дороги, освещение, канализация и другие, совершенно аполитичные и сугубо приземленные, но очень необходимые простым николаевцам вещи.