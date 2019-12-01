То чего Мы не дождались в 2019 году!

СПРАВЕДЛИВОСТИ, то ради чего мы, Горожане, выходили на площадь, а Селяне перекрывали дороги, шли в суды и прокатывали вороватых и брехливых гарантов на выборах, выбирали незнакомые партии, типа Самопомощи или Слуг!

Каждый день нам из Владыто аресты в мэрии, то «маргариновый скандал», то «двойные платежки» от хунты Самопомощи в горсовете, двойные тарифы на проезд и на воду, при колоссальных окладах чиновников и откатах на « серых площадях» и публично озвученных переплатах (смотрите целый блог у Шария о Николаеве).

Письма от активных Горожан в прокуратуру, целые решения городского совета о «привлечь и наказать» за конкурс имени Репина-Сенкевича и маргарин Детям!

НОЛЬ на выходе или как на рыбалке в Канаде: поймать, измерить («обилетить» то есть подоить на долю) и отпустить??!

И ГЛАВНОЕ: не трогать ПЕРВОЕ лицо, кто всех этих пешек назначал, отбирал и контролировал.

Это приговор под работой всех этих прокуроров, НАБУ, ДБР, любимой полиции, которая ловит мелких жуликов и хулиганов, но получает квартирки и ордера с машинами от крупных!

2020 это будет год действительно НАРОДОВЛАДЬЯ, когда главное ответственность народа за свою жизнь, за свою Землю и своих детей, надо брать на СЕБЯ, а не слезно просить действовать все эти импотентные органы на все эти буквы!

Профсоюзы, общественные движения и объединения, спилки фермеров и домовые комитеты, что отберут у Влады легитимность и саму власть распоряжаться нашим бюджетом, нашим достоянием без общественного обсуждения и референдума. Это и есть НАРОДОВЛАДЬЕ!

А не мэры с жестокими глазами или Слуги соросята и землепродавальщики!

2020 год ждет основы народа Украины.