«Я из Вологды, ты из Костромы»: Почему хедлайнером на новогоднем празднике в Николаеве стал советский ВИА?

Николаев отмечает новогодние праздники. По многолетней традиции, люди выпадают из жизни недели на полторы, накрывают столы из оливье и шубы, выходят на главные площади, к ярмаркам, к шашлыку, к сценам. На сценах люд развлекают, как могут. Ну, или как решит ОРГКОМИТЕТ.

В Николаеве все по-старому и, как выяснилось, для пожилых. В самое сердце Нового года, сразу после полуночи, на сцену Соборной площади к горожанам вышли певцы из вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Звучит, да? В первые минуты 2020-го года, в ХХІ веке к южанам «заехала на час» группа, чей последний альбом был издан (и тут именно издан) в 2002 году. Группа, чьи шлягеры «Ты из Вологды, я из Костромы» и «Не надо печалиться» в семидесятых покорили Советский Союз. И, кажется, впечатление у членов ОРГКОМИТЕТА от концертов ВИА «Пламя» в 1978-м настолько сильно отпечаталось в памяти, что желание поностальгировать под знакомые нотки оказалось сильнее всего.

К чему это я? Да вот к тому, что после новогодней ночи на Соборной площади, люди, побывавшие на концерте, задались вопросом – а зачем к нам позвали ВИА «Пламя»? Поймите меня правильно, я совершенно не против легендарных композиций, о вкусах не спорят, в моем плейлисте много песен, которым перевалило за тридцатку, но почему именно ВИА «Пламя»? Почему, первые, кого должны были услышать николаевцы после боя курантов – ВИА «Пламя»?

Управление культуры Николаевского горсовета в комментариях к записи в Contact Center любезно (нет) ответили на вопросы – мол, ориентировались они на «людей старшего возраста», а молодежь потом развлекали кавер-группы, и в чем дело вообще? Так решил ОРГКОМИТЕТ. Мне и еще одному комментатору предложили даже присоединиться к их составу, в лучших традициях псевдодемократии.

А вы знаете, я согласна. У меня даже предложения уже есть. Смотрите, если вы, управление культуры в современном Николаеве, ориентируетесь на «людей старшего возраста», которые после сокрушительного выступления Пламени весело танцевали под каверы Оли Поляковой, предлагаю варианты – ВИА «Поющие гитары», у них, кстати, есть песня «Синий иней», группа «Мозаика», она распалась в 1990 году, но ради такого случая сотрудникам управления можно и постараться. Да, есть еще ВИА «Здравствуй, песня!». Вообще, вокально-инструментальных ансамблей, чей пик пришелся на славные времена Союза, на пространстве СНГ огромное количество. Уважаемые члены оргкомитета, нам хватит лет на триста!

Ну а если вы ориентировались на то, что ВИА «Пламя» выступает сегодня в ОДК и это просто удобно, тут тоже есть пара идей – можно, например, вообще не проводить концерт, если так лень.

В целом, концерт был веселым. Ведущие из «Легко и просто» быстро находили общий язык с горожанами, ребята из кавер-групп по своему зажгли и было видно, что зажглись и сами. Отдельное спасибо за каток и красные домики на ярмарке. Конечно, предпочтения – это очень субъективно. Но, черт возьми, город вымирает. Молодежь, едва перейдя черту совершеннолетия, бежит учиться/жить/рожать детей в другие города, при чем, не только в Киев. Я знаю многих, кто сбежал в Одессу, где в новогоднюю ночь выступили «НеАнгелы» и «Леприконсы». А те, кто сбежал в Днепр, могли увидеть водное и LED-шоу. В Запорожье прошла битва диджеев, что само по себе звучит, как антоним к «Увезу тебя я в тундру».

А у нас? Ну, а у нас ВИА «Пламя».