Гибель Орлана. Обращение к губернатору Александру Стаднику

Это своенравное, взъерошенное, встревоженное живое существо и есть орлан-белохвост.

Орлан-белохвост (лат. Haliaeetus albicilla) — хищная птица из семейства ястребиных редкий вид (!),орлан-белохвост является четвёртой по величине хищной птицей Европы. По своему внешнему виду, поведению и экологии орлан-белохвост весьма похож на американского белоголового орлана (Haliaeetus leucocephalus) или белого орла. По сути, они родные братья.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу Украины, в Красный список Международного союза охраны природы и Европейский Красный список.

Гордый Орлан-белохвост – птица сакральная. Белый орл с золотыми когтями и клювом, в золотой короне, на красном фоне изображен на государственном гербе Польши.

А это фото убитого орлана-белохвоста, найденного в окрестности села Черноморка ( Бейкуш) Очаковского района со смертельным пулевым ранением. Источник информации Зиновий Петрович, директор РЛП «Кинбурнская коса», Фейсбук.

Главе Николаевской ОГА

Стаднику Александру Васильевичу

Уважаемый Александр Васильевич!

Мы, члены природозащитной общественной организации «ДАНА» и Благотворительного фонда «Право и Наследие Кинбурна», обращаемся к Вам с просьбой взять под личный контроль ход расследования Очаковским отделом полиции дела о гибели краснокнижной птицы орлана-белохвоста от рук браконьеров.

«За уничтожение орлана предусмотрен размер компенсации 112 000 гривен. На место события была вызвана оперативная группа Очаковского полиции. Найти вредителей не так трудно. Есть достаточно доказательств. Но!!!», – написал Зиновий Петрович на ФБ.

Позвольте выразить крайнюю обеспокоенность этим тревожным – «НО!!!» от Петровича. Есть опасение, что расследование будет спущено на тормоза, а затем, и вовсе прикрыто.

С уважением!

Елена Кабашная, Председатель ОНЖА «ДАНА»

г. Николаев

1 января 2020 года

Соответственно, Заявления направленны в прокуратуру и полицию Николаевской области.

Комментарии на ФБ https://www.facebook.com/elena.kabashnaya