Письмо-ходатайство о признании «Человеком года-2019» Анатолия Дюмина

Николаевскому городскому голове

Сенкевичу А.Ф.

Председателю оргкомитета программы

«Человек года»

Топчему В.Н.

Уважаемые Александр Федорович и Владимир Николаевич!

Мы, представители николаевских масс-медиа, обращаемся к Вам с ходатайством о признании «Человеком года-2019» известного предпринимателя и мецената, депутата городского совета нескольких созывов Анатолия Григорьевича Дюмина.

А.Г. Дюмин известен как благотворитель, участвовавший в финансировании установки в Николаеве ряда памятников и памятных знаков, на регулярной основе помогавший ветеранам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, творческим коллективам, учреждением образования и здравоохранениия.

Усилиями А.Г. Дюмина наконец-то решается многолетний вопрос с возрождением бывшего детского сада №15, расположенного на его округе в микрорайоне Водопой. Этот сад много лет назад был приватизирован и заброшен. Теперь же по минимальной возможной цене он выкуплен городской общиной, разработан проект его реконструкции, деньги на эти цели заложены в городском бюджете на 2020 год. Это поможет решить болезненный вопрос с нехваткой мест в детских садах микрорайона.

Нам известно, что он, как депутат горсовета, добросовестно работает на своем избирательном округе, системно решает проблемы избирателей, занимается ремонтами крыш, благоустройством дворов, развитием школ и детских садов, материально поддерживает педагогов. Многие избиратели округа знают А.Г. Дюмина не только по фамилии, но и в лицо, не раз встречались с ним и его помощниками. Согласитесь, что для Николаева это исключение, т.к. большинство горожан вообще не знают фамилий своих депутатов горсовета.

Много внимания он уделяет популяризации города и региона в Украине и за её пределами. Одним из подтверждений этого является проведение ежегодных пленэров «Кинбурн Арт-Элит» и художественных экспозиций по их итогам в выставочном зале городского Дворца культуры и искусств на ул. Соборной. В нынешнем году прошла уже десятая ежегодная выставка, посвященная кинбурнским пленэрам. Картины, написанные на Кинбурнской косе украинскими и иностранными художниками, расходятся по всему миру, благодаря чему Николаевщина становится не просто узнаваемой, но и всё более популярной.

Отдельное направление – восстановление и строительство православных храмов на территории региона. Он помог возродиться целому ряду церквей и построил прекрасную часовню Святого Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников.

Добавим также, что А.Г. Дюмин является нашим коллегой, членом Николаевской областной организации Национального союза журналистов Украины, издал несколько книг, публикуется в местных печатных СМИ, ведет свои блоги в популярных николаевских интернет-изданиях, не раз финансово поддерживал выпуск изданий краеведческого характера, популяризирующих историю нашего края.

С уважением, ниже подписавшиеся