Грустно у нас в центре на праздники!

Прошелся я после Нового года по нашей несчастной улице Соборной.

От Большой Морской до проспекта Центрального по нашей главной улице не горит 7 фонарей))).

Полусумерки...а вообще-то 21 век на дворе(см.фото)!

Остальные также еле горят - ибо там древние лампы какого-то рассеянного и неяркого свечения, которые явно жрут электроэнергии много - а толку особо нет. И в итоге полусумрак,как в подвале..

Александр Федорович - а вам, как городскому голове, не приходило в голову, что можно перед праздниками проверить освещение на ГЛАВНОЙ улице Соборной, где будут в эти дни десятки (если не сотни) тысяч горожан? И поменять НАКОНЕЦ-ТО эти унылые неяркие лампы на яркие и хорошо светящие экономичные? Нет? И заменить неработающие хотя бы...

Про организацию досуга в эти праздничные дни молчу - вот сегодня вечером тысячи людей ходят там - а что видят? Загаженную лошадями часть Соборной - ближе к Адмиральской? И скажите, чего лошадей там уже стало больше десятка? У нас конная школа на Соборной? Вонь стоит. И куча точек (без каких-либо разрешений торговать на Соборной) с шариками и прочим хламом, неназойливо впариваемые втридорога детям.

Делать особо там нечего - только сходить к елке и к этой арке из светоэлементов. И все это также нескомпанованно и стоит разорванными кусками на площади - и единой композиции нет, отчего и не смотрится. На те вам пару фрагментов, горожане (купленных несколько лет назад) - и радуйтесь.И будем каждый год их переставлять - а вы радуйтесь! А забыл! Еще засаленные столы с бухлом и шашлыками))))) и коблевские аттракционы.

А можно на вечер какие-то мероприятия продумать? Там тысячи деток сейчас - может можно было бы им вечернюю программу организовать? Или начальник городской культуры не способен ни на что абсолютно? Только поддерживать бесконечные раздутые сметы на никому не нужные строительства и реконструкции?

Да и взрослым то можно что-то придумать? Кроме тошнотворных концертишек со "звездами" из заезженной и нудной попсы? Нет?

На Рождество была та же пустота - никаких мероприятий абсолютно! Наверное, не нужно это ни Любарову, ни Сенкевичу.

А потом все почему-то ездят в другие города на Новый год. Чего бы это)))

Кстати, а многие вышеперечисленные руководители любят в эти праздники отдыхать далеко за границей..Зачем им проблемы улицы Соборной?