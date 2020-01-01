Новые тендеры по старым правилам: сейчас достаточно прозоро, Игорь Петрович?

Я не хочу сейчас начинать с пафосных вступлений о том, что коррупция – это плохо, договорняки - омерзительно, а дорог в Украине нет. Все и так об этом знают, а постоянное перечисление прописных истин всем уже порядком надоело. Но еще больше надоело, когда обыкновенное желание заработать скрывают за громкими словами о том, что «больше так не будет».

Народный депутат Игорь Негулевский вошел в политику, обещая изменения по части ремонта дорог. Даже не так – будущий на тот момент нардеп заявил, что прекрасно разбирается в тендерах, знает все подводные камни, знает, как именно обманывают людей на торгах и, войдя в Парламент, будет тщательно следить за тем, чтобы в его родной Николаевской области тендеры, связанные с дорогами, были прозрачными, как его собственные намерения. Тут стоит упомянуть – Игорь Негулевский является владельцем и конечным бенефициаром фирмы ООО «София-Гранит». Главная функция предприятия – добыча щебня. Но, помимо отделки камня и изготовления бетона предприятие декларирует, что может заниматься строительством дорог и шоссе.

Сам Негулевский до избрания в Раду рассказывал, что его фирма делает дороги у себя в родном Новобугском районе, и у нее все для этого есть, а главное – есть патриотичное желание избавить Николаевскую область от статуса «области-острова», как остроумно нас назвал глава «Укравтодора» Александр Кубраков. Однако, несмотря на все старания, фирма так и не смогла получить более-менее серьезный заказ на ремонт дорог в Николаевской области. И здесь важно вспомнить одно из непубличных желаний тогда еще будущего нардепа, который хотел, чтобы «такие фирмы, как «София-Гранит» могли выигрывать тендеры и качественно делать дороги».

После избрания нардепом предвыборные стремления Игоря Негулевского дают свои первые плоды и такие фирмы, как «София-Гранит», начинают побеждать в тендерах. Точнее, одна такая фирма - «София-Гранит» – и сразу в семи торгах от Службы автодорог в Николаевской области на общую сумму в 19,6 миллионов гривен.

Примечательно, что с момента существования фирма принимала участие в 59 торгах, из них проиграла девятнадцать. С «Софией-Гранит» было заключено 49 договоров на общую сумму около 30,5 миллионов гривен, из которых 19,6 миллионов - это последние семь тендеров от Службы автодорог Николаевской области. А это 2/3 от суммы всех тендеров.

Теперь по порядку: Служба автомобильных дорог Николаевской области в ноябре 2019 года объявила семь тендеров на содержание семи участков дорог, в том числе и на самых проблемных наших трассах – Н-11 и Н-14, в зимний период, точнее с 1 января по 31 марта. Все семь тендеров закончились в один день – 21 декабря и это дает основания спросить: а зачем было разделять? Почему нельзя было провести одни торги на 20 миллионов, включив туда все участки? Обычно это делают для того, чтоб привлечь к тендерам больше участников, как в поговорке про яйца в одной корзине. Видимо, именно поэтому на всех семи тендерах было ровно два участника – фирма «София-Гранит» и дочернее предприятие «Николаевский облавтодор». Тот самый многострадальный облавтодор, переживший уйму бездарных руководителей, облавтодор, вмещающий в себя райавтодоры, которые на всех собраниях с важными дядями из «Укравтодора» кричат, что могут делать работы, но им просто не дают такой возможности. Тот самый облавтодор, имеющий в своем распоряжении, пусть не новую, но технику, в большом, кстати, количестве.

Облавтодор проиграл. И никого бы это не удивило, он часто проигрывал частным фирмам, если бы не несколько моментов, которые заденут любого, кто посмотрит тендерную документацию. Во-первых, суммы. На всех семи торгах облавтодор, почему-то, завышал цену за свои услуги на +/- 600 тысяч гривен.

В нескольких тендерах, в разделе раскрытия предложений, сумма уменьшалась до нескольких сотен, но изначально разница была одинаковой – около 600 тысяч. Это смущает. Во-вторых, отзывы. Облавтодору писал отзыв заказчик работ – Служба автодорог. И в отзыве, если не вдаваться в подробности, сказано о том, что предприятие завалило аналогичные работы, но, так уж и быть, ошибки исправило. Такой себе отзыв, да? Отмечу, что новоназначенный начальник САД Владислав Невеселый в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал, что тендеры были начаты до него, а лично против облавтодора он ничего не имеет и даже планирует привлечь его к работам.

Между тем, «Софии-Гранит» отзыв писало... Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации. Напомню, Игорь Негулевский в период жаркой борьбы за места в Парламенте, немного напутал и обвинил управление в плохом ремонте дороги в Баштанке, которую сделала его фирма. Управление, в ответ на это, опубликовало у себя на странице в Facebook договор о том, что содержанием дороги, на которой Негулевский гневно показывал ямы, занималась именно «София-Гранит».

Это было в ноябре 2018 года и тогдашний владелец фирмы Виталий Шевченко (а директором был Негулевский) дал гарантии на работы – три года. А уже в 2019 году будущий нардеп встал у ямы. Разбирательства продолжились на просторах соцсетей и после того, как Николай Склонный, на то время занимавший пост начальника управления инфраструктуры, попросил Негулевского «завалить еб*ло», стало очевидно, что отношения у нардепа и структурного подразделения ОГА не сложились.

Пока не появился ОТЗЫВ. И если САД написал облавтодорогу просто какой-то там отзыв, то управление инфраструктуры откликнулось о «Софии-Гранит» позитивно. Да, так и написано – позитивный отзыв. В общем, все классно, аналогичные работы выполнены на 100%, а дорога гладкая, как в Швейцарии.

Документ подписал исполняющий обязанности начальника управления Сергей Сикорский.

На этом детали не заканчиваются. В тендерной документации «София-Гранит» сообщает, что арендует восемь единиц техники у фирмы ООО «Гнейс-С». Владельцем фирмы является Виталий Шевченко. Тот самый, который раньше владел «Софией-Гранит».

И тут, наконец, стоит заглянуть на Facebook самого Игоря Негулевского. После того, как несколько изданий, и наше, в том числе, опубликовали новость о том, что его фирма выиграла тендеры на 20 миллионов гривен, нардеп написал пост возмущения. Все сводится к простому – я, Игорь Негулевский, не имею никакого отношения к предприятию на ближайшие пять лет, но, как говорится, из своих источников знаю, что «София-Гранит» «является единственной компанией, которая может проводить эксплуатационное обслуживание дорог».

Да, поэтому технику «София-Гранит» арендует у фирмы бывшего владельца (а может и фактически нынешнего), асфальтную крошку закупает у другого предприятия ООО «Юг Строй Компани», а в самой «Софии» работают в общей сложности одиннадцать человек, из которых два – это, по сути, администрация и один техник-строитель, который, вряд ли, выходит на линии. Что остается? Остается николаевская зима и ее непредсказуемость. Завтра область завалит снегом, потом его укатают фуры и на славных трассах Н-11 и Т-15-10 возникнет каток. Кто будет работать на участках? Восемь человек?

В комментарии «Преступности.НЕТ» Негулевский в очередной раз открестился от «Софии-Гранит».

— А я тут при чем к этим тендерам? Вы же про меня пишете, поэтому я и показал свою позицию, что я никакого отношения к этой компании ближайшие пять лет не имею, - сказал нардеп.

При этом, нардеп «по старой памяти» еще раз подчеркнул, что его фирма – единственная, кто может делать работы в том районе за минимальную цену. На вопрос, почему же тогда «единственная фирма» пользуется техникой фирмы Шевченко, Игорь Негулевский ответить не смог.

— Я никак не знаю, как это объяснить, я не могу комментировать, я не управляю этой компанией, кто что там берет в аренду, я не понимаю — Вы владелец и конечный бенефициар, вы не знаете, что там происходит? — Конечно, нет. У меня здесь другие дела.

Здесь важно отметить, что после избрания Игорь Негулевский возложил обязанности директора«Софии-Гранит» на Николая Соснова.

Тем временем, в облавтодоре назначают нового начальника – некоего Александра Колосовского. В прошлом Колосовский был начальником киевского частного автовокзала «Теремки», который очень пафосно открыли, а через год заморозили.

Александр Колосовский открытие автовокзала "Теремки"

Теперь Александр Колосовский будет руководить тяжелым и проблемным предприятием с кучей долгов. О своем знакомстве с Колосовским у себя на Facebook написал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, отметив, что совместно с заместителем главы правления ГАК «Автомобильные дороги Украины», обговорил «проблематику предприятия и возможные пути решения проблем». А также «акцентировал внимание» на проблемных участках дорог. Возникает вопрос – есть ли смысл что-то обсуждать с облавтодором, о каких проблемных участках, пути решения проблем на предприятии идет речь, когда облавтодор раз за разом проигрывает тендеры, а торги продолжают выигрывать частные фирмы? При этом, у облавтодора и техника своя есть, и материально-техническая база. Вы же помните ту историю с передачей техники в аренду?

К сожалению, вопрос о приоритетных направлениях и путях решения проблем в облавтодоре я так и не задала – губернатор дважды проигнорировал просьбу дать комментарий о том, о чем сам же и пишет у себя на Facebook.

Сразу прошу прощения за ошибку, допущенную мной в вопросе главе ОГА, где, вместо вопроса о представлении Колосовского я спросила о его назначении.

Какой можно из этого сделать вывод? Во всем мире проводятся тендеры и эта практика нужна для главного – конкуренции. Честные торги имеют цель – дать возможность делать работы лучшему. В Николаевской области за месяц прошли семь тендеров, на которых было ровно два конкурента, одинаковая сумма завышения, и уйма вопросов к тендерной документации. Это честные торги? Облавтодор захлебывается в долгах и при этом, почему-то, на 20% стабильно завышает сумму своих услуг на тот вид работ, который может делать, имея в распоряжении технику и рабочих. Это честные торги? «София-Гранит» берет в аренду технику у бывшего владельца фирмы, при этом получая позитивный отзыв от недавнего врага, в то время как САД, являющийся заказчиком, характеризует облавтодор на нетвердую троечку. Это честные торги?

Игорь Негулевский, будучи еще кандидатом от «Слуги народа», как и все те, кто хочет, чтоб их выбрали, говорил очень много разных вещей. Говоря о коррупции в дорожной сфере по всей стране, кандидат искренне возмутился: «Систему «ProZorro» следовало бы переименовать в «Мутно» сразу после введения её в действие». Смотря на то, что происходит сейчас, пересматривая тендеры, наблюдая за стремительным взлетом фирмы новоявленного нардепа, хочется задать один вопрос – сейчас достаточно прозоро, Игорь Петрович?