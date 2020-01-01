Акварелевая вечность города Адмиралов. Наши

1. Іntroductio

Любить Николаев можно по-разному: придирчиво, с чувством жалости и превосходства, корыстно требовать ответной любви, а можно писать акварели, передавая в красках вневременность его улиц и домов, извлекая живые ноты из застывшей музыки камней.

Приглядываясь, увидеть в Николаеве соразмерность пропорций юга, его климатические особенности и державные ожидания от освоения этих земель, которые прежде переходили из рук в руки от древних греков к жестоким, агрессивным мусульманам, от занесенных парусами бродяг итальянцев, устроивших на этой благодатной земле невольничьи рынки и наладивших вывоз ценной черноморской рыбы на родину в Венецию, до разудалых белгород-днестровских пиратов.

Уж кто только не топтал землю южного края - немцы, французы, румыны, греки, голландцы… Можно сбиться легко со счета…

Николае планировался как военное поселение с верфями, а при губернаторе (точнее, градоначальнике) Николаева лифляндском дворянине Готлибе Фридрихе фон Глазенапе, разросся, приукрасился, в одночасье обрел кипучую торговую и светскую жизнь.

В свою очередь немцы-колонисты, органически вписавшиеся в житьё-бытьё края, обучили тутошних мещан и крестьян всем премудростям гастрономии, разведения садов и виноградников, превратив здешние земли в экспортера аппетитных яблок и ягод на европейские рынки.

Следовательно, если подбирать номинанта на лучшего мэра Николаева всех времен, то пальму первенства следует отдать русскому адмиралу, но немцу по рождению и складу, Богдану Александровичу фон Глазенапу, почившему в Висбадене (Германия).

Хотя, совсем недавно, портреты Адмиралов-градостроителей были отправлены в ссылку по инициативе их же коллеги Алексея Савченко, личного бойца отставленного народом Порошенка, с действенным амнезийным кэшем.

Узелок на память. История отнюдь не школьный учебник, скорее, это булыжники мостовых, старые вросшие в землю особняки морских офицеров и стальные завитушки трамвайных путей, картины в галереях и портреты Адмиралов – основателей в сессионном зале горисполкома, и акварели урбаниста Сергея Лунева как образцы эпохальной реминисценции.

2. Наши. Художник урбанист Сергей Лунев

Собственно говоря, «Наши» это новая серия очерков о наших с вами соотечественниках, жителях Южного края, соседях, друзьях, «ватниках» и «вышиватниках», о тех – кто жил, живет и будет жить на нашей земле.

Герой первого очерка акварелист урбанист Сергей Лунев, коренной житель Николаева. Родился в семье корабела Владимира и швеи Елизаветы.

Вырос в доме №23 на улице Плехановской. По утрам, не спеша, отправлялся в школу №15, благо только дорогу перейти, даже не надо таскать с собой перекусов. После окончания судостроительного техникума, отслужил три года на флоте в Крыму.

Женился. Всю содержательную жизнь проработал на 61-м заводе, строил корабли.

К вашему вниманию, прямая речь Сергея Лунева о своем таланте рисовальщика: «Рисовать любил с детских лет. Никаких учебных художественных заведений не заканчивал. Начал рисовать 2009 году. Люблю акварель за ее прозрачность, за богатство световых нюансов.

Старый Николаев - это наша история, это воспоминания детства, это тенистые улочки, запах акации, это Яхт-клуб. Многие здания еще сохранились, но первоначальная архитектура, к сожалению, исчезает. Облик Николаева меняется, воспоминания остаются. Они и натолкнули меня на зарисовки старых улиц и двориков».

Приглядитесь к тому, как чувствительно, талантливо и проникновенно матрос Черноморского флота Сергей Лунев пишет акварельными красками город Адмиралов, отражая свое глубокое чувство любви к родному Николаеву.

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3. Еmoveo

В моей частной коллекции акварель Сергея Лунева занимает особое место. Сюжет картины достопримечательный, это мой дом на самой лучшей улице города - Большой Морской, под номером 43, где я прожила много и много лет на 4 этаже, в квартире №7. Сие 6 окон и первородный балкон, без пошлых приделок.

Акварель на стене – светлая и вдохновляющая эмоция, нити памяти и любви.

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