Каждой «сестре» главы облсовета по... коммунальному предприятию?

«Воруют уж тут без разбора: и у своих, и у чужих, и у брата родного, и вообще у кого придётся, по пословице — всем сестрам по серьгам, потому что толпа-то уж больно густа, да и минута удобная для практики в искусстве». В. В. Крестовский, «Петербургские трущобы».

Как я посмотрю, у главы Николаевского областного совета какой-то, мягко-говоря, странноватый гиперинтерес к памятникам истории и монументального искусства местного значения.

Еще недавно она пыталась «всунуть» на субподряд в процессе реконструкции многострадального Шахматного клуба «дружеские фирмы», отличившиеся в Витовском районе. Теперь, похоже, взор Виктории Москаленко и ее окружения пал на более масштабные памятники.

Сегодня наткнулся на официальное сообщение Николаевского областного света о «масштабном совещании» Москаленко и ее советниц (на месте Оксаны Корсак я бы обиделся на того, кто писал эту заметку) где обсуждалось… ̶с̶о̶з̶д̶а̶н̶и̶е̶ ̶в̶м̶е̶с̶т̶о̶ ̶г̶о̶с̶и̶н̶с̶п̶е̶к̶ц̶и̶и̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶а̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ ̶п̶р̶е̶д̶п̶р̶и̶я̶т̶и̶я̶ так и не понял, что именно обсуждалось.

«Вікторія Москаленко відмітила, що Державна інспекція по охороні пам’яток культури в Миколаївській області має бути ко͇м͇у͇н͇а͇л͇ь͇н͇и͇м͇ ͇п͇і͇д͇п͇р͇и͇є͇м͇с͇т͇в͇о͇м͇ Миколаївської обласної ради. Тому є пропозиція реорганізувати інспекцію в к͇о͇м͇у͇н͇а͇л͇ь͇н͇и͇й͇ ͇з͇а͇к͇л͇а͇д͇».

Так что должно быть? Что и во что именно нужно реорганизовать? Зачем? Неужели, чтобы создать еще одно рабочее директорское местечко для кого-то из своих?

Государственная инспекция по охране памятников культуры в Николаевской области и так является коммунальной организацией (учреждением, заведением). Неужели глава облсовета и ее батальон советниц забыли ознакомиться с документами, перед подготовкой к такому масштабному совещанию?

Как по мне, максимум, во что можно реорганизовать эту инспекцию, если уж кому-то так хочется, так это в отдел при Управлении культуры Николаевской ОГА.

Реконструкция памятников – это важное дело и есть четко прописанные нормы, кто и каким образом за это все отвечает. Открою тайну и главе областного совета и ее окружению - чтобы они были приведены в порядок, абсолютно не нужно создавать для этого отдельное КП.

Я понимаю, что кое-кто, возможно, уже видит сумму которую можно освоить на реконструкции этого монумента, поэтому хочу напомнить, как его уже реконструировали в 2012 году, и чем это все закончилось.

Да и, если кто подзабыл, то напомню, что новоодесская громада не так давно артикулировала идею по поводу этого мемориала. Неужели у Виктории Москаленко и Ко есть инвестор с 240 млн гривен? Или, может быть, я что-то пропустил…

И, к стати, а где располагается сейчас инспекция? Как там? Все конфликты со зданием исчерпаны? Ах, да. Во время совещания, эти вопросы, наверное не подымали…

Хаос… Каждый идет в своем направлении, преследуя свои сиюминутные цели… Так и живем.