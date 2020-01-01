Эти проблемы – бомбы замедленного действия. Кнопка нажата. До взрыва осталось меньше 50 лет.

Колись прочитав, що людина живе стільки разів, скільки книг вона прочитала. А ще – людині достатньо прочитати за все життя 10 книг, але десять тисяч книг треба прочитати для того, щоб знайти потрібні десять.

Але де знайти час?! Вихід є – аудіокниги.

Остання книга, яку я слухав поміж іншими справами – «Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие – к гибели». Джаред Даймонд. https://audiobook-mp3.com/audio-13188-kollaps-pochemu-odni-obshhestva-prikhodjat-k-procvetaniju-a-drugie-k-gibeli «Лауреата Пулитцеровской премии Джареда Даймонда по праву считают автором интеллектуальных бестселлеров. Газета «Нью-Йорк таймс» даже назвала его «Дэном Брауном научной литературы». В этой аудиокниге Даймонд предлагает новый взгляд на историю человеческой цивилизации, на причины расцвета и гибели древних культур – общества острова Пасхи, поселений викингов в Гренландии, индейцев майя в Америке, а также убедительно доказывает, что многие современные общества, прежде всего Китай и Северная Америка, стоят на распутье и в ближайшем будущем должны решить для себя, хотят ли они существовать далее или готовы погибнуть».

Але просто слухати – марна справа. Треба конспектувати ті думки автора, які для тебе важливі.

Пропоную свої тези цієї книги. Вони будуть корисні тим, хто хоче жити сам та залишити таку можливість для своїх дітей.

- Сегодня мировое сообщество движется в направлении катастрофы.

- Дети. Мы живём ради детей. Думаем о наследстве, которое им оставим, заботимся об их здоровье, образовании... Совершенно бессмысленно это всё делать, если параллельно мы крадём у них саму возможность жить на Земле

- В этой книге мы говорили о том, почему общества прошлого или настоящего смогли или не смогли решить свои экологические проблемы

- Перед нами стоят пробемы, которые мы сами себе создаём . Основные экологические проблемы прошлого и настоящего можно разделить на 12 групп: 8 были всегда, а 4 добавились недавно: энергия, фотосинтез, опасные химикаты, изменение климата. Первые 4 – связаны с истощением природных ресурсов. 5,6,7 – связаны с ограниченностью природных ресурсов. 8,9,10 – вредоносное влияние человека на окр. среду. 11,12 связаны с ростом населения

- Мир не в сосотоянии выдержать давление человека , если мы не решим все 12 проблем

-Эти проблемы – бомбы замедленного действия. Кнопка нажата. До взрыва осталось меньше 50 лет.

- Если решим даже 11 проблем, то оставшаяся одна всё равно будет вести к катастрофе. Мы должны решить все.

- Если мы не решим проблемы цивилизованным способом, то пробемы решатся стихийно и жестоко-безобразно: войны, эпидемии, голод, катаклимы, революции, гражданские войны,.шквал беженцев из гибнущих стран , остановить который будет не возможно...

- Конец света не придёт в один день – он уже начался и с каждым годом его приметы будут всё отчётливее. Живые уже завидуют мёртвым. Природные и социальные катаклизмы уже свирепствуют на планете. Климат меняется, делая не возможной жизнь человека на планете. Половина трудоспособного населения уже сбежала с тонущей Украины,. Продукты уже стали пищевым мусором. Чистой воды уже нету. Леса уже вырубываются. Биоразнообразие уже уничтожается,.. Население уже вымирает...

У людства є один шанс – твоя особиста участь у вирішенні екологічних проблем Землі.

Ніхто, крім тебе, не зможе зберегти нормальні умови твого існування та життя твоїх дітей.

Це справді пародоксально, що ми охороняємо природу від самих себе і для себе.

Екологічний парадокс: людина бореться з людиною за збереження Природи для людини.