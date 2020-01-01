Юридическое выражение «все сказанное может быть использовано против вас» сегодня становится очень актуально и в сфере медиа.

Последний яркий пример – это обсуждаемый уже второй день «документальный фильм» белоруса Канфера о Николаеве, который, якобы был украден телеканалом «Раша-24».

В этом видеофильме, с названием то ли «В нашу гавань заходили корабли», то ли «Город погибших кораблей», засветились ряд николаевцев и даже командующий Военно-морскими силами Украины Воронченко, все показано, мягко говоря, уж в очень в мрачных красках. Что на самом деле, совсем не так.

Масса споров, объяснений, оправданий, вопросов с разных сторон, мол как же так…

Как мне кажется, все очевидно и не стоит что-то пояснять. Нужно просто сделать выводы.

«Раша-24» не внесла никаких правок в «авторский продукт». Даже не переозвучила его. Поэтому, вывод первый - автор так видит и так видел изначально (его видение совпадает со взглядом из москвы - факт) это все. Вывод второй - нет никакой разницы, где это творение показали "эксклюзивно" и пусть сами сами разбираются, кто у кого спер "право первой ночи". Для аудитории, которая увидела это видео (и как я понял, автор не собирался секретить свой «докфильм», пожэтому его бы в любом случае все увидели) и для николаевцев это не важно. От слова совсем.

А вот один из главных вопросов - кто финансировал эти съемки? Канфер просто должен прямо сказать - чьи деньги, а не юлить со всеми этими объяснениями и оправданиями. Он же сказал, что был инвестор. Значит, пусть его и назовет.

И еще раз - медиагигиена должна быть не только на «прием» информации, но и на ее «транслирование».

Очень резонула слуг авторская фраза о том, что «у города нет перспективы, ведь нет больше такого государства, как было». Это и есть ответ на вопрос о мировоззрении автора. У города есть масса перспектив и масса преимуществ, которые не используются по разным причинам в полной мере. Об одной из них – ЗДЕСЬ.

Как придать развитию города инерции, вариантов масса. Нужно просто захотеть и выбрать направление в котором двигаться.

К примеру, во время последнего визита на Николаевщины Президента Украины Владимира Зеленского, Julie Akimova подняла вопрос о возможности перевода штаба командования ВМС Украины в Николаев. Если уже у нас в регионе наибольшее количество воинских частей, так давайте это использовать и делать город – городом военных. Тем более, что на бумаге эта идея была закреплена еще несколько лет назад.

У нас есть историческое здание адмиралтейства, где когда-то сидели адмиралы. Так почему бы не «переселить» их туда сегодня и «не замкнуть» эту историческую параллель, застолбив это на будущее. Военному ведомству под силу привести адмиралтейство в надлежащий вид и разместить там штаб командования, члены которого могли бы из окон своих рабочих кабинетов наблюдать за тем, как ремонтируются военные суда ВМС Украины на Николаевском судостроительном заводе. Правильно говорит Дмитрий Дмитриев (кому интересно – он, думаю, готов поделиться идеями. Он более компетентен в этих вопросах) перевод руководства ВМС в Николаев, потянет за собой развитие других направлений – строительство жилья, сферу услуг, общепит и т.д. И да – конечно же судостроение. Повысится туристическая привлекательность – туристам нужны красивые истории, которые имеют продолжение в настоящем. Чем не история о «городе адмиралов» с памятниками музеями, легендами и былинами? Не хватает только адмиралов в городе сейчас. Все это однозначно повысит престижность Николаева. Поэтому, для меня, если честно, странно, почему мэр Николаева до сих пор «не откликнулся на пас» от журналиста, задавшего вопрос Президенту. Как по мне, нужно подключать всех, кого только можно и пытаться попробовать в этом направлении. Тем более, что областная власть, в лице губернатора, тоже вроде бы не против, хотя и никакой активности не проявляет. Пас пока не нашел адресата.