Корона вирус? Спасибо, у нас свой!

Пока мир сотрясают китайские новости о полутора сотнях жертв вируса, в Украине тихо, без лишнего шума, ежегодно в ДТП гибнут тысячи людей. Только по официальной статистике, количество смертей на дорогах в последние годы достигает трёх тысяч в год. Вдумайтесь, за 30 лет Украина потеряла несколько небольших городов. Вот где происходит настоящая война — на дорогах!

Мне очень трудно оставаться в стороне от этой проблематики, поскольку я, и водитель, и пешеход и отец. А ещё я живу в Николаевской области, и практически каждый день слышу об очередном летальном ДТП.

Как сознательный водитель, я стараюсь соблюдать ПДД, но, признаюсь, не всегда. Бывает и так, что в городском потоке машин, движущихся со скоростью 70-80 км/ч, приходится идти одним ритмом, хотя максимально разрешённая скорость — 50! И эта цифра написана жизнью, а если вернее смертью.

Ещё, как водитель и пешеход, я вижу массу нарушений ПДД, которые прямым образом провоцируют ДТП. Это, и неправильная парковка авто в зоне пешеходных переходов, и не пропуск пешеходов, ну и нарушение скоростного режима, конечно. Не стоит забывать о низкой культуре безопасности и низком уровне чувства самосохранения и самих пешеходов.

Отдельным списком причин опасности наших дорог стоит качество, освещение, соответствием ГОСТам самих дорог.

На днях, в Николаеве, у меня на глазах «летчик» на Мерседесе сбил насмерть женщину. Страшно и больно. Но после эмоций приходят рассуждения, в которых понимаешь, что каждый по своему неправ. Женщина, потому, что переходила дорогу в неположенном месте, водитель — значительно превысил допустимую скорость и просто физически не смог среагировать.

Дисциплиной соблюдения правил и пешеходами, и водителям должна заниматься полиция и только полиция, по-другому не работает, доказано временем и опытом развитых стран — высокопарное «начни с себя» не актуально! Но когда это случится, и сколько тысяч людей ещё должно погибнуть... не известно.

На наших дорогах можно делать всё после того как ликвидировали ГАИ. Где рейды, где контроль скорости, где штрафы и уважение закона? Возможно такие дороги нам правительство десятилетиями оставляет сознательно — чтобы не летали?

Увы, вопрос в никуда.