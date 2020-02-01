Страна победившего «хайпа»

Первого февраля президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук опубликовал видео «с совещания по платежкам», на котором премьер-министр Алексей Гончарук «объяснял» ему, как обстоят дела с выполнением поставленного главой государства полгода назад задания по уменьшению цифр в этих самых платежках за тепло.

Во время своего доклада Гончарук «вкинул» перед президентом местные власти Черновицкой области и Николаевщины. Сначала «вкинул», а затем, понимая, что сделал это не совсем заслуженно, неуклюже попытался сгладить свои обвинения. Мол, люди из нашей команды в этих регионах (губернаторы) работали над выполнением поставленных вами и мной задач, но там есть мэры и местные депутаты, которые «не хотят делать жизнь простых людей лучше».

Из опубликованного видео, сложилось впечатление, что президент чуть поболее разбирается в вопросе, нежели премьер, который ему докладывал и, вместо ответов и объяснений деталей реальной ситуации, решил занять «соглашательскую» позицию. Наверное, чтобы не злить первое лицо государства, дабы чего не случилось.

К примеру, если говорить о Черновцах и Николаеве, Алексей Гончарук почему-то забыл упомянуть, что в этих городах тарифы на тепло были одни из самых низких по стране (ни в коем случае не выступаю против понижения цифр в платежках, но нужно четко понимать, за счет чего это может произойти). И даже на сегодня, после того, как другие регионы их «понизили», в Черновцах и Николаеве, по сравнению с ними, этот тариф остается ниже.

Для справки – в платежках за декабрь 2019 года за тепло от «Николаевоблтеплоэнерго» где-то на 10% ниже, нежели в платежках за декабрь 2018-го. И каждый с легкостью это может проверить.

Помимо этого, премьер-министр скромно решил умолчать о роли во всех процессах с платежками на тепло такой структуры, как регулятор НКРЕКП. Именно эта структура и устанавливает тариф для теплоснабжающих предприятий, которые являются лицензиатами нацрегулятора. В Николаеве это и КП «Николаевоблтеплоэнерго» и Николаевская ТЭЦ (государственная), которым без четких указаний/разъяснений НКРЕКП весьма проблематично самостоятельно «отреагировать» на рекомендации правительства, тем самым нарушив лицензионные условия. А постановление Кабмина №1082 от 24.12.2019 носит именно рекомендательный характер, что означает только одно – ни премьер, ни профильные члены правительства не готовы брать ответственность на себя, минуя законодательно независимый орган в лице НКРЕКП.

Говоря о том, какой же механизм предложил Кабмин для выполнения поручения президента об уменьшении цифр в платежках на тепло, нужно честно сказать – это дотация теплоснабжающим предприятиям из местных бюджетов. Правильно это или нет, судить не берусь. Но вот если называть вещи своими именами – это просто заплатить ту же цену из наших карманов, но только из разных. Потому что местный бюджет – это тот же наш карман, из которого решаются другие наши же городские проблемы. Ну чтобы было наглядно понятно: к примеру n-ое количество миллионов из городского бюджета, предусмотренное на решение проблем с собаками или на асфальтирование улиц, должны быть перенаправлены на погашение разницы в тарифах на тепло. Дискуссии в нашем депутатском корпусе на эту тему мы слушали совсем недавно, когда бурно обсуждались вопросы на депутатских комиссиях относительно поддержки «Николаевоблтеплоэнерго» (кому интересно – это не сложно найти). К примеру, город Харьков может спокойно дотировать свое теплоснабжающее предприятие на сумму более 770 миллионов гривен и делает это. Днепр – на сумму 320 миллионов гривен, Винница – на 270 миллионов гривен.

Может ли город Николаев безболезненно (без ущерба для других сфер жизнедеятельности города) перераспределить такое количество средств на выполнение «поручения» премьера, который хочет выполнить поручение президента, вопрос риторический. И перекликается он не с чем иным, как с пресловутой «децентрализацией» или «независимостью органов местного самоуправления», о которых у нас говорят на каждом углу. Должны ли мэры и местные депутаты «забивать» на решение разнообразных местных проблемы и отдавать значительную часть и так всегда недостающего бюджета города, чтобы здесь и сейчас добавить политических плюсов руководству страны? Каждый из мэров и депутатов на этот вопрос отвечает по-своему и именно им в будущем нести за это ответственность. Какую? Как минимум политическую. Заплатить кому-то, однозначно, придется.

Сегодня уже точно ясно – Николаев и Черновцы «открыли глаза» (если нет, то это печально) партии власти на то, что в регионах (и не только в этих двух) рычаги этой самой власти пока не находятся в руках «Слуги народа». Более того, движение в направлении к получению этой власти на местах еще даже не началось. От слова совсем. Казалось бы, опытные партийные строители, которые несомненно есть в команде монобольшинства, должны были бы уже провести работу по выстраиванию фундамента будущей победы на местных выборах, как минимум сколотив «группы влияния переходного периода» в местных советах, которые бы и корректировали позицию по подобным вопросам. Но, как видим, на это даже намека нет. Ни один из действующих депутатов ни нашего городского, ни областного советов даже не попытался заявить, что нужно поддержать позицию президента, премьера, партии… И будет очень удивительно, если кто-то из нынешних николаевских депутатов, в итоге, окажется в списках «Слуги народа» на местных выборах…

Вместо всего этого движения за «уменьшение цифр в платежках имени президента-премьера», мы как всегда в Николаеве увидели «хайп» со всех сторон вокруг критики наших местных деятелей президентом и премьером. При чем, героем «хайпа» каждый для себя выбирал того, кого больше «любит». Одни не упустили возможность в очередной раз пройтись по главе ОГА Александру Стаднику, другие – по мэру Сенкевичу, третьи – по руководителю «Николаевтеплоэнерго». Депутатам горсовета повезло – их все обошли вниманием, а некоторые из них и сами успели «пойти в атаку».

Уверен, наблюдая за всем этим в столичных кабинетах наконец-то поймут, что без выстроенной вертикали, в том числе и партийной, управлять страной так, как им хотелось бы – не получится.

Еще один вопрос, который был поднят на том же совещании у президента, касался платежек по газу. Ситуация, мягко говоря, странная. И премьер, и глава НАК «Нафтогаз» на прямую и четкую просьбу президента «человеческим языком» для людей объяснить нюансы с двумя платежками за газ, принялись бросаться непонятными для большинства словами типа «анбандлинг» и т.д.

Несмотря на то, что едва ли не с первого дня своего премьерства Алексей Гончарук на всех эфирах анонсировал отделение цены газа от цены транспортировки как одну из будущих побед, суть этого до конца большинство так и не поняли. Сегодня, в частности на Николаевшине, мы имеем обращения нескольких городских советов, которые требуют вообще отменить плату за транспортировку газа.

«Вимагаємо від НКРЕКП та Кабінету міністрів України скасувати абонплату за транспортування газу. Наша громада вважає це рішення незаконним і грабіжницьким. За свою газотранспортну систему ми заплатили сповна, вона будувалася за рахунок як комунальних підприємств, так і за кошти місцевих жителів», - говорится в обращениях.

Сразу же хайпонули на этом целый ряд политических сил, которые принялись раздавать советы громадам, как им вступить в противостояние с облгазами и потребовать плату за то, что трубы «лежат» на земле громады. По большому счету, все правы, но, опять же, нужно разбираться в деталях с самого начала и если это делать, то снова окажется, что ключи к «решению» проблемы находятся в высоких киевских кабинетах и в политической воле руководства страны. В частности, в желании деолигархизации страны.

К примеру, возьмем «Николаевгаз», принадлежащий/контролируемый группой олигарха Фирташа (находится под судом в Австрии и подозреваемый ФБР в финансовых преступлениях). Именно «Николаевгаз», на чьем балансе находятся газовые сети, предоставляет жителям Николаевщины как монополист услуги по транспортировке газа. Вот скажите, кто и каким образом сможет повлиять на Дмитрия Фирташа, чтобы он такой взял и сказал: «Ок, не нужно мне платить – я буду бесплатно вам по своим трубам газ доставлять». Ответ – очевиден. А если так, то может быть разобраться, как именно сети, которые строились за государственный счет, затем оказались в руках олигарха и что государство получило взамен? Так вот, если всего лишь поверхностно на это посмотреть, то картина весьма интересная. Без подробностей – а не стоит ли подымать вопрос о законности процедуры покупки господином Фирташем «Николаевгаза» и его реприватизации? Это вопрос уж точно не решается на местном уровне.

А вот в чем сложно не согласиться с президентом, так это с его утверждением, что правительство должно говорить с людьми и объяснять в чем проблемы. Я не знаю, каким образом Кабмин работал с ОГА и Николаевским горсоветом на предмет уменьшения цифр в платежках, но думаю, что городским и областным специалистам в сфере ЖКХ не плохо было бы объединиться и собрать большой круглый стол с приглашением всех причастных, чтобы окончательно расставить все точки над «і», ведь недопонимание во всех этих вопросах может привести к "серьезным волнениям".

Но кто об этом будет думать, когда последние два дня «в тренде» 25-летний нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар, который предложил пенсионерке продать собаку и заплатить за газ. Вокруг этой ситуации не «хайпонул», разве что ленивый. Сотни мэмов и всеобщий флешмоб с песиками, котиками, хомячками...

Вот только вопрос – а сколько еще подобных народных избранников (в разных политсилах), которые в 25, 30, 35 лет волею судьбы получили депутатские мандаты, но пока не «проявили себя». Кого вы за полгода депутатства из наших николаевских нардепов где-то видели, кроме как в фейсбуке с банальными отчетами, написанными, скорее всего, даже не ими лично? И сколько мы все готовы на подобное закрывать глаза, включая защитную реакцию в виде тупого "хайпа"? Ведь на самом то деле, весь этот смех, который вызывает нынешняя Верховная Рада, он сквозь слезы…