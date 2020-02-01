Мысли вслух - о нашей с вами безопасности

За чуть более, чем неделю, в Николаеве произошло масса трагических случаев - аварий:

1) ДТП, где пьяная дама на джипе сбила двоих - и слава богам, что они остались живы! (кстати, там не порехали еще - а то везде такая тишина по этом эпизоду?)

2) Второй несчастный случай - где на скорости врезались в столб и погиб водитель.

3) Несчастный случай на Большой Морской - также с гибелью пешехода.

Кроме таких громких случаев, еще несколько случаев с пьяными за рулем,причем в умат пьяный водитель огромной фуры...

Я искренне выражаю соболезнование родным и близким погибшим.

А теперь по сути.

Во время существования всеми нами нелюбимого ГАИ после таких резонансных случаев (особенно со смертельным исходом) в последующие неделю и больше происходили массовые проверки на дорогах,операции по выявлению пьяных, отработки и т.д. И всем нарушителям было невесело в эти дни.Именно это, как я считаю, и есть хоть какая-то профилактика правонарушений.

А что теперь - позвольте спросить? Лично я не увидел хоть какой-то мизерной реакции.Почему руководство Нацполиции и патрульной не реагирует на такой произвол на дорогах? Или может я чего не знаю? И теперь каждый день в Николаеве ожидать очередных смертельных случаев? Или у же по новым законам и делать ничего нельзя?

Хочется обратиться к руководству Нацполиции и патрульной в Николаевской области.

Когда полиция начнет нас защищать от подобных кошмаров? Или это также часть плана по уменьшению населения стране?

Ил нам самим СНОВА собираться и здесь также что-то придумывать? Еще мы громадой пьяных водителей не ловили))))