Тариф на отопление и двойные платежки за газ: Почему так и кто в этом виноват?

В подобных вопросах никто не хочет разбираться. Каждый украинец раз в месяц получает платежку, закатывает глаза от цен, которые неизменно пугают, а по итогу все равно платит – за газ, за свет, за воду, а в зимние и немного весенних месяцев и за отопление. Отопление обычно пугает больше всего. О том, что заложено в тарифе на газ и тепло, почему же так дорого, и когда цена за коммунальные услуги станет соразмерной получаемому доходу, думают все. Но дальше мыслей у большинства дело не доходит, не говоря уже о попытках разобраться в вопросе. Поэтому, что? Да, тема понижения геноцидных тарифов – это едва ли не ключевой лейтмотив предвыборной агитации политика любого уровня, цвета и ранга. Этот вопрос уже давно встал на один уровень с традиционными разбирательствами в том, на каком языке должны говорить украинцы и по каким дорогам они ездят. Новая власть исключением не стала. Давайте попытаемся разобраться, как обстоят дела, с самого начала.

Газ. Как мы его получаем?

Есть всем известная компания «Национальное акционерное общество «Нафтогаз Украины». У предприятия длинная, полная громких криминальных дел история, но останавливаться мы на ней не будем. «Нафтогаз» имеет свою разветвленную инфраструктуру, которая замыкается на «дочках» - газ она получает из внешнего рынка и от компании «Укргаздобыча», которая добывает украинский газ. Хранит и транспортирует его «Укртрансгаз», распределяют и реализуют другие предприятия. И так до каждой конфорки. «Нафтогаз» получает определенное количество украинского газа, которого, естественно, не хватает, поэтому компания докупает его на внешних рынках (и стоит дороже, чем наш) и перепродает.

резервуар компании

Причем, как теплоснабжающим предприятиям, так и трейдерам – фирмам, занимающимся «куплей-продажей». Сразу скажу – у теплоснабжающих предприятий выбора нет, и газ они могут покупать только у «Нефтегаза», пока не расплатятся с долгами – только в этом случае они смогут выбирать себе любого другого поставщика, а выбор – это возможность покупать газ дешевле. В то же время, чисто гипотетически мы – потребители, можем выбрать себе любого поставщика. На деле это воплотить сложно или очень сложно, но такое право у нас есть.

Что в тарифе на тепло?

Никто толком не берется об этом говорить. Не зная о том, какие составляющие входят в тариф и с кого в итоге спрашивать, когда сумма в платежке растет в геометрической прогрессии, люди выходят на улицы и говорят в пустоту, потому что не знают, у кого спросить предметно.

На самом деле, в тарифе на теплоснабжение составляющих полно – топливная составляющая (это может быть газ, уголь и пеллеты), объемы реализации, длина тепло- и газосетей, стоимость электроэнергии, состояние теплоснабжающих предприятий, зарплата работникам этих предприятий и так далее. У каждого города, в виду его уникальности, цена каждой составляющей будет разная. Поэтому отличается и тариф на тепло. Для Николаева, как и для большинства городов в Украине, тариф устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). И главная идеологическая миссия Нацкомиссии – попытка найти баланс между предприятием и потребителем. Установка тарифа на теплоснабжение, по словам члена комиссии Ольги Бабак, должна осуществляться за 45 дней до начала отопительного сезона ежегодно.

Что в тарифе на газ?

Здесь тариф делится на четыре основных составляющих – собственно, цена на газ, которую подает «Нафтогаз», основываясь на ценах на внешнем рынке, его транспортировка, которую сейчас вывели в отдельную платежку, налог на добавленную стоимость (НДС) и торговая надбавка(наценки) поставщика природного газ. Цена на газ для каждого украинского города будет одинаковой, а цена за транспортировку будет отличаться – разная протяженность газосетей, их состояние, диаметр труб и тому подобное. Тариф на газ также устанавливается НКРЭКУ.

Что в Николаеве?

В Николаеве существуют на данный момент два теплоснабжающих предприятия, предоставляющие услуги по централизованному отоплению в дома жителей города и в объекты бюджетной сферы (школы, детские садики, больницы) – это коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» и государственное предприятие «Николаевская теплоэлектроцентраль». Коротко об этих предприятиях:

«Николаевоблтеплоэнерго» имеет долги перед «Нефтегазом» - всего около 300 миллионов гривен. Долги образовались из-за заниженного тарифа – к примеру, предприятие просило у Нацкомиссии установить им тариф в сумме 100 гривен, обосновывая его тем, что он будет рентабельным, а Нацкомиссия, будучи «в поисках баланса», устанавливает 80 гривен. Помимо долгов, у предприятия полностью изношенные сети – они закладывались чуть меньше полувека назад, в советские времена и не сегодняшний день это, в своем большинстве, жалкое зрелище.

В последнее десятилетие КП активно просило о финансовой помощи сначала у областного совета, а после смены собственника - у городского. Но депутатов такие просьбы, мягко скажем, не радуют – часто от них можно услышать тезисы о том, что такие суммы помощи для местного бюджета неподъемные, поэтому фактически облтеплоэнерго получает намного меньше, чем запрашивает. Зато депутаты с удовольствием поддерживают программы энергосбережения для домов. Никто, конечно же, не станет утверждать, что программы не работают, но пока что этого недостаточно.

На «Николаевской ТЭЦ» дела с изношенностью теплосетей обстоят в разы хуже, чем на «Николаевоблтеплоэнерго». И тут все по цепочке – сети хуже, значит нужно больше денег, дотировать из местного бюджета государственное предприятие никто не может, из общегосударственной казны средства не выделяют, сети приходят в упадок. Периодически местные депутаты и руководство города обсуждают вопрос о том, чтобы забрать ТЭЦ на баланс Николаева, но не все депутаты горсовета разделяют эту идею.

Предприятий, поставляющих николаевцам газ, также два – это «Николаевгаз Сбыт» и ПАО «Николаевгаз». Первое предприятие снабжает газом, второе его транспортирует.

ПАО «Николаевгаз», как и многие аналогичные предприятия по всей стране, принадлежит одиозному украинскому олигарху и миллиардеру Дмитрию Фирташу. Его компания «Газтек» в 2012 году купила наше предприятие, вернее, 25,22% его акций. На сегодняшний день у него в руках контрольный пакет акций – 50,22%.

Новая власть – старые обещания

Как тут уже говорилось, тема снижения стоимости тарифов – тема плодородная, а любые «новоприходящие» пытаются заработать на этом баллы. При прошлой власти была введена монетизация субсидий, что позволяло частично оплачивать коммуналку из государственного «кармана». В ходе предвыборной гонки о снижении тарифов не говорил только ленивый кандидат. Причем, у каждого была своя инновационная формула, о которой нам сообщали с экранов телевизоров с легкой улыбкой, мол, она, эта формула, всегда под ногами была, но «злочинна влада» специально вам ее не показывала. Если честно, подобное напоминает агрессивную рекламу про похудение на 50 килограммов за три дня дедовским способом.

В марте еще кандидат в Президенты Владимир Зеленский декларировал схожие обещания.

скриншот новости сайта "112-Украина"

В декабре 2019 года снижение тарифов на тепло и газ он уже пообещал в качестве главы государства. Зеленский говорил о следующей зиме, то есть 2020-2021 годы, но сдвиги в вопросе снижения сумм в платежках обещали уже этой зимой.

24 декабря Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление №1082. И в нем сказано, если переводить на человеческий язык, следующее: теплоснабжающие предприятия, в случае принятия решения об изменении размера платежа за тепловую энергию (без изменения цены за транспортировку газа и наценки поставщика), должны эти изменения отображать в платежке. Ну и сообщить о принятом решении на сайте и в СМИ. Всё.

По сути, Гончарук дал право менять цену за услугу, но не указал механизмы, как это делать. Это постановление, в отличие от других «деклараций» Кабмина, не носит обязательный характер, а, скорее, относится к совету Гончарука организовать акцию невиданной щедрости в убыток местному карману.

Иными словами, предприятиям сказали – если вы хотите (а вы же хотите угодить, да?), вы можете поменять цифру в платежке. За чей счет вы это будете делать? Не знаем. Или знаем, но говорить это неприлично.

Справедливости ради нужно упомянуть тот факт, что цена на газ по всей стране снизилась. 30 декабря мы все узнали, что украинский «Нафтогаз» подписал контракт с российским «Газпромом» на транзит газа до 2024 года. Об этом сообщил у себя на Facebook директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Однако это не означает, что упадет стоимость тарифа на тепло, потому что перерасчет тарифа Нацкомиссия делает заранее и в этом году не успела бы однозначно. Что и произошло. В Николаеве, после падения цены на газ и Постановления Кабмина, сумма в платежке количественно не сильно поменялась. Почему?

На этот вопрос сам Гончарук и ответил. Премьер, на вопрос Зеленского, почему в Николаевской и Черновицкой области не уменьшили цену на услугу по подаче тепла в дома, сказал, что в этих двух областях тариф был изначально меньшим. Поэтому мы, по сравнению с другими городами и регионами, изначально были в «неравных условиях».

– Конечно же, там есть специфика. Потому что в отдельных областях тариф был уже меньшим. Нельзя говорить, что они были в равных условиях… Все самые крупные города, за исключением Черновцов и Николаева, отреагировали…, - ответил Гончарук.

Тут много, о чем можно сказать после этой цитаты, но мы вернемся к этому позже. Главное – это то, что премьер не сказал. Тариф не «изначально был меньше», он изначально был нерентабельным. Уже много лет. Об этом регулярно говорит директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов. Поэтому понижать сумму в платежке, выполняя обещание верхушек, в Николаеве было уже некуда.

Что значит нерентабельный? Это значит, что, получая платежи от населения (при этом процент платящих составляет 99%) «Николаевоблтеплоэнерго» не то, что не уходит «в плюс». Предприятие уходит «в минус». Тут стоит упомянуть долги. На сегодняшний день все теплоснабжающие предприятия Украины должны компании «Нафтогаз» около 37 миллиардов гривен. Отдают долг они по следующей формуле – 90% от платежей, какие бы они не были, предприятие отдает на погашение долга. 10% остаются на все остальные нужды предприятия – ремонты, модернизацию сетей, зарплаты сотрудникам, оплату электричества и воды, и так далее. В связи с тем, что тариф нерентабельный, и в связи с тем, что за один раз долг отдать невозможно, на каждый расчетный период по долгу начисляются штрафные санкции. А это значит, что с долгами то же «Николаевоблтеплоэнерго» сможет рассчитаться раз и навсегда разве что в случае повышения тарифа до 5-10 тысяч за одну гигокалорию (сейчас ее стоимость составляет чуть меньше 1,5 тысячи гривен).

Две платежки за газ

Получив не одну, а две бумажки, где написана сума, которую надо заплатить за газ и за его транспортировку, украинцы удивились. Удивление было так велико, что многие вышли на улицы и перекрыли дороги. Депутаты, следуя давно установившейся традиции «хайпа», побежали в свои советы с проектами решений об обращении в Парламент, Кабмин, и лично к Президенту с требованием отменить это раздвоение.

И тут Николаеву опять не повезло. Как уже упоминалось, если цена за газ у нас установлена одна на всех, то транспортировка в каждом городе разная. Так вот у Николаева она одна из самых дорогих – 1,308 гривна за кубический метр. Предприятие, как мы помним, принадлежит олигарху Фирташу. При этом, на балансе «Николаевгаза» находятся большинство газовых сетей, и пока никто не объяснил, как это вышло. Фактически, начисления за транспортировку газа идут в карман олигарху. Как это произошло – знают все, поскольку в 2012 году Фирташ имел плотные связи, как с министрами, так и с тогдашним президентом Виктором Януновичем, поэтому купить акции больше половины Фирташ и Янукович газоснабжающих предприятий не составило труда. А вот как с этим бороться сегодня – никто не знает.

Изначально у Нацкомиссии по регулированию тарифов звучал тезис – мы разделяем платежку надвое, чтоб у украинцев была возможность выбирать себе поставщика газа. В перспективе. И здесь можно с уверенностью сказать – и «Николаевгаз», и «Николаевгаз сбыт» с треском проиграли информационную войну. Тот факт, что люди до сих пор возмущены, задают вопросы и не понимают, почему, к примеру, им пришла платежка за транспортировку, хотя газовая труба в их доме уже давно отрезана, говорит о провале со стороны предприятий. И не только их.

Местная власть

Когда премьер-министр Гончарук сказал, что в вопросе снижения стоимости в платежках «нужно апеллировать к местным депутатам и местным мэрам», фактически он имеет в виду следующее – местная власть должна решить, будет ли она дотировать теплоснабжающие предприятия. Потому что, если эти самые предприятия решат пойти по «политике партии» и написать в платежке уже совсем-совсем заниженную сумму, параллельно с этим, предприятия идут в горсовет и протягивают руку. А депутаты и мэры дают в эту руку деньги, таким образом, покрывая «пробел». Получается, что Кабмин, решив сделать подарок украинцам, просто меняет карман. Он бы мог, например, заложить какую-нибудь сумму в Госбюджете и таким образом покрыть разницу в сумме, чтобы не страдали местные громады, в то время, как бабушка из Вознесенска будет платить 300 гривен за теплые батареи. Но он, Кабмин, решил сделать это проблемой местных бюджетов. Есть ли у местных бюджетов такие деньги? Наверное, да. Но вопрос в приоритетах и у каждого города они свои. На сегодняшний день в бюджете развития Николаева (а это единственный кармашек, откуда можно достать облтеплоэнерго деньги) находится чуть больше 700 миллионов гривен. Напомню – долг у «Николаевоблтеплоэнерго» - 300 миллионов.

Но вопрос в другом. Надо ли это говорить горожанам и жителям области? Если мэр – это человек, которого выбрала громада, то главу облгосадминистрации назначает Президент. Если у Президента или его центральной команды возникает подобная проблема, если возмущенные горожане или жители области выходят на улицы, если местные депутаты открыто хайпуют на этой теме, надо выходить. Глава Николаевской ОГА Александр Стадник активно ведет страницу на Facebook, рассказывая о всевозможных встречах и мероприятиях.

По моему субъективному мнению, когда во вверенной губернатору области возникают подобные волнения, и вызваны они тем, что изначально пришло из центра, который «спустил» сюда своего человека, этот самый человек несет ответственность здесь, на месте, за то, как доносить ту или иную информацию. Где, например, собрание со всеми мэрами городов областного значения под предводительством Александра Стадника? Где пресс-конференции? Где игра на опережение, чтоб Николаевская область опять не мелькала среди так называемых аутсайдеров? Мы все понимаем, что премьер Гончарук своим Постановлением, по сути, подставляет членов команды Зеленского на местах и ставит перед ними нелегкий выбор – либо они вступают в конфронтацию с представителями местной власти и пытаются найти выход из ситуации, кого-то «прогнуть», с кем-то договориться, либо обращаются в центр и при всех говорят о том, что задача невыполнима в силу тех или иных обстоятельств. Здесь же создается впечатление, что Александр Стадник своим молчанием и отсутствием «в теме», не стал ничего выбирать и решил отстраниться от возникшей проблемы.

При этом, не стоит забывать, что у губернатора есть своя команда и недавно в ней появился новый игрок – Александр Коваленко, который отныне является его заместителем в сфере жилищно-коммунальных услуг. Пару недель всё, что мы от него видим – это фотографии со штамповых мероприятий, в то время, как город и область недоумевает от того, что происходит с коммунальными услугами. Коваленко занял должность фактически в самом начале конфликта и мы не услышали от него ни одного слова по этому поводу.

Он также, как и его начальник, не провел совещания, не собрал пресс-конференции, не обратился к людям. Не объяснил ситуацию, если уж этого не делают предприятия. И это я уже не говорю о том, чтобы попробовать решить проблему – предложить помощь городу, разработать программу, взять кредит, пойти другим путем. В конце концов, это политика Президента, а, значит, и его команды.

Какой вывод можно сделать из всей этой ситуации? О повышении тарифов нам, в первую очередь, говорит Евросоюз, который не понимает, как страна с рыночной экономикой может продолжать существовать с элементами социализма. Странам Западной Европы не понять, как так бывает, когда коммунальное предприятие постоянно дотируется за счет местного бюджета, при этом имеет невероятных размеров долг. Европейцы отдают немалую долю своей заработной платы за коммуналку. Но разница в том, что на то, что у них остается, они, в целом, могут нормально жить. Потому что главный вопрос в Украине – это не вопрос высокой платы за коммунальные услуги, это вопрос общего уровня жизни. Когда человек, получая минималку, еле доживает до следующих поступлений. Когда не получается копить, как бы ты не старался. Когда семьи со средним заработком бОльшую часть зарплаты тратят на продукты питания. Когда автомобиль – это роскошь, как и поездка на курорт раз в год. Беда в том, что то, что в других странах в порядке вещей, для нас – так называемого среднего класса, тяжело и неподъемно.

Я не экономист и не смогу воспользоваться правилом «критикуя - предлагай», потому что не знаю, как повысить уровень жизни каждого украинца. Именно поэтому каждый украинец из выборов в выборы ставит галочки и голосует. Он надеется, что те, кто обещает вывести страну на европейские стандарты, знает, как это сделать. Но пока, наблюдая за тем, что происходит в стране, вопрос о том, а действительно ли знают, остается открытым.