Не хотите, чтобы вас грабили? Переходим на автономное отопление

В четверг присутствовал на сессии городского совета и не верил своим глазам и ушам. Директор ОКП «Николаевобтеплоэнерго» вовсю подводил к тому, что основные теплопотери у нас происходят не в старых сетях, которые греют улицы, и не из-за устаревшего оборудования, а из-за наших с вами домов. Мол, тепло уходит через окна и крыши. И нужно средства выделять на их модернизацию.

И их ВЫДЕЛЯЮТ! Вот, кстати, видео с сессии.

И по странному стечению обстоятельств именно такой программой уже много лет занимается «оппозиционный блок» со своим «Теплым домом». И мэр тут же выступает против индивидуального отопления. Это все можно глянуть на видео. Что бы это могло значить?

Кстати, мэр ссылается на теплоэнергетическую стратегию, словно не помнит, что департамент энергоэффективности потратил 1 500 000 грн на разработку этого документа. Но оказалось, что это был скачанный реферат. То есть стратегии, о которой говорит мэр у нас нет, а деньги за нее мы уже заплатили. В рамках все той же программы "Тёплый дом". Но возвращаемся к теме центрального отопления.

Эта мини-сценка на сессии была очень красиво разыграна. Директор коммунального предприятия, на которое ежегодно из городского бюджета выделяют сотни миллионов гривен, как бы намекает, что нужно и дальше пользоваться и программой «Теплый дом».

Читайте между строк - городской голова согласен и дальше поддерживать вашу аферу, мы публично за нее. А вы что нам взамен? Дальше вступает мэр и сообщает, что да, действительно, индивидуальное отопление в современном мире не выгодно, нужно оставлять централизованное.

Так завуалировано сообщая самой большой фракции, от которой зависит все итоги голосования в городском совете, - вы же нас тоже поддержите? Проголосуете за выделение еще 100 миллионов на наше городское предприятие? А? Так, по-братски, и вам и нам. А там глядишь немного затеряется где-то. Занавес.

В итоге им всем приятно. А что с этого нам?

Мы возмущаемся бестолковым разбазариванием денег на тепло. Ждём, что каждая гривна, вложенная в «Николаевобтеплоэнерго», даст снижение цены на платежку. Но этого не происходит.

Директор облтеплоэнерго рассказывает, что нам нужно утеплить дома и в этом он видит экономию. Но на практике реализация программы «Теплый дом» показывает, что те дома, которые утеплили подъезды, получают такие же платежки, как и те, что и не утеплили. Значит дело не в утеплении подъездов. Это значит, что «Теплый дом» не работает.

При этом чтобы почесать эго “оппозиционного блока” специально были созданы должность вице-мэра по энергоэффективности и целый департамент. На их зарплатный фонд в год уходит 7 миллионов гривен. Ими же и освоены 1,5 миллиона на то, чтобы скачать реферат и представить как стратегию. Которой нет как реального документа, на который можно ссылаться.

При этом, единственная функция, которой они занимаются, это выполнение подрядов по замене окон. Кстати, это же дублирует и департамент ЖКХ. И до кучи к ним - районные администрации. Зачем? А кто его знает.

На саму программу «Теплый дом» потрачено более 200 миллионов. И не смотря на эти сумасшедшие расходы теплее не стало. Что же делать и как нам быть?

Похоже, что нам действительно нужно отказаться и от центрального отопления, и от «Теплого дома» в придачу. Но ни мэр, ни депутаты на это не пойдут. У них осталось меньше года до новых выборов и уменьшать свою кормушку никто не будет. Сегодня они - это один единый организм по распилу денег под благовидным предлогом. Схемы работают, полёт нормальный.

Центральное отопление - это бесполезный рудимент прошлого. При этом мы ежегодно сталкиваемся с шантажем от обтеплоэнерго. Они каждый год говорят нам: или давайте нам деньги, или мы мы не включим тепло. Нравится ли это горожанам и мэру? Нет. Но на этом можно хорошо заработать. И нужно отказаться от центрального отопления и тёплого дома.

Кто виноват, что мы не спешим отказываться от центрального отопления? Мэр? Депутаты? Ответ очевиден. И мэр и депутаты. Это сегодня один единый организм по распилу денег под благовидным предлогом

Пора заканчивать эту историю. Вначале с централизованным отоплением. А потом с мэром и этим составом горсовета, погрязшими в договорняках

И нам нужно создавать рабочую группу из числа специалистов и неравнодушных людей, внешних, по отношению к этому конгломерату по распил денег.

БУДУ ИНИЦИИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ЗЫ, У многих людей может возникнуть вопрос: почему директор ОБЛТЕПЛОЭНЕРГО, Сенкевич и Дятлов живут в коттеджах с автономный отоплением, а не с центральным? Но такие вопросы лучше не задавать.