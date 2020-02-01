Закон бумеранга или тупые Слуги!

А можно ли докупить совесть Слугам?
Цинизм Слуг с конюшни (в случае депутата Третьяковой с русской страховой копании) зашкаливает!
Она сказочно обогатилась, кидая клиентов с выплатой компенсации за аварии и увечья, за операции и болезни!
Теперь Слуги решили кинуть ЦЕЛОЕ поколение Украинцев, сначала выкинув их с работы на ЧСЗ и Дормашине, потом предлагая отдать на миллионные премии своим министрам гроши, которые наши дети и внуки зарабатывают в Польше и Канаде, предлагая докупить стаж до нищенской пенсии, которая ниже прожиточного минимума ( медленная смерть по оценкам ООН от недоедания и недолечения).
Наш любимый артист Зеленский, а ныне гарант наших Прав и свобод, стал как Кучма, что создал олигархов, разрушив заводы и фабрики, как Янукович, что привел бандитов 90-тых в депутаты и прокуроры, как Порох, что ограбил НАШИ сбережения в 100 убитых его Гонтаревой украинских банках.
Теперь он, получив отпущение грехов у своего папы и папы Римского, поставил своих Слуг, чтобы добить целое поколение Украинцев и разрушить украинскую семью, в которой дети не будут уважать родителей, которых ограбили и которые не могут встретить старость достойно и с уважением, как в Германии и Швеции!
ЕДИНСТВЕННОЕ в чем Слуги просчитались!
Это самое организованное и голосующее поколение украинцев! (ваши фишки с голосующим смартфоном не пройдут).
НИ ОДНОГО голоса Слугам на выборах 2020!
СТАЧКА 2020!
И пожалуйста, позвоните родителям!