Николаевский «Слуга народа» и «кастинг на инвестняню»

Украинские власти всех уровней прикладывают массу усилий, чтобы убедить иностранных инвесторов вкладывать деньги в нашу страну. Выступая на экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных «плюшках» для инвесторов от украинских властей, что, естественно, вызвало немалый резонанс.

«Мы будем защищать инвестиции. Подготовлена новая программа Investment nanny. Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. У вас будет менеджер, который говорит на 5 языках, и будет доступен 24 часа в сутки», – пообещал президент, выступая на инвестфоруме.

Похоже, эти слова президента настолько «зацепили» некоторых николаевских неопытных нардепов, что они принялись проявлять себя в данном направлении, пытаясь делать шаги к «няньчанью» тех или иных предприятий.

К примеру, первомайский нардеп от «Слуги народа» Максим Дырдин, судя из недавно поданных законопроектов, уже стал «няней» для швейной фабрики «Санта-Україна», принадлежащей его отцу. Если предложенные им законопроекты станут законами, то семейный бизнес на 10 лет будет освобожден от налогов на изготовленную продукцию, а также сможет импортировать сырье, текстиль и оборудование, не платя при этом таможенные сборы.

Максим Дырдин В принципе, в действиях Максима Дырдина нет ничего странного – подобным всегда занимались народные депутаты, лоббируя семейные интересы. Насколько это «морально», каждый может оценить сам. Хотя, на упреки в свой адрес о том, что «он тянет все в семью», нардеп, скорее всего, ответит, что фабрика папы – одна из сотен, которые получат преференции, и делает он это на благо всей отрасли… И кто-то эти объяснения воспримет, «поймет и простит»…

Но есть совсем другие примеры «попыток опеки» инвесторов со стороны коллеги Максима Дырдина, еще одного николаевского народного депутата от «Слуги народа», который, похоже, решил возродить традиции 10-15 летней давности, когда отдельные нардепы сначала создавали проблемы успешным предприятиям, а затем брали их под «свое крыло».

Игорь Негулевский Недавно попал в руки депутатский запрос «во все инстанции», написанный «слугой народа» Игорем Негулевским. При внимательном прочтении текста запроса понимаешь, что летнее партийное обучение в Трускавце нардеп то ли прогулял/проспал, то ли не смог понять вообще, чему там его пытались научить.

Исходя из депутатского запроса, в поле зрения Игоря Негулевского попало предприятие ЧАО «Ветряной парк Очаковский», которое с 2010 года работает на территории Очаковского района Николаевской области. Поводом пристального внимания стала, якобы, ситуация с перевозкой по трассе Николаев-Одесса лопастей для ветряков в сопровождении патрульной полиции. Народного депутата возмутил тот факт, что после того, как он остановил полицейских и потребовал от них отчета, на каком основании они сопровождают «негабарит», они, якобы, отказались по стойке смирно доложить ситуацию перед… целым «премьер-министром Казантипа». И ничего, что в полномочиях украинского парламентария нигде не сказано, что сотрудники полиции обязаны по первому требованию отчитываться перед ним? И ничего, что за подобными ситуациями, согласно действующему законодательству, обязаны следить вполне конкретные структуры?

Это все, на самом деле, не столь важно, ведь если дочитать депутатский запрос Негулевского, то становится абсолютно понятно, что описанная история – ни что иное, как повод «наехать». Тем более, что народный депутат даже не указывает дату и даже месяц, когда это событие с ним произошло на трассе Николаев-Одесса.

Народный депутат подробно расписывает, как должны сопровождаться полицией крупногабаритные грузы, приводя множество законодательных норм, и тут же возмущается, что патрульный автомобиль следовал этим нормам, и сотрудники не отчитались перед ним.

В связи с этим нардеп просит «здійснити перевірку викладених фактів та вжити заходів реагування», «здійснити перевірку патрульного автомобіля» (когда это было, так и не ясно).

А вот дальше – просто шедеврально...

1. Нардеп решил затребовать все товарно-транспортные накладные предприятия за период… с июля 2010 года по январь 2020 года. За 10 (!!!) лет.

2. Нардеп «ОБЯЗЫВАЕТ» предприятие предоставить перечень документов. Только вдуматься, «обязывает»… здесь какие-либо комментарии излишни.

3. Нардеп хочет, чтобы все контролирующие и правоохранительные органы (в том числе, относительно недавно созданные НАБУ и ГБР) провели полную проверку деятельности предприятия…

Здесь не хватает обращения в Генассамблею ООН

Конечно, это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Думаю, что во время следующего «обучения» нардепов партийное руководство проведет отдельный факультатив для «негулевских», и расскажет им, что подобные действия в цивилизованных странах могут быть расценены, как давление на бизнес.

Вдвойне интереснее это все выглядит, если обратить внимание на то, с кем связывают «Ветряной парк Очаковский». По информации ряда СМИ, одним из собственников этого предприятия является коллега Игоря Негулевского по парламенту нынешнего созыва – Максим Ефимов, который был депутатом и в прошлом созыве от «Блока Петра Порошенко», а этим летом вновь избрался в Раду, выиграв выборы на округе №48 с центром в Краматорске (Донецкая область). Сейчас входит в группу «Доверие».

Уверен, что Максим Ефимов (Maxim Efimov) сможет получить ответы от Негулевский Игорь, кто его попросил натравить контролирующие органы на его предприятие (ну или с чем еще может быть связан такой интерес). Но вот на месте предприятия, у которого есть такой покровитель, вполне может оказаться любое другое предприятие.

Даю «лайфхак» для руководства партии «Слуги народа». Во время следующего «обучения» избранных законодателей объясните, что для того, чтобы стать «инвестиционной няней», нужно выучить 5 иностранных языков, а не написать 150 депутатских запросов с требованием провести проверки на предприятиях.☝️

Так, ведь никакой «кастинг» не пройти!