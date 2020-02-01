Диалоги о патриотизме

Инициативу проявил Анатолий Дюмин. Я ее поддержал. Во-первых, написал обстоятельный ответ (тут-то, собственно, диалог и стартовал), во-вторых, пригласил всех участников фильма, о котором пишет Анатолий, поговорить на эту тему. Тут пока что дело не пошло, нужно признать, но, может быть, Анатолию удастся уговорить коллег присоединиться к разговору? Но тут есть одно соображение.

В тексте Анатолия поднято очень много проблем. Можно понять, они все связаны между собой. Но существует хорошо известное правило: чем уже аудитория, чем четче сформулирована тема, тем разговор продуктивнее, понятнее для участников возможный результат. Поэтому я предлагаю Анатолию продолжить наш разговор о патриотизме в более узких аудиториях. И, соответственно, сформулировать темы этих диалогов, сохраняя общий прицел на патриотизм, уже более конкретно, в привязке именно к этой аудитории. И, естественно, к определенному форуму или площадке, где общаться будет удобнее.

Партийцы

Имеются в виду коллеги Анатолия по партии Оппозиционный блок, фракция Областного совета.

Тему я бы сформулировал так: в чем была ошибка Партии регионов и что должен сделать Оппоблок для того, чтобы ее не повторить?

Формат разговора я бы предложил семинарский. То есть рассмотреть это как партийную учебу. Взять за основу книжку Б.Исаева (она есть в форуме), проштудировать и попробовать привязать теорию к практике. А именно: частично к истории (это о регионалах), а частично к новым выборам (это уже о Оппоблоке).

Не буду скрывать свою позицию, пусть она послужит отправной точкой для нашей дискуссии. Многие специалисты – политологи не устают говорить о том, что наши партии безыдейны, у них нет идеологии, они формируются как чистые рекламные конторы, занятые установкой бигбордов и размещением предвыборных роликов на телевидении. Да, это про Партию регионов, по-моему. Ну а дальше? Если присмотреться к тому, что есть на сайте Оппоблока (и в аккаунте Анатолия в Фейсбуке), то возникает вопрос: почему она еще не повернулась в сторону консервативной или христианско-демократической идеологии? Но на сайте просто нет партийной программы, наверное, забыли поставить. Если поискать, то в разделе "Что мы предлагаем" или "Оппозиционное правительство" можно найти короткие тексты на эту тему, но…

Мне не хотелось бы убеждать в чем-то наших николаевских оппоблоковцев. Мне кажется, что Борис Исаев это сделает намного лучше. Если дать ему такую возможность. А я со своей стороны приглашаю их попутно в компанию николаевских христианских демократов. Ну, для более близкого знакомства с этой идеологией. И людьми, которые ею интересуются.

Журналисты

Познакомившись поподробнее с Фейсбук-аккаунтом Антолия и посмотрев нашу с ним переписку, которая началась, как можно увидеть, почти три года назад, я пришел к выводу, что у него как у журналиста есть большой резерв в использовании современных средств коммуникации.

Мое предложение здесь Анатолию и редакторам наших николаевских изданий звучит так: давайте сформируем николаевскую группу и направим ее на учебу в такое вот сообщество: Журналист и соцсети. Там, кроме того, что есть два дистанционных учебных курса для журналистов именно по современным информационным системам и средствам, так еще и сообщество собралось профессиональное. В том числе и авторы упомянутых учебных курсов. Те вопросы или предложения, которые Анатолий адресовал журналистам, можно было бы рассмотреть достаточно подробно и на хорошей методической основе, которую дают упомянутые курсы. А совместная учеба опытного журналиста и молодых, начинающих – разве можно придумать более удачную схему для контакта поколений?

Личная просьба

Меня по-прежнему, волнует вопрос политической траектории Татьяны Демченко. Остающейся коммунисткой – это с одной стороны. А с другой – игнорирующей Фейсбук как современное средство коммуникации, практически ставшее стандартом. Я вижу и связь: коммунист, вовлеченный в современный диалог в Интернете (а Фейсбук тут первый и совершенно необходимый шаг), неизбежно станет социалистом или социал-демократом. Ну, если, конечно, честно отнесется к тому, чтобы обсуждать опыт СССР, марксизма и коммунизма, читать, учиться, анализировать. Так вот, не могли бы Вы, Анатолий, как бывший член КПСС, участник партийно-хозяйственных активов, попробовать вовлечь ее хотя бы в Фейсбук? Для начала. Ну а уж потом, совместными усилиями… Ведь нельзя терять такие ценные кадры. Опытные, знающие, но, скажем так, отставшие от требований дня, не сумевшие придать своему патриотизму (а тут нет сомнений, правда?) современную форму. Как в идеологическом смысле, так и коммуникационном.

Такие вот планы относительно обсуждения темы патриотизма. Или предложения.

Нужно ли говорить о том, что все упомянутые форумы открыты для каждого николаевца. Думающего о патриотизме, своей ответственности за город и страну. И готового что-то делать для ее прогресса, развития. Вместе с Анатолием Дюминым.