Жители этой улицы Николаева долгие годы воевали за возврат родового названия Парковая, вопреки насильно насаженному в 2000 году переименованию на Олийныка.

Благодаря неистовой энергии и феноменальному правовому упорству именитого украинского правозащитника Анатолия Ильченко, горожане вернули улице красивое и нейтральное название Парковая.

Однако многие представители местных политэлит и маститые журналисты указывают на значимость фигуры Городского головы Анатолия Олийныка. Избранный мэром в 1998 году, он принял из рук Александра Бердникова унылый, грязный и нищий город с пустой казной, бунтующими учителями, которые до такой степени обнищали, что по словам Анатолия Компанийца, вынуждены были придерживать руками собственные трусы на ослабевших резинках.

Хотя, не упомню, чтоб кто-либо из нас ставил под сомнения личность и деятельность Анатолия Олийныка.

Поэтому, в Николаевский городской совет Анатолий Ильченко направил письмо с предложением -переименовать улицу Гагарина, которая в Центральном районе, на улицу Анатолия Олийныка. Важно добавить, что именно на этой улице проживал Анатолий Алексеевич, и сегодня там живет его семья.

Поспешим успокоить возмущение поклонников первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина – таких улиц на карте Николаева две – в Центральном и Корабельном районах.

Вице-мэр Андриенко Ю., рассмотрев письмо, отправил предложение в топонимическую комиссию.

В целом, завершена большая работа. Для всех общественников, активистов правозащитник Ильченко кратко обобщил полезный опыт в статье «Повернення Паркової», размещенной в выпуске экологического издания «Гражданин знающий». Ибо, зачастую, бесконечные заседания советов, состоящих из общественности и чиновников, создание разнообразных смешанных комиссий, грызня в ФБ - это долгоиграющий, нулевой цикл под названием «И на Марсе будут яблони цвести».

По мнению жителей Парковой, служащая горкультуправы Ирина Бондаренко, была и тормозом, и препятствием, нещадно волокитила процесс. В своем желании отстоять узко клановые интересы, она лгала следствию в том, что такое решение о переименовании депутаты приняли на сессии.

Картина маслом – чиновники против горожан!

Самый лучший исход для Бондаренко это уйти на заслуженный отдых.

В заключение напомним, что решение о переименовании улицы Гагарина, остается не только за жителями улицы, но и за горожанами.

Название наших городских улиц – важнейшая составляющая часть истории и культуры Николаева, с которой мы живем ежесекундно.

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