Открытое обращение к Владимиру Зеленскому

Открыто, с риском для себя, я поддерживал Вас, как кандидата в Президенты, начиная с первых дней кампании. Я аргументированно доказывал оппонентам, что актёр тоже может быть лидером и руководителем. Конечно же я верил в ваш опыт работы с людьми и ваши навыки управленца медиахолдинга. А ещё я имел сильнейшую личную мотивацию для вашей победы — моя семья живет в Дебальцево.

Таких людей как я миллионы, каждый со своей мотивацией, но мы дали Вам аванс доверия и наделили Вас сильнейшими полномочиями.

Затем были парламентские выборы, и снова, я, и словом, и делом помогал Вам получить свою поддержку в виде большинства мандатов в парламенте. И снова, миллионы таких как я людей услышали Вас, ваших кандидатов в депутаты, и наделили их властью. Сейчас Вы, как первое лицо в государстве имеете исторически беспрецедентную силу. Всё это результат нашего Вам доверия, а не работы политтехнологов — просто украинец взрослеет и учится принимать решение разумом, а не эмоциями.

Да, за относительно короткий период времени, лично для меня Вы, как лидер, сделали много — у меня появилась надежда на диалог с Донбассом и мир для украинцев, проживающих по обе стороны условной линии разграничения.

Продолжайте, не бойтесь быть непопулярным для меньшинства, ведь поддержало Вас большинство!

Но — «Короля играет свита».

Вы не просто политик, Вы человек тире государство, а значит управленец, и ваши личные лидерские качества должны быть подкреплены управленческими навыками делегирования, подбора исполнителей, постановки целей и задач. Задачи и цели вроде верны и понятны, но посмотрите кому вы доверяете их исполнение.

Посмотрите кто представляет Вас в регионах. Прочитайте, например резюме главы ОГА Николаевской области. Неужели Вы приняли по нему решение только на основании того, что кто-то Вам сказал, что он «хороший парень». А Николаевщина это тот регион, который оказал вам и партии поддержку одну из максимальных.

Посмотрите как ваши задачи раз за разом проваливает кабинет министров. Как человека без практического и успешного опыта управления хотя бы каким-то значительным предприятием, инвестиционным проектом или громадой можно было представить на позицию премьер-министра? Как можно проводить совещание, например по снижению «платежек», без единого профессионала из теплоэнергетики? Как министрами можно назначать отраслевых «профанов» и ивент менеджеров, которые даже украинцев из Китая не могут нормально вывезти? Где отраслевые стратегии развития государства хотя бы на 10-15 лет?

Ну и личный вопрос — где обещанные вами референдумы по вопросам, которые разделяют общество?

У тех миллионов людей, которые вас поддержали, накопилось много вопросов и в основном, пока, к вашему окружению — «Короля играет свита».

Владимир, Вы пришли всего на один срок. Но даже этот срок может оказаться Вам не по силам, если вокруг Вас будут безответственные люди.

Мы всё ещё с Вами, но нас всё меньше и меньше.

С уважением, Ваш избиратель.