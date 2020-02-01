Ураган выполняет работу городских служб?

Выводы дня.

Сотни поваленных деревьев. Как следствие десятки поврежденных автомобилей, многочисленные повреждения воздушных теплосетей и линий электропередач.

Прямые и косвенные убытки на сотни тысяч гривен, если не на миллионы.

Можно ли было уменьшить последствия стихии? Думаю вы сможете ответить сами, прочитав мое не экспертное мнение.

Деревья как и любой другой объект городской инфраструктуры ЖКХ, являются предметом ухода и регламентного обслуживания. В своё время в СССР, тополя (а их упало большинство) высаживались сознательно, поскольку они быстро растут и дают хорошее озеленение местности в относительно короткие сроки. Сажались они вперемешку с другими менее быстрорастущими деревьями (липа, клён, каштан) с уменьшенным шагом посадки. Делалось это не зря. Расчёт был простой — примерно через 20-40 лет, когда деревья растущие более медленно станут достаточно крепкими, вырубить переросшие тополя, оставив благородные деревья с нормальным шагом посадки. Вроде все понятно и правильно — необходимо избавляться от затеняющих все великанов, которые заваливают всё пухом.

Но, естественно, с развалом союза развалилась и система озеленения, и преемственность специалистов, и программы по омолаживания.

В итоге сегодня мы имеем огромную по своим масштабам проблему, которая будет напоминать о себе каждый раз, когда скорость ветра будет превышать 20м/с.

Ну а что же городские службы, разве они не понимают, что согласно нормативов граничный срок эксплуатации тополя не превышает 40-45 лет (см. скрин)? И на основании этого, согласно тех же норм и порядка удаления деревьев (см. скрин, постановление КМ 1045) они имеют полное право на снос гнилых «переростков», которым по 60-80 лет, коих в Николаеве большинство.

В других городах, например, где из-за общественного возмущения побоялись сносить тополя, их омолодили (см. фото). По мнению специалистов омолаживать тополь неэффективно, поскольку со временем дерево гниет ещё быстрее, но хоть так — это значительно уменьшает его парусность и вероятность завала. А вообще те же самые эксперты рекомендуют сносить тополь в возрасте 40 лет.

Отдельный вопрос конечно к общественности и зелёным «активистам», которые, порой, своей деятельностью срывают программы кронирования и омоложения деревьев. Думаю им стоит задуматься и стать на место тех, людей которые потеряли свой автотранспорт или остались без отопления и электроэнергии.

Критикуя, предлагайте грамотную программу омоложения зелёных насаждений.

Вот и думаем...