Потреба в поясненні терміну виникла через щорічний конкурс «Юрист року Миколаївщини». Прикро, що досвідчені правники – організатори без сумніву потрібного конкурсу глибоко не розуміють значення слів «правозахист», «правозахисник». І постійно нагороджують званням кращого правозахисника області юристів, які за власні дії в царині захисту прав людини отримують заробітну плату з державного бюджету. За цією логікою кращими «правозахисниками» є прокурори, судді, народні депутати, президент (бакалавр права).

Виправдовуючи фундаторів єдиного в Україні саме такого конкурсного відбору та відзначення кращих власників дипломів про юридичну освіту, мушу зазначити, що навіть всезнайка «Вікіпедія» визнає: «Професія правозахисника є НАЙМЕНШ ВИЗНАЧЕНОЮ з усіх юридичних професій».

Хто ж є правозахисником на думку авторів української Інтернет-енциклопедії?

Правозахисник — у широкому розумінні це кожна людина, яка сповідує філософію верховенства прав людини, висловлює власні думки, досвід і бачення світу у формі глобального усвідомлення важливості та беззаперечного дотримання прав людини як єдиної загальносвітової ідеології.

Правозахисником називають особу, яка окремо чи разом з іншими особами діє з метою сприяння або захисту прав людини. Вони можуть бути журналістами, екологами, викривачами, профспілковими діячами, юристами, викладачами, учасниками житлових кампаній або просто приватними особами. Захист прав може здійснюватися, як професійна діяльність, так і відстоювання власних прав та свобод.

Якщо Україна реально, а не театрально, планує колись стати частиною західного (цивілізованого) світу, потрібно вже нині переходити до тамтешнього понятійного апарату. Викладачі Варшавської школи з прав людини навчали мене інакшому розумінню правозахисту, аніж присутнє у юристів Миколаївщини. До речі, у Пенсільванському університеті, як і в інших університетах «Ліги плюща», також сповідують єдине, спільне, неукраїнське тлумачення правозахисної діяльності.

В основу поняття «правозахист» покладені не наявність чи відсутність юридичної освіти в правозахисника. Диплом не завжди є тотожністю присутності у його власника глибоких правових знань. Особливо в Україні, де оголошення про купівлю/продаж дипломів вільно поширюються через Інтернет. Не впиває на віднесення до правозахисної діяльності й здійснення/невчинення оплати (в грошовій чи іншій формі) за виконану кимось роботу щодо захисту чиїхось прав. Будь-яких прав.

Отже, що насправді є правозахистом? Це захист прав громадян чи осіб без громадянства, себто будь-яких людей, в тому числі й тих, що вже відбувають покарання за вчинені кримінальні правопорушення. Обов’язковою є інша умова в цьому захисті. Протилежною стороною, з якою бореться правозахисник, повинні бути держава в особі її органів влади чи посадових, службових осіб або органи місцевого самоврядування та/або їхні посадові, службові особи. Позаяк держава чи органи будь-якої влади за своєю правовою природою (як законні управителі інституцій примусу, прямого чи опосередкованого) ЗАВЖДИ схильні порушувати права та свободи людини. Усвідомлюючи одвічний конфлікт держави та людини, просто пригадайте, скільки ваших конституційних гарантій щодня порушуються в Україні. Ким порушуються? Сусідкою – пенсіонеркою, продавчинею в супермаркеті, водієм трамваю, сантехніком, «шумахером» на пішохідному переході?

П’ять мільйонів українських пенсіонерів отримують щомісячну пенсію на 20 - 40 % меншу, за прожитковий мінімум для виживання, встановлений КМ України. Український парламент звільняє від виплати багатомільярдних боргів перед державним бюджетом олігархів, водночас даючи окремим органам влади, державним чи комунальним підприємствам (власниками яких є органи місцевого самоврядування) без судового рішення в односторонньому порядку стягувати кошти з боржників, позбавляючи їх права на судовий захист, гарантованого ст. 55 Конституції України. Щосекунди порушуються ст. ст. 21, 24 Конституції України, котрі декларують рівність громадян перед законом та судом, незалежно ані від чого.

Можна продовжувати й продовжувати. Тому пропоную номінацію «кращий правозахисник» вилучити з конкурсу «Юристи року Миколаївщини». Поки немає кого та немає за що відзначати. А всю іншу частину міжсобойчика в стилі «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» варто залишити. Нехай буде ще одне професійне свято. В Україні їх замало )))