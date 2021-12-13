Зроблено черговий крок до знищення природи та населення нижнього Побужжя

«Продай Україну!» Вам з населенням, чи без? «Краще — без». Тоді трохи почекайте.

Знакова подія — пуск третього гідроагрегату Ташл. ГАЕС.

«Южно-Український енергокомплекс 23 грудня запрошує журналістів стати свідками визначної події для енергетики України — першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС – та розповісти про неї українцям». https://www.sunpp.mk.ua/…/12006-zhurnalisti-uvaga-ne…

Розповідаю, що знаю:

Інформація про неприпустимість будівництва ТГАЕС наведена у блозі трохи раніше ( Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС).

І ось сьогодні прочитав про пуск третього гідроагрегату ТГАЕС.

Ну й що з того, що Міндовкілля «Добро» не дало , що води і на два агрегати не вистачає? Запускаємо і третій. І старі радянські енергоблоки АЕС продовжуємо експлуатувати до вибуху і нові плануємо будувати...

Тупо давимо і ліземо до реалізації забороненого проєкту середини останнього століття минулого тисячоліття.

«Продай Україну!» Вам з населенням, чи без? «Краще — без». Тоді трохи почекайте.

Захмарні тарифи, мізерні зарплати та пенсії, недоступна медицина та ніяка освіта, «коронобесие», знищення середнього класу, поголовна нищівна вакцинація … руйнація довкілля … Гешефт, схоже, відбувся.