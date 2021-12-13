Зроблено черговий крок до знищення природи та населення нижнього Побужжя

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17.12.2021 11:52

«Продай Україну!» Вам з населенням, чи без? «Краще — без». Тоді трохи почекайте.

Знакова подія — пуск третього гідроагрегату Ташл. ГАЕС.

«Южно-Український енергокомплекс 23 грудня запрошує журналістів стати свідками визначної події для енергетики України — першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС – та розповісти про неї українцям». https://www.sunpp.mk.ua/…/12006-zhurnalisti-uvaga-ne…

Розповідаю, що знаю:

Інформація про неприпустимість будівництва ТГАЕС наведена у блозі трохи раніше ( Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС).

І ось сьогодні прочитав про пуск третього гідроагрегату ТГАЕС.

Ну й що з того, що Міндовкілля «Добро» не дало , що води і на два агрегати не вистачає? Запускаємо і третій. І старі радянські енергоблоки АЕС продовжуємо експлуатувати до вибуху і нові плануємо будувати...

Тупо давимо і ліземо до реалізації забороненого проєкту середини останнього століття минулого тисячоліття.

«Продай Україну!» Вам з населенням, чи без? «Краще — без». Тоді трохи почекайте.

Захмарні тарифи, мізерні зарплати та пенсії, недоступна медицина та ніяка освіта, «коронобесие», знищення середнього класу, поголовна нищівна вакцинація … руйнація довкілля … Гешефт, схоже, відбувся.

Блоги
Сергей Колесников

Глава Вознесенской экологической ассоциации «Зеленый мир»

Зроблено черговий крок до знищення природи та населення нижнього Побужжя
ЗВЕРНЕННЯ щодо Проекту Закону «Про систему громадського здоров’я» за номером 4142 від 22.09.2020
Останнє покоління, яке ще може врятувати Землю
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Зауваження №1.
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №7
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №6
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №5
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №4
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС - Пропозиція №3
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС - Пропозиція №2
Будівництво Ташл. ГАЕС: Геноцид чи «беспредел»?
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