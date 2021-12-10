Умножить «заХранцев» на нуль («Фитиль» с конструктивом)

Регулярно вырастающая точно из-под земли «Куча» мусора в пер. Клубном, что в Варваровке, превратилась в одушевленный субъект. С «Кучей» общаются жители окрестных кварталов приблизительно так: «Кто ж тебя, противную, тут навалил?» «Куча»-нелегалка злобно молчит, развязано скалится пластиковым ртом и растет в объёмах…



* Принуждение к чистоте

По опросам наших социологических служб самое большое количество украинцев хотело бы уехать на ПМЖ в Германию. АХ! Какая страна, и чистота, die Ordnung (порядок), здоровая экология ! Однако не обольщайтесь, единоземцы, так было не всегда. Германские князья палкой и репрессиями приучали к этой самой чистоте и die Ordnung германцев-«заХранцев».

Улицы средневековых немецких городов являли собой помойки, били в нос едкими запахами экскрементов и разлагающимися трупами животных. Словесные призывы и моральные порицания не давали ровно никакого результата. Даже бытьё палками возымело частичные успехи. Тогда власти пригрозили у «заХранцев» отбирать земельные наделы, и результат сказался незамедлительно – благообразными стали улицы, мусорные свалки выносились за населенные пункты, высаживались цветы и тщательно убирались прилегающие общественные территории.

Между тем, когда появилась мода у европейской элиты заводить шикарные сады и парки в поместьях, то у мстительных окрестных крестьян считалось особой доблестью тайком сходить по-большому на аллее среди роскошных роз и экзотических растений. Своеобразно германские «заХранцы» мстили за принуждение к чистоте.

Телесные наказание остались в прошлом, но большие штрафы за брошенный на тротуар окурок, или обёртку от конфеты это правильное европейское настоящее в непрерывном воспитании своих граждан.

Покойный мэр Харькова Геннадий Кернес, добившись образцовой чистоты и порядка в мегаполисе, любил производить умножение на нуль «заХранцев», но вовсе не для членовредительства, а с воспитательной целью принуждения к чистоте.

Таим надежду, что технологическая фраза «умножение на нуль», обретая конкретные воплощения, поможет властям сделать Николаев чище и нарядней.

** Варваровка – визитная карточка Николаева

По Одесскому шоссе Николаев покидают, а по улице Веселиновской въезжают в наш город. Архиважно, чтоб то и другое впечатлило капризные глаза гостей, привлекло внимание, способствовало положительным эмоциям.

а/ Одесское шоссе. В самом начале маячит вот такое диковатое сооружение на четырёх железных лапах, с какой целью его возвели и кто, ответа не получите. Рядом заброшенный недострой. Ему лет 25, если не больше. Местные жители устроили в его стенах мусорную свалку самого отвратительного свойства.

Согласитесь, что эти дикие сооружения нагло портят вид Николаева.

Конструктив №1: Если есть хозяин этого хлама, то ведь вполне возможно заставить его навести порядок. Если нет – вернуть в собственность города, продать рачительным хозяевам или снести.

Конструктив №2: А вместо такой дикости и бессмыслицы устроить европейское новшество «парк барбекю». К примеру, мэрия Парижа обустраивает не только спортплощадки, танцполы и велодорожки, но и «парки барбекю». Парижане с удовольствием готовят мясо на грушевых дровишках, пьют вино и валяются на траве, не покидая пределов французской столицы. Пандемия диктует своё!

Барбекю как барбекю, а шашлыки в Николаеве обожают, и умеют готовить не хуже грузин. Потому, целесообразно оборудовать на оном месте с видом на Южный Буг такой парк с вкусным именем - «Варваровский шашлычник», этакий смеющийся толстяк в белом колпаке, в одной руке у него кружки с пивом, а в другой целый веер шампуров с готовым мясом, помидорами, кружками лука и баклажанами…

Местные предприниматели уже сейчас готовы обеспечить горожан и гостей высококлассным мясом, шампурами, соусами и специями. Дровишки не проблема – грушевые, абрикосовые, как пожелаете.

б/ Николаев испокон веков славился петуниями. Пишут, что семена петуний привезла в Николаев супруга военного губернатора Богдана фон Глазенапа Эмилия Антоновна фон Моллер, дочь морского министра А. В. Моллера и сестра художника Фёдора Моллера, самого известного портретиста Николая Гоголя.

Петунии щедро украшали клумбы, радовали детей и пенсионеров, восхищали гостей южного города, и были просты в уходе и в выращивании.

Площадь, ныне Соборную, украшали латиноамериканские канны. Эти редкие для Украины цветы любил Владимир Васляев, он и распорядился привести клубни канн для посадки перед партийной резиденцией, нынешним зданием горисполкома. Кстати, ради истории, тётю Александра Федоровича художницу Серафиму Сенкевич пригласил в Николаев никто иной как Васляев, обеспечил мастерской, холстами и красками. Заботились о культурном продвижении города не только на словах, но и подпитывали материально. Не чета нынешнему безразличию…

Уличными цветами для Николаева являлись герань и чернобрывци. Царицей все же была роза! А мисс Николаев – хризантема!

В хозяйстве города состояла на балансе оранжерея. Преступно, что её украли городские депутаты прошлых созывов, а их наследники разбазарили и «убили» «фабрику цветов».

По наблюдению психологов – обилие цветов в городе сближает и сплачивает горожан, открывает их сердца для любви и гордости за родной город.

Конструктив №3: Вернуть естественную роскошь красок петунии, канн, хризантем, калачиков и чернобривцев Николаеву! Рассмотреть возможности возврата украденного Зеленого хозяйства.

Конструктив №4: Власти настоятельно должны потребовать привести в надлежащий, аккуратный вид клумбы и газоны придомовых территорий по Одесскому шоссе и Веселиновской.

Грязный город – вина горожан-«заХранцев»

*** Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!

Уж, это точно! Гораздо легче установить «мальчика Сашу с бычками», чем выработать технологии работы с горожанами по содержанию городских улиц в чистоте. Но харьковчанам удался эксперимент. Значит и николаевским властям и гражданскому общество это дело по плечу.

Мне по душе новые плиточные тротуары. Грязи нет. Легко моются, даже с хозяйственным мылом. Гигиенично и практично! Мэру Александру Сенкевичу честь и хвала!

С нашей «Кучей» легко разберутся коммунальные работники. Глава Центральной администрации Александр Дмитриевич Береза строго следит за чистотой и порядком в районе. Респект и уважение!

Разумеется, не пойманы «отцы и матери Кучи». Может действительно установить видеонаблюдение? А может нанять служебную собаку для поиска «заХранцев» и примерно их наказать?

Ох, нелегкая это работа!

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