Будинок офіцерів флоту без офіцерів флоту

І така ситуація відбувається у найбільшому «Військово-морському» гарнізоні в Україні.

Я виріс і практично все життя провів у Миколаєві. Місті, історія якого нерозривно пов’язана з морем і військовими кораблями. Більше того, колись в рідному місті базувався штаб Чорноморського флоту. З початком збройної агресії росії проти нашої країни місце Миколаєва на мапі країни набуло нового змісту. Зараз це найбільший військовий гарнізон в країні - майже півсотні військових частин. Тільки повнокровних бригад три, чого, мабуть, не зустрінеш ніде. Мико вміє дивувати.

Але іноді він дивує такими питаннями, як «кому віддати Будинок офіцерів флоту» маючи в місті сотні офіцерів того самого флоту. Особливими барвами це питання грає на фоні багатомільйонного поповнення місцевого бюджету саме флотом. До речі, цікаво, скільки з цих податків місцева влада витратила на вирішення питань військових.

Казино, дитячий садочок, кінотеатр? Ви серйозно?

Даний блог прошу вважати моєю особистою думкою.