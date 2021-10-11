«Великое озеленение Николаева»: Почему коммунальщики сажают деревья в середине декабря?

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18.12.2021 08:00

В Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» (пост Ирины Тангаровой) сообщили, что 15 декабря коммунальщики возле дома №23 на проспекте Центральном посадили молодое дерево. При этом к качеству саженца возникли претензии.

На фото видно, что кора и ствол дерева повреждены. Сможет ли оно пережить зиму? Вполне сможет, но гарантий я бы не дал. И у меня сомнения, что коммунальщики замазали раны на дереве садовым варом, чтобы минимально поспособствовать его будущему выздоровлению.

Но есть еще и другой нюанс. И саженец, и работы по его посадке стоят денег. Если вы, небезразличные граждане, на эту работу можете потратить час своего времени, 120 гривен на саженец и удобрения, то у городских служб или их подрядчиков все более запутанно. Тут нужно заплатить за дерево и за работу пятерых человек, которые занимаются посадкой и уборкой зеленых зон.

А к их работе есть претензии. Во-первых, сажать деревья надо было с середины октября до середины ноября, чтобы они успели прижиться до морозов. Наверное, кому-то нужно закрыть акты выполненных работ, но это не повод заниматься озеленением 15 декабря накануне первых зимних морозов. При +1 или +5 теоретически можно сажать деревья, но тем самым их шансы на выживание снижаются.

Во-вторых, посадили бракованный саженец, которому, вероятно, ранее не сформировали крону. А по документам он может пройти по полной стоимости. В-третьих, неизвестно, придерживались ли минимальной процедуры посадки, т.е. заложили ли под дерево удобрения, чтобы оно успело укорениться. Вполне возможно, что дерево не приживется и затраты на его посадку будут напрасными.

И знаете, что будет худшим вариантом со стороны коммунальщиков? Если они в ближайшее время выкопают этот саженец и посадят вместо него другой. Таким образом они могут испортить сразу два дерева. Поэтому этот саженец нужно оставить на месте, подождать весны и, если он распустится, то нормально обрезать.

Вы спросите: чего ты прицепился? Там все затраты на работы и дерево могут обойтись в тысячу гривен. Проблем больше нет что ли?

Я о другом. Такие посадки деревьев хороши только на бумаге. В актах выполненных работ или отчетах властей вы увидите, что посажено дерево, проведено озеленение, все отлично.

А что мы видим на фото? И вы бы посадили у себя перед домом такое дерево? В середине декабря? Сделав работу спустя рукава?

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Вадим Богданов

Корреспондент интернет-издания "Преступности.НЕТ"

«Великое озеленение Николаева»: Почему коммунальщики сажают деревья в середине декабря?
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