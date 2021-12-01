Закони без моралі є марними

Цей вислів (LegessineMoribusvanae) є мотто Пенсільванського університету, заснованого Бенджаменом Франкліном в 1740 році. Пригадався відомий американський девіз під час перегляду останніх телевізійних інтерв’ю О. Гогілашвілі, що досі не надав жодного доказу власного виходу з російського громадянства, та К. Буданова, наймолодшого, 35-річного бригадного генерала, очільника всієї військової розвідки України.

Запитувати службовців на генеральських посадах, де ж ви вчились, що навіть не спроможні складно збрехати, не буду. Вся освіта К. Буданова вклалась в 4 роки перебування в Одеському загальному (піхотному) військовому училищі. Його близький друг О. Гогілашвілі, абсолютно не володіючи державною мовою, аж протягом року заочно навчався в приватному університеті, у Львові, де отримав диплом спеціаліста з правознавства. Довідку про вільне володіння українською мовою він купив також там.

Вочевидь, вище згадані керівники українських виконавчих органів влади навіть не чули про ФБР (Federal Bureau of Investigation). Бо інакше вони знали б про його гасло — бекронім англійської абревіатури ФБР: «Вірність, відвага, чесність» (Fidelity, Bravery, Integrity). Зеленим стрибунам з соціальних ліфтів про чесність нічого не відомо.

1) Почну з О. Гогілашвілі. Він стверджує: не знав, що будинок, який орендує його родина, належить дружині фундатора конвертаційних центрів, проти якого розслідується кілька кримінальних проваджень. Позаяк оренду вони з дружиною (секретаркою В. Зеленського без допуску до державних таємниць, яка все про всіх знає) оформлювали через ріелтерську фірму. Брехня. Договір оренди укладається з власником будинку, якщо такий договір в природі існує, а не з посередником. «Юристу», онуку Гогі, забули про це сказати, видаючи лівий чи пак львівський диплом. За оцінками експертів щомісячна оренда палацу, де мешкають родини Гогілашвілі та Буданова, складатиме 50 тисяч грн. Скільки та хто реально платить за оренду, заступника міністра МВС не знає))) В його деклараціях за 2019-2020 роки коштовна оренда будівлі не зазначена. Оплатою, мабуть, є «кришування» власників садиби, з метою не потрапляння їх до санкційного списку О. Данилова, мама якого досі мешкає в окупованому Луганську і передає секретареві РНБОУ привіти від офіцерів ФСБ РФ, котрі регулярно провідують 88-річну бабусю.

Про спеціальну перевірку, яка є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ для отримання допуску до державної таємниці О. Гогілашвілі відповідає в стилі Д. Арахамії (про Г. Сковороду): «А я – бєз понятія». Чергова брехня. Без допуску особу не призначають. Принаймні, не призначали. Згадую власний досвід. В 2007 році перед призначенням на посаду голови РДА я повинен був отримати згоду Миколаївського облуправління СБ на допуск до держтаємниці. Мене не призначили, бо СБУ не надало згоди. Перед отриманням позитивного висновку СБУ претендент ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ заповнити власною рукою анкету (кілька сторінок). Відмовляючи претенденту на посаду, СБУ може нічого не пояснювати. Але мені через місяць дали усну відповідь: я в анкеті написав неправду, зазначивши неточну дату мого повернення з Тунісу в 2005 році. Я помилився на ОДНУ добу (!), бо щойно отримав новий закордонний паспорт, а старий вже здав. СБУ запитало прикордонну службу і встановило невідповідність моєї анкети відповіді прикордонників. Виникла обґрунтована (як вважала СБУ) підозра в тому, що я був завербований спецслужбами Тунісу. Не смійтесь, але полковник СБУ пояснював мені це з дуже серйозним виразом обличчя. Щодо О. Гогілашвілі, попри загальновідомі невідповідності та білі прями біографії громадянина країни – агресора, ні в кого ніяких підозр не виникало? Тому, що СБУ очолює друг президента, котрий, як і найвеличніший лідер сучасності жодного дня не служив.

2) У О. Гогілашвілі та його дружини М. Левченко є друзі – родина К. Буданова, з якими вони «випадково» познайомились відразу після обрання В. Зеленського президентом України в 2019 році. Попри такий короткий строк, Буданов називає Гогілашвілі власним давнім та близьким другом. Жінка К. Буданова поширює через сторінки в соцмережах фото власного напіво8оленого озаддя з точним зазначенням назв курортів, де вона полюбляє відпочивати без охорони. Без охоронців ця жіночка відвідує монастирі та церкви московського патріархату в Україні, де моляться за перемогу В. Путніа та РФ на українцями. Все це відбувається після того, як машину Буданова для підняття його рейтингу спалили (ніхто, очікувано, не постраждав). Але підпал дозволив К. Буданову пів року тому переїхати до О. Гогілашвілі та пояснити, що його службова квартира площею 51 кв. метрів буде кілька років ремонтуватись. Поки він безоплатно буде мешкати в будинку, за який секретарка президента України також не сплачує ані копійки. І ця максимально відкрита людина та його дружина з київських клубів очолюють військову розвідку України. Персонаж, про якого все знають навіть собаки з базару в Бірульово, проводить секретні, дуже потаємні (але не для друга Гогілашвілі) операції? Пане міністре оборони, ви серйозно в цьому переконані? Прочитав, що К. Буданов був двічі пораненим в зоні АТО. Тому цього року отримав, окрім зарплати, 318 тисяч грн на оздоровлення, щоб його жіночка могла заселфитись на Багамах. Генерал Кирило точно одужав? Контузій не було?