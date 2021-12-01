Зачем Николаеву памятники архитектуры, и почему в ДОФе не открыли казино

13 декабря во время публичного представления отчета за первый год своей работы, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что его подчиненные не смогли найти целевого назначения для Дома офицеров флота. Он признался, что, - «рассматривалось куча вариантов - и кинотеатр, и социальный детский садик, и казино, все на свете…. То есть, построить за государственные средства - это хорошо, но кто его должен содержать? Не нашли целевого назначения для ДОФа… инициатива должна быть от города, потому что он будет им управлять...»

Дом офицеров флота («Офицерское собрание»), постройки 1824 года, сейчас является памятником архитектуры национального значения в городе Николаеве. Еще в октябре 1993 года он был передан Николаевским городским советом министерству обороны для использования под имущественный комплекс, и только через 25 лет, в октябре 2018 года мне удалось добиться его возвращения городу. Я более года плотно занимался этим вопросом, неоднократно встречался с министром обороны, и мне очень обидно, что вот уже три года ни городские, ни областные власти не знают, что делать с бесценной исторической собственностью, находящейся в их распоряжении. Офицеры, понятно, закончились, остались только «джуры», собираться некому….

При этом в городе нет помещений ни у городской, ни у областной филармоний, бездомной мыкается Независимая театральная платформа, у самодеятельных культурных инициатив вообще нет никаких шансов получить крышу над головой. Чиновникам не нужны памятники архитектуры, всякие там культурные центры, им вся эта николаевская архитектура, как и судостроительные заводы – «памятки проклятого прошлого» и «следы ворожей оккупации». А то, что без прошлого не будет будущего - так они свое будущее с этим городом и не связывают. По этой причине, все рассказы о туристическом будущем Николаева упираются в элементарную нелюбовь чиновников к неродному для них городу. Денег, вбуханных во флагшток, на котором сегодня болтается полуспущенный флаг, с избытком хватило бы на проект реставрации Дома офицеров флота или Обсерватории. Но мэрия Николаева, при миллиардном остатке средств на счетах, даже не может найти 20 миллионов гривен на передачу государству аварийного Варваровского моста. Наши можновладцы не думают, как сохранить для потомства бывшее Офицерское собрание – они думают, кому его сбагрить, чтобы бизнес содержал историческое здание, да еще чтобы при этом в их карман капала левая денежка.

Губернатор ждет предложений – их есть у меня. В связи с административной реформой в три раза сокращен областной бюджет, готовится ликвидация облгосадминистрации и ее преобразование в префектуру. Количество областных чиновников, надеюсь, тоже уменьшится в разы. Поэтому, полагаю, все они вполне поместятся в отреставрированном здании Дома офицеров флота, тем более, что там уже есть зал для собраний областного совета и помещения для размещения документации. Опять же, двухсотлетние стены будут способствовать повышению культурного уровня наших депутатов. А нынешнее здание облгосадминистрации можно сдать под бизнес-центр. Глядишь, тогда у области появятся собственные деньги на реставрацию объектов культуры.

Ранее Президент Зеленский поручил министру культуры сделать из Дома офицеров флота в Николаеве «визитку города». Можно рапортовать Президенту, что его поручение выполнено: - какое состояние у города, такое же состояние и у его «визитки». Ну, да ничего, как в народе говорят: - «Бедненький: ох, а за бедненьким Бог». Мы здесь у себя дома, а дома, как известно, и стены помогают. Прорвемся.