Траси Миколаїв-Одеса знову нема! Змило!

Ранок починається не з кави, а з двох знищених новеньких коліс.

Коли влітку я дивився як закатують в асфальт «ковідний фонд» я дуже хотів помилятися, думаючи, що це даремно. На жаль, не помилився. Побачивши на узбіччі першу машину на аварійках, навіть не встигли подумати, чому він став так незручно, як нас підкинуло, ніби на міну вантажівкою наїхали і ми залишилися без двох шин, які розрубало. За 10 хв, поки ми дивилися, що робити дали, бо нормальні люди возять лише одну запаску, такий самий фокус у нас на очах зробили ще три водія. 6 км до Коблева. Жодної робочої СТО. Ранок…темно, дощ, холод.

Поки шиномонтажка намагалася заклеїти хоч одне з коліс, під’їхав місцевий, який привіз свої два сталеві диски і повідав нам, як вчора вони намагалися зупиняти там машини, але даремно. Вся ділянка траси в аварійках, всі пробиті. Далі по дорозі до Одеси ми ще неодноразово потрапляли в практично ідентичні ситуації. Врятував світанок.

Все, приїхали, дороги нема. Навіщо померли всі ці люди без кисню і скільки бабла було вкрадено на цій трасі? Особливо на мосту, який з літа вже перероблювали, але там знову все полізло.

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