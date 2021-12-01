«Ничего личного. Онли бизнес»: как я стала персоной нон грата в клубе депутата Кормышкина наравне с его семьей

Этой осенью своим ночным клубом и рестораном в самом центре Николаева обзавелась, пожалуй, одна из самых одиозных публичных личностей нашей области. Депутат облсовета, миллионер, доктор экономических наук и бывший медиамагнат Юрий Кормышкин «купил» у своей супруги заведение на набережной и обозначил свою позицию здесь скромным названием K1st.
Открытие прошло масштабно: были и гости-политики, и танцы, и брудершафт с певицей Солохой. С тех пор в клубе закипела жизнь с вечеринками, караоке и концертами по выходным. Не исключением стало и 17 декабря: «зажечь» пятничный вечер владелец клуба пригласил свою давнюю подругу, известную исполнительницу Анастасию Приходько.
Артистка приехала не одна, а с популярным в Украине TikTok-ером Олегом Машуковским. В канун мероприятия они так активно приглашали всех николаевцев на свой концерт, что мы решили не упускать возможность и посетить его, дабы подготовить публикацию для NikLife об их выступлении и презентации новой песни.
Но нас ожидала неудача. Как только я зашла в заведение, охранники, которые осуществляли фейс-контроль, начали перешептываться. Они открыли мою фотографию из Facebook и начали сравнивать внешность. Как только мужчины поняли, что человек на снимке и рядом с ними – один и тот же, поспешили подойти и сказать, что мне запрещен вход.
— Девушка, вас Анастасия зовут? – говорят мне.
— Да, а что?
— Прошу прощения, но мы не можем вас пропустить в заведение.
— Почему? Что случилось?
— Вам сделали фейс-контроль
— А что со мной не так?
— Это не к нам вопрос. Вам сделали фейс-контроль. Дочке сделали фейс-контроль… Есть целый ряд людей, которые не могут пройти. Вы не пройдете.
— Но, у нас столик забронирован.
— Я ничего не знаю. Сейчас позову администратора.
Администратор также не объяснил мне причину такого ограничения, но уточнил, что запрет мне на посещение заведения – это решение его руководства.
— Здравствуйте.
— Добрый вечер, – отвечаю я.
— Добрый.
— Меня не пропускают. Объясните, пожалуйста, в чем причина.
— У вас фейс-контроль.
— Что не так?
— К сожалению. Это распоряжение вышестоящего руководства.
— Какая причина?
— Мы не объясняем причину. Просто у вас «фейс». Лично у вас. Ваша подруга может проходить, а вы – нет.
— У вас есть моя фотография, по которой вы принимаете решение меня не пропустить?
— Конечно.
— И вы не знаете тому причину?
— А зачем? У вас фейс-контроль. Мы вас не запускаем в заведение.
— Только меня? Или есть ряд людей, которые в запретном списке?
— Вот, именно вас.
— Угу, спасибо.
— Не за что. Извините. Ничего личного, онли бизнес.
Хм, ничего личного, только бизнес…
Неужто Юрий Кормышкин видит во мне угрозу для своей репутации и работы его заведения, веря, что сам ее не портит? Возможно, ему не понравился наш интерес к открытию клуба? Или как он получился на фото в репортаже с этого мероприятия?
Интересно, а какие причины у появления в этом же списке персон нон грата старшей дочери Кормышкина, о котором обмолвился сам охранник? Не связано ли оно с ее недавним заявлением о том, что ее папа незаконно переписал на себя заведение жены во время громкого развода?
Да, казалось бы, только бизнес. А вопросов очень много. И увы, честных ответов на них ожидать от Юрия мне не стоит. Жаль только, что читатели остались без репортажа с концерта знаменитой певицы, которая не так часто радует наш город своими живыми выступлениями.