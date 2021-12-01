Депутаты поддержали желание Светланы Федоровой!

Все выглядит вполне органично. Каждый человек с течением времени развивается и меняется. И направление своего развития и сторону, в которую меняться, он выбирает самостоятельно. Увы, далеко не всем, кто выбирает путь публичности, тщеславия и политики, удаётся сохранить свой человеческий облик. А некоторые, попросту теряют связь с реальным миром, и становятся заложниками трендов и вкусов общественности. Ведь в первую очередь им необходимо понравиться кому-то, чтобы получить дозу тщеславия. Я знаю о чем говорю, поскольку сам когда-то попал в эту красивую ловушку.

Возможно и Светлана Фёдорова когда-то поймёт, что с ней произошло, и где она свернула с узкого профессионального пути на широкую дорогу шоу-бизнеса от политики.

Да, ещё год назад, общаясь со Светланой, я не мог подумать, что буду писать это, но всё и все меняются. Хотя уже тогда, когда я лежал на стационаре в инфекционке, она открыто настраивала меня против Вадатурского, рассказывая такие вульгарные подробности их личного общения, что я нет-нет да и подумывал о мотивах повествующей.

Поэтому «Кесарю-Кесарево». Профессиональному лечению и благодетели главврач предпочла блогинг и стриминг, чёрный пиар на телеканалах олигархов, хамство в сторону своих коллег, представителей всех уровней власти и просто «несогласных», и, конечно же, манипуляции мнением общественности… и всё это в рабочее время. Депутаты облсовета просто поддержали выбор Светланы, за что я уверен, все им благодарны.

Да, сейчас, её вновь пустят по ТВ каналам для создания отличной картинки «репрессий». Возможно что-то даже пообещают… а потом просто забудут, поскольку даже на политической галере все рабы должны грести в такт ударов литавров, а не упиваться своей красотой и уникальностью. Но одно точно знаю, практикующим профессионалом ей уже не быть, а это значит, что с каждым днём уровень ее медицинской экспертизы будет всё меньше.

Таков выбор.

Бойтесь своих желаний! Ещё Пушкин сказал)