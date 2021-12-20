ТЕЗИ новорічної ПРОМОВИ преЗЕдента

1) Дорогі українці, ми – єдина сім’я, одна родина за столом. Давайте по-сімейному підіб’ємо підсумки минулого року та окреслимо плани на наступний.

2) Це був важкий рік, але ми гідно подолали усі випробування, попри штучні перешкоди, які постійно створювала опозиція.

3) Вперше успішно реалізовано програму «Велике будівництво» (це десятки тисяч кілометрів нових доріг, школи, дитячі садки, басейни, спортзали, лікарні); вперше запроваджено економічний паспорт юного українця; вперше розпочато реальну боротьбу із всевладдям олігархів; вперше українці, що мешкають по всьому світу, зможуть отримати друге – українське громадянство.

4) Найгірше вже позаду, ми подолали пік захворюваності, забезпечили всі лікарні киснем та медикаментами, досягли найкращих в Європі результатів боротьби з ковідом, забезпечили хоча і невелике, але зростання основних економічних показників.

5) Давайте згадаємо найкраще з минулого року, що ми візьмемо в майбутнє: перемоги українських боксерів та футболістів; набуття Україною правосуб’єктності на міжнародній арені; фінансову допомогу усім громадянам, які отримали щеплення; створення російськомовного телеканалу для українців, що вимушено мешкають на окупованих територіях.

6) Попереду нас чекають нові виклики, але я дав доручення уряду – і кожна українська родина буде безперешкодно отримувати опалення, воду, газ, світло, до речі, за найнижчими в Європі цінами. Апокаліпсису, як би його не прагнули мої опоненти, не буде.

7) Ми очікуємо покращення: підвищення середньої та мінімальної зарплат і пенсій; чергове підвищення стипендій студентам з окупованих територій, які навчаються в українських університетах; будівництво житла для внутрішньо-переміщених осіб з Криму, Донецької, Луганської областей; створення державної авіакомпанії, завдяки якій перельоти для українців (як внутрішні, так і міжнародні) стануть доступними, найдешевшими в світі.

8) Дивимось у наступний рік з оптимізмом. Сподіваємось на особисту зустріч президентів України та Росії. Ми відкриті, готові до діалогу, в основі якого: збереження територіальної цілісності України, обмін полоненими, продовження перемир’я, розв’язанням гуманітарних проблем. Війни не буде, поки я – Верховний головнокомандувач.

9) Починаємо реальну боротьбу з олігархами. Весна прийде – будемо саджати. Перед законом повинні бути рівними усі. У президента є друзі. Але коли вони брутально порушують закон, то повинні нести відповідальність. Це моя принципова та незмінна позиція. Я завжди пам’ятаю про власного єдиного і головного друга – український народ, котрий мене обрав.