Про наслідки кризи та можливості розвитку Миколаєва

За даними дослідження 133 країн у період із 2001 по 2018 роки, проведеного виданням the Economist, зазвичай політичні заворушення досягають піку через два роки після початку типової пандемії. Тому у 2022 році Світ прогнозовано чекають хвилі протестів та неспокою.

Звісно робити прогноз, що у 2022 році Миколаїв буде здригатися від різного роду мітингів та акцій прояву непокори було б аж вже занадто критично. Проте виявлена тенденція, як мінімум, обґрунтовує зростання у нашому місті кількості дрібних злочинів у т.ч. випадків вандалізму.

Все це пояснюється тим, що внаслідок карантинів та обмежень, спричинених COVID 19 відбулася економічна трансформація. З одного боку – збільшення прибутку у певних видах бізнесу, як наприклад продажі ноутбуків, планшетів та побутової техніки, а також швидкий розвиток таких напрямів, як онлайн платформи для спілкування (Zoom), зростання продажів через Інтернет одягу, взуття та товарів широкого вжитку. Стрімкого розвитку зазнав бізнес, пов’язаний із замовленням та доставкою їжі. Разом із цим, закриття закладів харчування, готелів, спортзалів, салонів краси, зменшення об’ємів перевезень, розриви у мережах постачань призвели до втрати прибутків, вимушених відпусток за власний рахунок та звільнення працівників. Останні обставини загострили рівень безробіття та, як наслідок, спричиняють маргіналізацію певних верств населення.

Тому не дивно, що в Миколаєві, на жаль, часто інформаційний простір міста непокоять повідомлення про випадки знищення комунального майна. Ламають лавки, крадуть урни, б'ють скло на зупинках громадського транспорту, апофеозом вандалізму стали випадки крадіжки гранітних шарів у сквері “Серце міста”.

Це, у свою чергу, призводить до палких дискусій про бездіяльність поліції та міської влади. Дійшло до того, що деякі депутати міської ради при розгляді бюджету 2022 року висловили сумніви у доцільності фінансування міської програми правопорядку. Водночас, модними стали розмови про необхідність створення в місті муніципальної варти. Однак чи буде створення муніципальної варти саме по собі здатне забезпечити зменшення кількості хуліганських злочинів. Скоріше за все треба розглядати цей захід у комплексі із розвитком системи відеоспостереження на вулицях міста.

Проте згадані заходи за своєю суттю спрямовані на боротьбу із наслідками, а я хотів би приділити увагу причинам. Чому Миколаїв випереджає інші міста України за кількістю злочинів. Які існують способи на упередження зростання злочинності та хуліганства.

Для Миколаєва «корона криза» лиш підсилила негативні суспільні тенденції. На моє особисте переконання усі ці випадки вандалізму і недбайливого ставлення до міської інфраструктури, пов’язані зі зниженням рівня культури та зменшенням можливостей для самореалізації. Ми всі знаємо, що існує прямий зв’язок між рівнем добробуту та рівнем культури у суспільстві. Чим вищий рівень заробітків тим більший культурний запит.

Наприкінці року в нашій країні відзначається національний тиждень читання, в рамках якого у цьому році компанією Gradus були презентовані результати соціологічного дослідження типологія читачів серед міського населення України (https://gradus.app/documents/125/Gradus_Report_segmentation_books_9n4AiW9.pdf). Хотів би звернути увагу на декілька цікавих із моєї точки зору позицій. Зокрема, ставлення українців до читання: 51% є читачами і 41% — не читачі. 14% не читають і не прагнуть, 11% не хочуть читати але 16% прагнуть читати але не роблять цього. Крім того, 50% серед тих хто не читає книжки, причиною вказали брак часу. Водночас, 72% читачів книжок надають перевагу друкованим книгам, а 61% — їх електронним версіям.

Я зустрічав твердження, що нація — це спільнота, об’єднана читанням спільних книжок. Перефразовуючи, можна запропонувати, що для підняття рівня свідомості у ставленні до рідного міста необхідно розвивати культуру читання. Для мене читання це джерело знань, спосіб підняття особистісного рівня та інтелектуального зростання.

У більш широкому контексті нове знання є головним фактором підвищення стандартів життя. Свого часу винайдення писемності стало революцією, яка кардинально змінила життя людини. Ми отримали змогу фіксувати інформацію, значно більшу ніж здатний утримати мозок людини. Це сприяло розвитку культури, економіки, науки.

Проте я переконаний, що без сталого економічного розвитку Миколаєва говорити про підняття культури читання — це чистий популізм.

За часів радянського союзу у Миколаєві була зосереджена значна кількість підприємств промисловості та оборонної галузі. Їх функціонування потребувало, перш за все, висококваліфікованих інженерно-технічних працівників, підготовку яких здійснювали у т.ч. місцеві інститути. Крім того, у Миколаєві працювали науково-дослідні установи, які забезпечували підприємства чутливої галузі необхідними науковими і технологічними інноваціями.

Сьогоднішня структура економіки міста це порти, підприємства-експортери продукції АПК, сфера обслуговування та невеликий сектор підприємств виробничої галузі.

Натомість, на думку багатьох провідних економістів саме розвиток виробничого сектору призводить до випуску продукції із високою доданою вартістю, створення нових робочих місць та, як наслідок, до зростання рівня добробуту громадян і забезпечує економічний розвиток міста в цілому. Саме тому, сьогодні в Україні у буквальному сенсі розгорнулася боротьба серед громад і міст за розташування на своїх територіях нових підприємств. Підкреслюю, що мова йде про інвестиції за рахунок розташування виробництв, а не кредитування.

Для успішної конкурентної боротьби треба вміти виявити та розвивати свої сильні сторони і забути про слабкі позиції. Традиційно сильними сторонами нашого міста можуть вважатися кліматичні умови, розташування та логістичні можливості. Проте, високоякісні види економічної діяльності, які забезпечують найбільший економічний ефект, здебільшого виникають завдяки новим знанням. Найголовнішими трендами світової постковідної економіки визначають екологію, охорону здоров’я, інформаційні технології, освіту та створення логістичних хабів.

Тож відповіддю на питання в яку сторону рухатися може бути розробка моделі економічного розвитку нашого міста з урахуванням нових контекстів.