Новогодняя повесть о том, как челноки одели, обули и накормили Николаев

«Челночную» торговлю в первое десятилетие Независимости Украины с полным правом можно назвать экономическим чудом. А челноков-интеллигентов или коммерсантов, это чудо сотворивших, ударниками и героями труда.

Дождутся ли украинцы праведного часа, когда в учебниках истории отдельной главой школьники будут изучать решающую роль коммерсантов(челноков) в снабжении украинцев товарами народного потребления, и решения продовольственной проблемы населения в лихие 90-е, при полном бессилии государства снабдить одеждой и обувью народонаселение.

Внуки и правнуки будут с гордостью говорить про трудовые подвиги дедов-прадедов интеллигентов челноков.

Новогодняя элегия о «Гипанисе»

По Черному морю из Речвокзала в Стамбул медленно идет, чух-чух, старенький теплоход «Гипанис». Ходу двое суток.

Чух, чух, тянется работящее суденышко по волнам. На нем рейсируют в Турцию и обратно николаевские челноки. Пассажиры молят бога моря об одном – дойти до Стамбула по тихой воде. Редкие седоки этого морского конька переносят качку безболезненно.

В кают-компании идеальная чистота, белые скатерти на столах, судочки с бесплатной горчицей, и корзинки с тонкими ломтиками хлеба. Меню как в заводской столовке - вкуснейший борщ со сметаной и каша с котлетой. На третье компот. Однако ели, аж за ушами верещало.

Свободное время коротали кто как. Читали романы, еще была такая привычка читать книги, иногда осторожно гуляли по узкой палубе. Вечерами резались в домино. Между партиями подъедали хлеб с горчичкой, присыпая аппетит до ужина.

Чего греха таить, баловались водочкой, коньячком, а кто и модным виски, закусывая выпитое селянским балыком. Зачастую, безобидная рюмашка была кривой дорожкой к алкоголизму.

Стамбуле челноки дружно сходили на берег, и разбегались по своим закупочным делам.

Прекрасный и загадочный город Стамбул. Его лавки сродни пещерам Алладина.

Таможня у турок блистала своим отсутствием. Не носили тюрки обиду за державу в себе. В Николаеве же напротив, мытница давала или не давала добро. Однако особо таможенники не усердствовали. И по гениталиям, где досужие наши купцы ховали валюту, руками не шарили. Так, что пару тысяч долларов по максимуму проносились безо всякого труда через украинскую границу. Как перемещали валюту «большие» челноки, а это порядка более 50 тыс. долларов, пока остаётся тайной за семью печатями. Молчат про свои истории, не делятся с досужим пером литератора.

Между тем, на борт «Гипаниса» поднимались новые пассажиры с большой поклажей, и дав прощальный гудок, суденышко отваливало от турецкого причала.

Увы, время неумолимо! Теплоход «Гипанис» распилили и утилизировали. Но где-то по Николаеву гуляет легенда про то, что его призрак, вроде «Летучего Голландца», ходит от Речвокзала до Стамбула, и обратно, по заученному челночному маршруту. И души умерших челноков находят вечный покой в каютах теплохода-призрака…

Краткий курс истории «челночной» торговли

На юге Украины «челночную» торговлю в лихие 90-е «зачала и родила» интеллигенция – врачи, учителя, инженеры, адвокаты, актеры, и другие уважаемые деловые люди-гайдаровцы. Только потом за ней потянулись в челноки пролетарии и колхозники. Для одних «челночная» торговля была средством выживания, для других большим и средним бизнесом.

- Э, стоп, стоп, - замахал руками наш одесский коллега Вася Лоханько из АБ «Агата Кристи», - Новый год у ворот, а вы о серьёзных вещах. Оставьте всё умное для вашей книге о лихих 90-х в Николаеве. А нынче история - это брызги шампанского и пробка в потолок!

Вася прав как всегда! Наверняка, гораздо вернее будет спросить: а найдется ли на земле тот счетовод, кому под силу исчислить совокупный километраж, который наездили, наплавали и налетали николаевские челноки? Вряд ли, для этого одной жизни маловато будет. А уж получить ответ арифметической задачки - сколько килограммов товара перевезли они в клетчатых сумках и огромных мешках через кордоны разных государств, пожалуй, никаких калькуляторов не хватит.

Повесть о том, каким образом челноки-коммерсанты сбывали свой товар, как появились в Николаеве огромные рынки, к примеру, «Эвис», получится занимательная, но далекая от праздника. Задача на сегодня состояла в простом - определить «челночную» торговлю 90-х как экономический феномен, отвративший от украинцев голодомор и нищету.

Не лишне вспомнить, что челноками перебывали почти все. Поющий ректор Поплавский возил теплые меховые кальсоны из Сибири в Польшу, с размахом занимался коммерцией композитор Константин Меладзе, гонял за три моря на «Гипанисе» репортер-тусовщик Юрий Юрин, «челночили» по-крупному жены местных крутых гаишников и знаменитой грозы бандюков полковника милиции Левандовского, и на рынках Варшавы можно было раскланяться с николаевскими врачами и адвокатами.

Однако! С Новым Годом, дорогие челноки! С новым счастьем и крепкого безковидного здоровья! Живите с достоинством и осознанием своей исторической миссии.

Фото любезно предоставил Александр Иваненко.

В фейсбуке Алексанндр написал следующее: «Первый рейс Гипаниса в Стамбул и первый рейс авиа туда же. Челноки летели самолетом. И возвращались на теплоходе. Николаевский ТОНИС снимал репортаж об этом. Газета Досуг Тонис с Вадимом Логниковым писала статьи и публиковала графики движение. Материал к теме кто одел Николаевцев. Но Одесса была впереди и у нас не поддержали».

Монтаж репортажа о первом рейсе легендарного «Гипаниса».

Многоразовый челнок Юрий Юрин предложил написать книгу об истории николаевских коммерсантов. На сей момент предложение повисло в воздухе. А Вы, дамы и господа, поддерживаете историческую справедливость памяти?

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