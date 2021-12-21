На ТЭЦ ещё есть металлолом? Тогда мы идём к вам!

Год начался не с кофе.

Сегодня на предприятии ПрАТ Миколаївська ТЕЦ появился новый «руководитель», назначенный без конкурса в последних числах декабря 2021 очередным незаконным решением наблюдательного совета. Этим же решением я, якобы уволен, хотя, ни с приказом о моем увольнении, ни самим протоколом собрания набсовета меня до сих пор не ознакомили…

Это стиль правового нигилизма от наблюдательного совета, назначенного пока ещё собственником ТЭЦ — Фонд державного майна України. Но это не так страшно для предприятия и для меня лично, поскольку мы живем в правовом государстве, и суд даст оценку их действиям. Страшно то, что новый исполняющий обязанности приехал на предприятие с одним из членов команды предыдущего директора, которая так успешно и отчасти бесследно вывозила из предприятия металлолом, в отношении чего на предприятии проведено служебное расследование и установлены факты грубого нарушения процедур обращения с товарно-материальными ценностями.

Хочу обратить внимание Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України и господина Денис Шмигаль на команду дилетантов под названием «набсовет Николаевской ТЭЦ», поскольку есть серьезное и небезосновательное опасение, что до момента полной процедурной передачи предприятия в управление Нафтогаз, оно может лишиться таких нужных активов.

Буду держать вас в курсе дальнейших событий и на предприятии и в суде.